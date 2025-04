Франция си възвърна рекорда за най-дълга ягодова торта в света (ВИДЕО)

Около 350 килограма ягоди, 150 килограма захар, 415 килограма сладкарска сметана и 4000 яйца - сладкарница близо до Париж счупи необичайния рекорд за най-дълга ягодова торта в света, предаде АФП, цитирана от БТА.

Сладкишът рекордьор е с дължина 121,88 метра.



С постижението, удостоверено от съдия от Книгата на рекордите на Гинес, Франция си възвръща световния рекорд за най-дълга ягодова торта, който от 2019 г. държеше Италия със сладкиш с дължина 100,48 метра.



Приготвена от "Мезон Елоаз" (Maison Heloise) - известна сладкарница в Аржантьой в покрайнините на Париж, ягодовата торта се простираше по непрекъснатата линия от маси, подредени на местната ледена пързалка.

French pastry chefs use 350 kilos of strawberries, 150 kilos of sugar, 415 kilos of creme patissiere and 4,000 eggs to build a 121,88 metre-long strawberry cake during a Guinness World Record event in Argenteuil, Parishttps://t.co/xYlXxMlchi pic.twitter.com/Iq3d4oopPX

— AFP News Agency (@AFP) April 24, 2025

Идеята за огромната торта се ражда в съзнанието на сладкаря Юсеф Ел Гату, който мисли какъв рекорд да подобри, за да почете детското си увлечение по Книгата на рекордите на Гинес.

"Исках да е френски сладкиш с местни продукти - ягоди, мляко, сметана, масло", споделя Гату за АФП.

В приготвянето на десерта с рекордна дължина и тегло 1,2 тона са се включили около 20 сладкари, които се е наложило да преодолеят редица предизвикателства.

За да бъде одобрен, сладкишът е трябвало да следва традиционната рецепта.



Когато съдията е обявил, че е поставен нов рекорд, на ледената пързалка е прозвучал френският национален химн "Марсилезата".

"Ягодовата торта е типично френска и този рекорд е в чест на нейния произход. Това не е просто сладкарски подвиг, а почит към нашите красиви френски региони", каза кметът Жорж Мотрон.

Парчета от тортата бяха раздадени на жители на Аржантьой.

По-рано през месеца Книгата на рекордите на Гинес вписа 918 австралийци, които играха "Монополи" едновременно, отбелязва АФП.