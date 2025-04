Джей Ло и Бен Афлек на нож заради имението за 68 млн. долара

Отвъд блясъка на червените килими и светкавиците на папараците, Бен Афлек и Дженифър Лопес – някога мечтаната холивудска двойка – отново попаднаха под прожекторите, този път заради... един имот. Според последни информации, двамата имат сериозни разногласия относно бъдещето на своята луксозна къща в Бевърли Хилс, чиято стойност възлиза на умопомрачителните $68 милиона, пише DailyMail.

Луксозното имение, закупено през май 2023 г. срещу $60.8 милиона кеш, все още не е намерило нов собственик, въпреки че е обявено за продажба от юли същата година. Имението разполага с 12 спални и цели 24 бани. Но, както се оказва, дори най-бляскавите имоти не се продават лесно, когато цената им надвишава реалната стойност.

Източници, цитирани от TMZ, разкриват, че Бен Афлек настоява цената да бъде намалена, за да се ускори продажбата, докато Дженифър Лопес не желае да отстъпи. Много брокери са категорични – ако искат да продадат имота, цената трябва да падне поне с 15%.

