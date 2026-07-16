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Кремъл: Трудностите, с които се сблъсква руската икономика, не са критични
  Тема: Украйна

Кремъл: Трудностите, с които се сблъсква руската икономика, не са критични

16 Юли, 2026 19:43 507 32

  • руска икономика-
  • русия-
  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • украйна-
  • владимир путин

Руската централна банка публикува резултатите от месечното си проучване сред бизнеса, които показаха рязко влошаване на нагласите на компаниите

Кремъл: Трудностите, с които се сблъсква руската икономика, не са критични - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл не смята, че трудностите пред руската икономика са критични, и счита, че цялостната ситуация остава стабилна. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Трудностите, през които преминава нашата икономика, са добре известни на всички. Тези трудности не са от критично естество“, каза Песков пред медиите.

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„Правителството и президентът редовно ги обсъждат и разбират какво трябва да се направи, за да се регулира и подобри ситуацията. Макроикономическата стабилност се запазва напълно“, добави той.

Коментарите на Песков дойдоха, след като вчера Руската централна банка публикува резултатите от месечното си проучване сред бизнеса, които показаха рязко влошаване на нагласите на компаниите.

Индикаторът за бизнес климата на централната банка се е понижил с 4,5 пункта през юли до минус 3,6 пункта, което е най-ниското му ниво от средата на 2022 г. В същото време ценовите очаквания на компаниите са се повишили значително, след като са намалявали в продължение на пет последователни месеца.

Евгений Коган, инвестиционен банкер и професор във Висшето училище по икономика в Москва, отбеляза, че откакто има подобни налични данни през 2002 г., само през пет месеца показателят за бизнес активността се е влошавал по-рязко. Той заяви, че преминаването на индикатора на отрицателна територия се свързва с икономически кризи в исторически план.

Коган също така посочи, че нарастващите инфлационни очаквания показват рязко увеличение на разходите на фона на недостига на горива, предизвикан от засилването на украинските удари срещу руски петролни рафинерии.

„В резултат на кризата с горивата може едновременно да се ускори ръста на цените и да се тласне икономиката към рецесия. Подобна ситуация се нарича стагфлация“, написа Коган в своя канал в „Телеграм“ (Telegram).

„Ако лихвеният процент бъде повишен, за да се овладее инфлацията, това може да довърши икономиката. Ако процентът бъде намален, за да се подкрепи бизнес активността, ръстът на цените ще се ускори още повече и ще стане все по-трудно да бъде контролиран. Нещо ще трябва да бъде пожертвано“, каза той. По данни на „Ростат“ руската инфлация е достигнала 6 на сто през юни на годишна база.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 14 Отговор
    Критично ще стане за Европейският Райх ако Русия врътне кранчето в началото на зимата.
    Тога ще видим кон боб яде ли и ходжа пърди ли в джамиите в ЕС

    Коментиран от #13, #16, #22

    19:45 16.07.2026

  • 2 На лъжите

    11 6 Отговор
    Някой вярва ли им?

    19:46 16.07.2026

  • 3 В Киев за три дни

    8 7 Отговор
    ВВП и олигарсите, не изпитва никакви трудности в бункера, виж сега за обикновените руснаци останали без вода, ток и гориво... Кво да се прави, война е! Както е казано: Да го дух@т бедните!

    19:46 16.07.2026

  • 4 Крепостен на Хартиената мечка

    11 9 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    Коментиран от #18

    19:47 16.07.2026

  • 5 Михаил Горбачов, президент СССР

    9 6 Отговор
    Трудностите с соито си сблъска СеСеСеРе след авантюрата в Афганистан също не бяха критични !!! Но СеСеСеРе умре 👈👍

    19:47 16.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор
    ма изобщо..да не си помислите нещо

    19:48 16.07.2026

  • 7 Сесесере 1988

    8 6 Отговор
    Всичко е по план другари скоро ще победим капитализма....🤩🤡🍌

    19:48 16.07.2026

  • 8 Маша Алкашева

    6 7 Отговор
    Всичко е 6.Много сме добре.Бензин и нет има!

    19:48 16.07.2026

  • 9 Палячовци,сър

    6 6 Отговор
    Хаха,тези примати само това дрънкат,ще видим като останат без бензин!!!

    19:49 16.07.2026

  • 10 Един психясъл папъняк

    6 6 Отговор
    с 8 коментара.

    19:50 16.07.2026

  • 11 Ксаниба

    5 5 Отговор
    Важното е водка да има.

    19:51 16.07.2026

  • 12 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    9 7 Отговор
    Сигурно е така след като и г-жа Набиулина го обяснява подробно:

    „Не е ясно защо всички толкова се страхуват от отслабването на рублата. Имаме добри заплати в страната, дори може да отложите нещо. Например, ваканция, кола или уединение“

    19:52 16.07.2026

  • 13 ЪХЪ

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Когато Ленин се разходи по червеният площад.

    19:55 16.07.2026

  • 14 НЕМОЖАЧи.ру

    6 4 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    Коментиран от #32

    19:57 16.07.2026

  • 15 Многоходовото

    7 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:57 16.07.2026

  • 16 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    19:57 16.07.2026

  • 17 Отец Дионисий

    8 4 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    19:59 16.07.2026

  • 18 Хахахахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Много поздрави от там дето "няма " интернет и бензин .Всъщност и едното и другото го има , единствено ги няма празните и кухи евро кратуни.

    Коментиран от #25

    19:59 16.07.2026

  • 19 София

    7 4 Отговор
    Векове наред Кремъл заблуждаваше руснаците, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.

    20:00 16.07.2026

  • 20 Любо пита

    7 4 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    20:00 16.07.2026

  • 21 Констатация

    5 4 Отговор
    Тъй, тъй..., верваме!!!! Със 6 Трилиона рубли дефицит у бюджетъ и то посред лято, кво лъ шъ е Зимъска, кога сняг забръска....!?

    20:00 16.07.2026

  • 22 Майор Деянов, на всеки километър

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    "..Критично ще..."

    И отново другаре и другарки стигаме до проклетата сричка ЩЕ, което обезмисля всякви нататъши дискусии и коментари. ЩЕ па pyccки значи НЕ 👈

    20:00 16.07.2026

  • 23 ЗИГА НУТ

    2 1 Отговор
    НЕ НАДО ПАНИКИ.

    СТОЙТЕ ПО 3 ДНЯ
    ЗА БЕНЗИН

    ПЛАЩАЙТЕ ПО 200-300 РУБЛИ
    За ЛИТЪР

    И ПЛЯСКАЙТЕ СЪС РЪЧИЧКИТЕ

    НАДО ПОТЕРПИТЪ

    ВЬЙ ДЕРЖИТЕСЬ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    20:03 16.07.2026

  • 24 историк

    4 0 Отговор
    русия е плагиатска държава с манталитет на нашите мургави "калашници"!

    Коментиран от #30

    20:03 16.07.2026

  • 25 След като си там

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахахаха":

    Я вдигни един бял лист на улицата ,да видим колко годинки ще отнесеш в гулаг.

    Коментиран от #31

    20:04 16.07.2026

  • 26 Питам

    2 0 Отговор
    Вовата кога ще скача от прозореца?

    Коментиран от #28, #29

    20:04 16.07.2026

  • 27 ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ

    0 0 Отговор
    ОТ 3 ДНЕВНАТА ОБОСРАЦИЯ
    НА КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР
    СА НАЙ ТЕЖКИ.

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ.

    20:07 16.07.2026

  • 28 Вовата е хитър

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Питам":

    Лошото е че в бункера няма прозорци.

    20:08 16.07.2026

  • 29 Ще го заровят

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Питам":

    В Бункера.

    20:08 16.07.2026

  • 30 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "историк":

    Явно е така след като не се крие::

    "Ще изчакаме, докато американците похарчат пари за нови технологии, и тогава - цап-царап!
    Ще видим дали това ни интересува днес или не." - Владимир Путин

    20:08 16.07.2026

  • 31 Хаххахахаххаха

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "След като си там":

    Не мога, Псулер не дава.

    20:09 16.07.2026

  • 32 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Сорос ми забрани да ескалирам в Украйна

    20:11 16.07.2026

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