Как се маскираха знаменитостите за Хелоуин: Най-добрите костюми за празника

Мина Хелоуин, а с него традиционно се случват две неща, които са неизбежни - бързото разграбване на сладкиши от млади тълпи, чукащи по вратите, и купищата кадри, наводняващи социалните мрежи, в които знаменитостите се надпреварват да показват колко креативни са били в избора си на визия за празника.

За никого не е тайна, още по-малко изненада, че Хайди Клум е известна както с годишното си парти за Хелоуин, така и с невероятните костюми, които носи на тях.

Тази година моделът и съпругът ѝ, немският китарист Том Каулиц бяха облечени като E.T., извънземното от класическия филм на Стивън Спилбърг от 1982 г.

Облеклото на Клум беше пълно със светещ първи пръст на лявата ѝ ръка, точно като оригиналния герой, и перука от руса коса, която да пасва на нейната, пише dir.bg.

Но Клум не беше единствената знаменитост, облечена като E.T. Джанел Моне се появи като симпатичното извънземно за специално Хелоуин шоу на певицата и тв водещ Дженифър Хъдсън.

Само преди няколко дни Лупита Нионг'о заложи на нетрадиционна хелоуинска визия за премиерата на мюзикъл на Бродуей в Ню Йорк. Тя се погрижи да влезе в духа на празника, слагайки призрачно бяла перука и контактни лещи.

Не се случва често да ожаднеете, гледайки костюми за Хелоуин, но Пикси Лот го направи тази година, обличайки се като популярния и модерен коктейл Аперол Шприц. 33-годишния модел завърши визията си с шапка във формата на резен портокал.

obsessed with pixie lott dressing as an Aperol Spritz for Halloween pic.twitter.com/4PfwqSJjrG