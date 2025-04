Брайън Мей забранил на известен рапър да използва песен на Queen в музиката си

Сър Брайън Мей разкри, че е отказал на известен рап изпълнител правото да използва семпъл от песен на Queen, тъй като съдържанието на предложеното парче не отговаряло на философията на легендарната група. 77-годишният китарист, който е продал над 300 милиона албума заедно с покойния фронтмен Фреди Меркюри и останалите от групата, продължава да бъде глас на моралната и творческа съвест на Queen.

В интервю за Radio X Мей сподели: „Отказвали сме използване на наши песни, когато става въпрос за насърчаване на насилие или злоупотреба, особено в разцвета на генгста рапа. Един изпълнител искаше да използва наш семпъл в песен, която според нас съдържаше послания, обидни за жените. Това просто не отговаря на нашите ценности.“

Мей не посочва името на рапъра, но пояснява, че иначе са били отворени към артистични интерпретации и адаптации на музиката им. „Иначе вярваме, че песните ни са за всички. В крайна сметка, всички изкуства крадат едно от друго. Това е част от креативния процес.“

През годините песните на Queen често са били използвани от световни музиканти. Емблематичният бийт на We Will Rock You е използван в над 100 различни проекта, включително от Eminem в Till I Collapse и от Ice Cube в When Will They Shoot. Дори и скандалният Кание Уест изпълни Bohemian Rhapsody на фестивала Glastonbury през 2015 г. – версия, която предизвика смесени реакции сред публиката.

Любопитен момент в разговора с Брайън Мей беше и признанието му, че първоначално не харесвал една от най-обичаните песни на групата – Don’t Stop Me Now. „По онова време не се чувствах комфортно с тази песен – може би поради правилните, но и поради грешните причини. Дълго време не разбирах защо хората я харесват толкова“, споделя Мей.

Днес той гледа на песента с различни очи: „Сега разбирам – хората я обичат, защото тя олицетворява техните скрити мечти за хедонизъм. И това е напълно в реда на нещата.“

Мей говори с особена емоция и за Who Wants to Live Forever, която е сочена от мнозина като една от най-дълбоко въздействащите композиции на Queen: „Често хората ми казват: ‘Тази песен е сякаш писана за мен, за майка ми или за баща ми.’ Когато една песен стигне до сърцата и умовете на хората, тя става част от личния им свят. Това я прави вечна.“

Почти три десетилетия след последния студиен албум на Queen, феновете продължават да се надяват на нова музика. И надеждата съвсем не е изгубена. В интервю за списание MOJO Мей призна: „Може да се случи. Роджър (Тейлър) и аз непрекъснато пишем, работим в студиата си. Може би точно пред мен в момента стои началото на нова песен на Queen. Въпросът е дали идеята ще узрее. Всичко е в това – дали семето ще порасне.“

Макар и белязана от загубата на иконичния си фронтмен Фреди Меркюри, музикалната наследственост на Queen продължава да живее – със силни послания, неподражаем звук и безкомпромисна вярност към собствената си идентичност.