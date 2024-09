Кейт Мидълтън изненадващо поздрави Хари за рождения му ден

Принцесата на Уелс честити рождения ден на херцога на Съсекс чрез съобщение в социалните мрежи дни след нейното емоционално видео за лечението си от рак.

Уилям и Кейт споделиха публикация от кралското семейство в социалната мрежа „X“ и добавиха собствено съобщение, което гласеше: „Пожелавам честит 40-ти рожден ден на херцога на Съсекс“.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ