Майкъл Джей Фокс пази чувството си за хумор дори и в борбата с болестта на Паркинсон (ВИДЕО)

Майкъл Джей Фокс продължава да показва хумора и хобитата си, въпреки че продължава да се бори с болестта на Паркинсон.

По време на годишната галавечер на фондация „Майкъл Джей Фокс“, която носи името „Смешно нещо се случи по пътя към лечението на Паркинсон“ в събота актьорът сподели пред списание People, че поддържането на типичното му по-мрачно чувство за хумор може да бъде „трудно за мен“, като добави: „Трябва да го запазя непокътнато“.

Фокс продължи, като каза, че черният хумор може да заобиколи табутата за трудни теми, казвайки: „Нека да приемем това и да променим ситуацията.“

Водещ на тазгодишното издание на събирането на средства беше Денис Лиъри, а Стиви Никс изнесе концерт.

„Не мога да повярвам - много от тези хора, които познавам от години и години - те са толкова любезни с мен“, каза Фокс пред изданието. „Мисля, че защото виждат възможност за победа, за голям напредък, а ние работим именно за това.“

