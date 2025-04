Нова холивудска двойка? Зоуи Кравиц и Остин Бътлър предизвикаха слухове за връзка

Мелницата за холивудски слухове работи на пълни обороти, а последните имена, които се озоваха в нея са Зоуи Кравиц и Остин Бътлър. Двамата си партнират като влюбени в предстоящия трилър Caught Stealing, а появили се снимки от снимачната площадка, на които се целуват по време на сцена, предизвикаха истински вихър от спекулации за възможна връзка и в реалния живот, пише Cosmopolitan.com.

Според неофициална информация, снимките на филма са приключили още през ноември 2024 г., но както твърди The Sun, „Остин и Зоуи прекарват все повече време заедно през последните седмици.“ Факт е, че и двамата бяха забелязани на ревюто на Saint Laurent по време на Седмицата на модата в Париж през март 2025 г.

the hair. the cap backwards. their tongues when they kissed. the way he lifted her up…. austin butler and zoe kravitz i will NOT survive this movie pic.twitter.com/3zzCqLrhaN