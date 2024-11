Нестандартен сувенир: Продават въздух от езерото Комо в кутии (СНИМКА)

Туристите, които посещават езерото Комо в Италия, вече могат да си купят уникален сувенир – консервиран въздух от красивото езеро. За 9,90 евро (8,25 паунда) те могат да си купят кутия с „Lake Como Air“, запечатан свеж въздух, предназначен да съхрани спомена за това емблематично място.

Езерото Комо, разположено в подножието на Алпите в италианския регион Ломбардия, е известно с живописните си гледки и луксозни вили, привличащи знаменитости като Джордж Клуни и Мадона. Специалистът по маркетинг Давиде Абаняле е човекът зад идеята за този необичаен сувенир, който е насочен към пътешественици, търсещи уникални и запомнящи се преживявания. На кутията е посочено, че съдържа 400 мл 100% автентичен въздух от Комо и е описана като „перфектният луксозен сувенир“.

Tourists can now buy ‘100% authentic’ fresh air cans from Lake Como for £8.25 https://t.co/iC2YVEs0ET

Абаняле споделя, че концепцията му е вдъхновена от желанието да създаде нещо леко, лесно за пренасяне и провокативно. След като бъде отворена, кутията може да бъде използвана повторно като място за поставяне на химикали или малка саксия.

Продуктът не се продава онлайн и е достъпен само в магазини около езерото Комо – стъпка, която има за цел да засили интереса към местния туризъм. Според Абаняле идеята е туристите да имат в дома си частица от атмосферата на Комо – символ на лукса и спокойствието на региона.

Would you buy a breath of Italy? Lake Como's fresh air is now available by the can. 🇮🇹💨 https://t.co/jXfzT2o8ym pic.twitter.com/vnHHKAhsxd