Водещият на "Top gear" Джереми Кларксън претърпя спешна операция

"Не ми остава много време!" Това признание дойде от любимия на мнозина водещ Джереми Кларксън след тежки здравословни усложнения, които го сполетяха през изминалата година.

Неподражаемият ководещ на хиляди зрители от цял свят "Top gear" - Джереми Кларксън, претърпя животоспасяваща операция. На всичкото отгоре има съмнения за начален стадий на деменция, а през 2023 година му поставиха и слухови апарати.

Самият Джереми сподели повече за спешната операция, като поясни, че вече са му забранени куп неща. Още преди операцията Кларксън споделя, че се тревожи за здравето си и признава: „Не ми остава много време“.

64-годишната тв звезда от любимата тройка на "Top gear" (Джереми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей), разкрива, че се нуждаел от операция, за да изчисти запушените артерии, след като се е почувствал зле на скорошен празник.

