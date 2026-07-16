Кремъл: Трудностите, с които се сблъсква руската икономика, не са критични

Кремъл не смята, че трудностите пред руската икономика са критични, и счита, че цялостната ситуация остава стабилна. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Трудностите, през които преминава нашата икономика, са добре известни на всички. Тези трудности не са от критично естество“, каза Песков пред медиите.
„Правителството и президентът редовно ги обсъждат и разбират какво трябва да се направи, за да се регулира и подобри ситуацията. Макроикономическата стабилност се запазва напълно“, добави той.
Коментарите на Песков дойдоха, след като вчера Руската централна банка публикува резултатите от месечното си проучване сред бизнеса, които показаха рязко влошаване на нагласите на компаниите.
Индикаторът за бизнес климата на централната банка се е понижил с 4,5 пункта през юли до минус 3,6 пункта, което е най-ниското му ниво от средата на 2022 г. В същото време ценовите очаквания на компаниите са се повишили значително, след като са намалявали в продължение на пет последователни месеца.
Евгений Коган, инвестиционен банкер и професор във Висшето училище по икономика в Москва, отбеляза, че откакто има подобни налични данни през 2002 г., само през пет месеца показателят за бизнес активността се е влошавал по-рязко. Той заяви, че преминаването на индикатора на отрицателна територия се свързва с икономически кризи в исторически план.
Коган също така посочи, че нарастващите инфлационни очаквания показват рязко увеличение на разходите на фона на недостига на горива, предизвикан от засилването на украинските удари срещу руски петролни рафинерии.
„В резултат на кризата с горивата може едновременно да се ускори ръста на цените и да се тласне икономиката към рецесия. Подобна ситуация се нарича стагфлация“, написа Коган в своя канал в „Телеграм“ (Telegram).
„Ако лихвеният процент бъде повишен, за да се овладее инфлацията, това може да довърши икономиката. Ако процентът бъде намален, за да се подкрепи бизнес активността, ръстът на цените ще се ускори още повече и ще стане все по-трудно да бъде контролиран. Нещо ще трябва да бъде пожертвано“, каза той. По данни на „Ростат“ руската инфлация е достигнала 6 на сто през юни на годишна база.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Тога ще видим кон боб яде ли и ходжа пърди ли в джамиите в ЕС
Коментиран от #13, #16, #22
19:45 16.07.2026
2 На лъжите
19:46 16.07.2026
3 В Киев за три дни
19:46 16.07.2026
4 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
Коментиран от #18
19:47 16.07.2026
5 Михаил Горбачов, президент СССР
19:47 16.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:48 16.07.2026
7 Сесесере 1988
19:48 16.07.2026
8 Маша Алкашева
19:48 16.07.2026
9 Палячовци,сър
19:49 16.07.2026
10 Един психясъл папъняк
19:50 16.07.2026
11 Ксаниба
19:51 16.07.2026
12 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
„Не е ясно защо всички толкова се страхуват от отслабването на рублата. Имаме добри заплати в страната, дори може да отложите нещо. Например, ваканция, кола или уединение“
19:52 16.07.2026
13 ЪХЪ
До коментар #1 от "Сатана Z":Когато Ленин се разходи по червеният площад.
19:55 16.07.2026
14 НЕМОЖАЧи.ру
Коментиран от #32
19:57 16.07.2026
15 Многоходовото
19:57 16.07.2026
16 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #1 от "Сатана Z":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
19:57 16.07.2026
17 Отец Дионисий
19:59 16.07.2026
18 Хахахахаха
До коментар #4 от "Крепостен на Хартиената мечка":Много поздрави от там дето "няма " интернет и бензин .Всъщност и едното и другото го има , единствено ги няма празните и кухи евро кратуни.
Коментиран от #25
19:59 16.07.2026
19 София
20:00 16.07.2026
20 Любо пита
20:00 16.07.2026
21 Констатация
20:00 16.07.2026
22 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #1 от "Сатана Z":"..Критично ще..."
И отново другаре и другарки стигаме до проклетата сричка ЩЕ, което обезмисля всякви нататъши дискусии и коментари. ЩЕ па pyccки значи НЕ 👈
20:00 16.07.2026
23 ЗИГА НУТ
СТОЙТЕ ПО 3 ДНЯ
ЗА БЕНЗИН
ПЛАЩАЙТЕ ПО 200-300 РУБЛИ
За ЛИТЪР
И ПЛЯСКАЙТЕ СЪС РЪЧИЧКИТЕ
НАДО ПОТЕРПИТЪ
ВЬЙ ДЕРЖИТЕСЬ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
20:03 16.07.2026
24 историк
Коментиран от #30
20:03 16.07.2026
25 След като си там
До коментар #18 от "Хахахахаха":Я вдигни един бял лист на улицата ,да видим колко годинки ще отнесеш в гулаг.
Коментиран от #31
20:04 16.07.2026
26 Питам
Коментиран от #28, #29
20:04 16.07.2026
27 ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ
НА КГБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР
СА НАЙ ТЕЖКИ.
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
20:07 16.07.2026
28 Вовата е хитър
До коментар #26 от "Питам":Лошото е че в бункера няма прозорци.
20:08 16.07.2026
29 Ще го заровят
До коментар #26 от "Питам":В Бункера.
20:08 16.07.2026
30 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
До коментар #24 от "историк":Явно е така след като не се крие::
"Ще изчакаме, докато американците похарчат пари за нови технологии, и тогава - цап-царап!
Ще видим дали това ни интересува днес или не." - Владимир Путин
20:08 16.07.2026
31 Хаххахахаххаха
До коментар #25 от "След като си там":Не мога, Псулер не дава.
20:09 16.07.2026
32 Путин
До коментар #14 от "НЕМОЖАЧи.ру":Сорос ми забрани да ескалирам в Украйна
20:11 16.07.2026