Рецепта на деня: Японски ябълков пай в чаша

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Риби (20.02 - 20.03) Днес ще ви се наложи да проявите по-голяма финансова изобретателност, може би още не са ви дали заплатата или просто парите са много малко. Хубавото е, че няма да ви липсва ентусиазъм, за да се справите с тази непосилна задача и в крайна сметка сигурно ще успеете.

Водолей (21.01 - 19.02) Доста динамичен е днешният ден. Единствената опасност е, че може да пропуснете нещо важно измежду безбройните неща, които имате за вършене. Концентрирайте се повече и не се измъквайте с прословутата си разсеяност.

Козирог (23.12 - 20.01) Време е да помислите и за семейството си, покрай всичките си непрекъснати служебни ангажименти. Оставането до късно на работа не само, че ви претоварва, но и може да огорчи някои от домашните ви.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ако заниманията ви са свързани с творчество, то днес имате възможност да направите нещо наистина значително. Обаче нищо не ви пречи, дори работата ви да е абсолютно тривиална да подходите творчески към нея, може би ще е интересно.

Скорпион (24.10 - 22.11) Другите хора могат да ви се струват малко странни, чужди и непонятни. Време е да помислите за нещата, които са ценни за вас. И най-важното днес - не преяждайте, по-точно не изяждайте емоциите си под формата на храна.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще сте малко капризни, кокетни и … нерешителни. Това, обаче ще ви придава очарователност в очите на околните, затова пък за вас самите ще е малко объркващо и нервно.

Дева (24.08 - 23.09) Денят би могъл да е успешен, ако не се заровите в някакви незначителни детайли. Мърморенето също няма да ви е от полза, но пък може да ви разпусне нервите. Не пропускайте да отговорите на писмо от чужбина.

Лъв (24.07 - 23.08) Хем няма да ви се мърда много от вкъщи, хем ще искате да ви забележат. Днес сигурно трудно ще се измъкнете от обичайната суматоха, така че бъдете готови да привличате погледите.

Рак (22.06 - 23.07) Ще ви зарадват с нови и при това необичайни задачи. Не роптайте, от навременно им изпълнение зависи мнението на началника ви за вас. Ще имате достатъчно сили да се справите и с най-сериозните задачи, при това сами и в срок.

Близнаци (22.05 - 21.06) Чудесен ден за планиране и подготовка на целия следващ месец. Оригинални идеи няма да ви липсват, но как ще се справите с изпълнението? Най-добре посветете усилията си да организирате екип, който да реализира хрумванията ви.

Телец (21.04 - 21.05) Днес може да чувствате прекалено ясно агресивното поведение на околните. Не се противопоставяйте открито и не разгласявайте намеренията си. Днес трябва да останете в сянка.