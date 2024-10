Кралят на кънтри музиката Гарт Брукс е обвинен в изнасилване от бившата си фризьорка

Гарт Брукс - кънтри певец, смятан за крал на жанра в САЩ, е обвинен в изнасилване от бившата си фризьорка и гримьорка, според жалба, подадена в съд в Лос Анджелис, съобщават Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

Жената, чиято анонимност е запазена в документа, и се представя с името Джейн Роy, обвинява Брукс, че през 2019 г. я е изнасилил в хотелска стая в хотел в Лос Анджелис, Калифорния. Вследствие на преживяната травма тя е мислила да сложи край на живота си.

A woman who once worked for Garth Brooks has sued the country star for sexual assault, claiming he assaulted her multiple times.



More: https://t.co/O39GeIQOp3 pic.twitter.com/4XaJIxqg4E