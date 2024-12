Годеницата на Джеф Безос изкушава в латексов костюм на жената-котка за "своя Батман" (СНИМКИ)

Лорън Санчес отново привлече вниманието със своята харизма и сексапил, като този път изненада почитателите си със смел костюм за Хелоуин. Сред есенната си порция от снимки в Instagram, Санчес разкри впечатляващ външен вид като Жената-котка, демонстрирайки как да поддържа есенния сезон пикантен и забавен.

54-годишната бивша новинарка блесна в черен латексов "котешки" тоалет, допълнен с черни ръкавици до лактите и камшик. Маската за лице на котка добави мистерия към нейния образ, който очевидно бе създаден в духа на Хелоуин и съвпадащ с избора на годеника ѝ Джеф Безос – той се превъплъти в Батман.

So funny that Jeff Bezos would be Batman for Halloween when he’s clearly Lex Luthor and his wife had to crop him out on instagram. pic.twitter.com/JsBVWWTr8g