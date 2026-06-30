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Руснаците са недоволни, икономическите условия се влошават: от 20 години не се е случвало нещо подобно
  Тема: Украйна

Руснаците са недоволни, икономическите условия се влошават: от 20 години не се е случвало нещо подобно

30 Юни, 2026 19:02 1 431 112

  • руска икономика-
  • галъп-
  • проучване-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • руснаци-
  • владимир путин

Икономическият песимизъм сред руснаците е на най-високото си ниво от поне две десетилетия

Руснаците са недоволни, икономическите условия се влошават: от 20 години не се е случвало нещо подобно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономическият песимизъм сред руснаците е достигнал най-високото си равнище от поне 20 години насам, сочи проучване на изследователската организация „Галъп“ (Gallup), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Според изследването 60 на сто от анкетираните смятат, че икономическите условия в града или региона, в който живеят, се влошават. Едва 27 на сто отговарят, че ситуацията се подобрява, а 9 на сто не виждат промяна.

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По отношение на жизнения стандарт 56 на сто от респондентите заявяват, че той се влошава, 29 на сто смятат, че се подобрява, а 14 на сто не отчитат промяна.

Телефонното проучване е проведено сред 1000 души в периода 14 март - 6 май. Според „Галъп“ резултатите отразяват негативни обществени нагласи още преди рязкото влошаване на ситуацията с доставките на горива през юни, когато в редица руски региони възникна недостиг на бензин след засилените украински атаки срещу руски петролни рафинерии.

Изследването отчита и спад на общественото доверие към държавните институции. Доверието в руската армия е намаляло до 66 на сто при 80 на сто през 2022 г., когато започна пълномащабната руска инвазия в Украйна. Доверието в руското правителство е спаднало до 53 на сто спрямо 66 на сто четири години по-рано.

„Галъп“ публикува и резултати от отделно проучване в Украйна. Според него едва 7 на сто от анкетираните одобряват действията на американското ръководство, докато 79 на сто изразяват неодобрение.

Организацията отбелязва, че за повече от две десетилетия, през които провежда изследвания в над 140 държави, не е регистрирала по-голям спад в одобрението към Съединените щати в рамките на петгодишен период.

Проучването в Украйна показва още, че 24 на сто от анкетираните смятат, че страната трябва да продължи военните действия до победа, докато 66 на сто предпочитат възможно най-бързо договаряне на край на войната. Резултатите се различават слабо от тези през миналата година, когато съотношението беше съответно 24 на сто срещу 69 на сто.

Изследването е проведено през април сред 1000 украински граждани и не включва въпрос какви условия за евентуално мирно споразумение биха били приемливи за анкетираните.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 25 Отговор
    Руснаците са готови за цифровата рубла. Ганчо само ще си мечтае за нея. Тука разплащането ще става само със справедливата кошница..

    Коментиран от #4, #5, #14, #42, #88

    19:03 30.06.2026

  • 2 как да са доволни

    12 21 Отговор
    евреи управляват в кремъл

    Коментиран от #79

    19:04 30.06.2026

  • 3 Пепи Волгата

    17 20 Отговор
    Изобщо не ми пука за руснаците, важното е, че аз избрах еврото то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    Коментиран от #15, #27

    19:04 30.06.2026

  • 4 Цифрова , ама рубла

    17 15 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И без нет как точно ще стане ?

    Коментиран от #35

    19:06 30.06.2026

  • 5 Българин

    22 21 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ние българите смятаме руснаците за добитък!

    Коментиран от #109

    19:07 30.06.2026

  • 6 Ами

    23 25 Отговор
    Руснаците са свикнали да живеят в ко чина ,що се оплакват, нали има движуха

    Коментиран от #29

    19:07 30.06.2026

  • 7 Мария Атанасова

    19 14 Отговор
    Четете в сайта СКАНДАЛНО в раздел "Мрежата" статия: НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА СЕКС-НАСИЛИЕ, УБЙСТВА И ИЗТЕЗАНИЯ В УРАЙНА

    Коментиран от #75

    19:07 30.06.2026

  • 8 Хм...

    16 20 Отговор
    Ама вЕрно ли? То хубаво да бомбиш други хора, да ги обиждаш и игнорираш правото им да се самоопределят, а след това като ти отвърнат, ох, боли!

    19:08 30.06.2026

  • 9 Копейко

    15 17 Отговор
    Тьотя каза да си седим на дъ.то в България ,че в Русия е много хубаво и можем да се развалим

    19:08 30.06.2026

  • 10 Шопо

    19 8 Отговор
    Важното е Украинците да са доволни.

    19:09 30.06.2026

  • 11 Гориил

    23 14 Отговор
    Ако искате да ме убедите, че европейците са щастливи и доволни, тогава ще ви кажа, че не сте искрени.

    Коментиран от #19

    19:09 30.06.2026

  • 12 Ройтерс замени

    22 9 Отговор
    Дойче зеле защото то съвсем се вкисна и замириса и никой не го е...бава за слива.

    19:09 30.06.2026

  • 13 Презвитер Козма

    16 18 Отговор
    Колкото по-тежко става положението на Матушката и краят на чудовището Путин - неизбежен. Толкова по-неистови стават крясъците на русофилите за някакви въображаеми руски победи по целия фронт, за ядрен удар по Европа и други фантасмагории. Клети издуханяци - историята не помни лузирите. Ще си заминете като бездомни кучета без история

    19:09 30.06.2026

  • 14 Ахъм

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Договорихте ли се Мъск да ви пусне нет, че вова не дава?

    19:10 30.06.2026

  • 15 Копей

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи Волгата":

    А ние ти завиждаме ,ама какво правиш там

    Коментиран от #21

    19:10 30.06.2026

  • 16 Дядо Влайчо

    19 15 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    19:11 30.06.2026

  • 17 Ха Ха

    16 10 Отговор
    Доволни-недоволни, ще спундрят атлантическата заплаха за държавата им. И укрохунтата, разбира се. Това е толкова повече гарантирано, колкото повече са недоволни

    19:11 30.06.2026

  • 18 Фори

    14 11 Отговор
    Това не е официално изследване. Според официалното Путин има одобрение 92 процента.

    Коментиран от #71

    19:11 30.06.2026

  • 19 БайБоцимир

    10 14 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    А ти можеш да ни убедиш само ако докажеш, пе жовееш в руский мир, нейде в расия. Да знаем, че си в рая, пък ние ще страдаме.

    19:12 30.06.2026

  • 20 Митрофанова

    11 15 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни, трябва да се ударят и печати на задните части,за да няма провокатори!

    19:12 30.06.2026

  • 21 Пепи Волгата

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Копей":

    Тук сме само ге й таци и ни е много забавно ,ден и нощ

    19:13 30.06.2026

  • 22 ЗИЛ 117

    12 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #112

    19:13 30.06.2026

  • 23 ЗИЛ 117

    12 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    19:14 30.06.2026

  • 24 ЗИЛ 117

    7 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    19:14 30.06.2026

  • 25 ВАЖНОТО Е ОКРАИНЦИТЕ ДА СА ДОВОЛНИ

    11 7 Отговор
    Ако са живи.

    19:14 30.06.2026

  • 26 ЗИЛ 117

    11 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    19:14 30.06.2026

  • 27 Левчо

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи Волгата":

    Аз вземам 2 пъти повече от теб за 2 седмици (не за месец) в чужбина и не ти завиждам. Доскоро тънехте в боклук по улиците. България не може да закърпи дори един мизерен бюджет за оцеляване. Дръж си еврака да ти топли джоба

    19:16 30.06.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    4 5 Отговор
    Сега вече ще изберат за президент украинец и ще се успокои положението. Предпочитан от Запада е Зеленски. Набързо ще разпродаде Русия, както разпродаде Украйна.

    19:16 30.06.2026

  • 29 Совахарис

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Явно всички руснаци са те оп ъ нали щом знаеш такива подробности

    19:16 30.06.2026

  • 30 Миризлив руски палячо-крепостен

    6 8 Отговор
    Аз вярвам само на Путин,той ни каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    Коментиран от #32, #34

    19:17 30.06.2026

  • 31 Как

    4 1 Отговор
    Важното е че СВО върви по пла. Да не мислите че това не е предвидено и планирано?

    19:21 30.06.2026

  • 32 "дете със специални нужди"

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Имам нужда от златни тоалетни за мойте замъци. Изпратете милиарди инак ще ви пратя бандеровците.

    19:21 30.06.2026

  • 33 Ами

    3 3 Отговор
    Когато цифрите говорят, пропагандата мълчи :)
    БВП на Русия през 2000г. - около 260 милиарда долара.
    БВП на Русия през 2025г. - около 4 500 милиарда долара.
    Средна работа заплата през 2000г. - около 80 долара.
    Средна работа заплата през 2025г. - около 1 200 долара.
    Данните са от Световната Банка и са публични!

    Коментиран от #37, #44, #90

    19:22 30.06.2026

  • 34 Путин гол до кръста на пони

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Така е, потвърждавам! Само не съм казал кога!

    19:22 30.06.2026

  • 35 Интернет съсел

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Цифрова , ама рубла":

    Ха ха, в русия имат по добър интернет и от европа. DNS на яндек се по бърз и от клаудфлер.

    Коментиран от #41, #100

    19:22 30.06.2026

  • 36 Дедо

    5 2 Отговор
    Това са хора с вродена грандомания и комплекси . При тия положението е неспасяемо , така ще си съществуват векове , без въобще да се променят. Болна нация .

    19:23 30.06.2026

  • 37 Путин гол до кръста на пони

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Ета защо аз ви казвам: Елате в Русия - мир и благодат! Заповядайте!

    Коментиран от #56

    19:23 30.06.2026

  • 38 БАНДЕРИТЕ СА МНОГО ДОВОЛНИ

    5 3 Отговор
    Че всяка вечер спят в метрото. Слава.

    19:24 30.06.2026

  • 39 ЕСССР

    6 4 Отговор
    Германците напр. доволни ли са?... е го заводът Фолксваген е пред фалит?

    19:24 30.06.2026

  • 40 Васил

    4 2 Отговор
    Ма те какво си мислеха че диктатурата е хубаво нещо???

    19:25 30.06.2026

  • 41 Путин гол до кръста на пони

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Интернет съсел":

    По-добър е интернетът на Яндек. След Пабеда обещавам да го пусна!

    Коментиран от #47

    19:25 30.06.2026

  • 42 ИСТИНАТА

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Руснаците ще обесят фашиста Путин. Както италианците обесиха фашиста Мусолини!

    Коментиран от #48, #68

    19:25 30.06.2026

  • 43 БАНДЕРИТЕ СА МНОГО ДОВОЛНИ

    6 8 Отговор
    Че всяка вечер спят в метрото. Слава.

    19:25 30.06.2026

  • 44 Видях ги във Валенсия руснаците

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Носят им коктейли под чадърите, пийват си тихичко, разговарят помежду си културно, а безработните англичани се въргалят в пясъка и крещят глупости.

    Коментиран от #61

    19:26 30.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ццц

    3 1 Отговор
    А, ко тана?

    19:26 30.06.2026

  • 47 Интернет съсел

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Путин гол до кръста на пони":

    Ха ха, то никога не е спирал че да го пускаш

    19:27 30.06.2026

  • 48 Истината

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "ИСТИНАТА":

    Аве ти учи Руски ще ти трябва

    Коментиран от #64

    19:28 30.06.2026

  • 49 Дзак

    2 3 Отговор
    В България как е положението? Все по добри дългове?

    19:28 30.06.2026

  • 50 Сашка

    3 4 Отговор
    А ние сме много доволни.Цъфтим и връзваме.Ама е по-интересно да гледаме в чуждото канче.След като две/три години ни занимаваха колко е болен Путин,как умира,дали е той или не,сега колко зле били руснаците.А ние сме много добре.

    Коментиран от #57

    19:29 30.06.2026

  • 51 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    6 4 Отговор
    При мен всичко е наред, тук при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    19:29 30.06.2026

  • 52 Еми ето Путин успя

    6 4 Отговор
    Върна духа на СССР. Пак има купони, пак има опашки, но за сметка на това няма бензин, няма ток. Нашите копейки трябва да са доволни. Вече могат спокойно да заминат в путиновият рай.

    19:30 30.06.2026

  • 53 Пропаганда за 10 цента

    2 6 Отговор
    Всеки ден гледам руски филми и слушам руски аудио романи по интернет. Имам и интернет стерео радио и там новините от Русия са на всеки час. Но тук някакви балкански субекти твърдят, че космическата страна Русия няма интернет.

    Коментиран от #58, #74

    19:31 30.06.2026

  • 54 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 3 Отговор
    81% от ватенките искат незабавно спиране на войната.

    19:32 30.06.2026

  • 55 Никой

    5 4 Отговор
    " Чичо Румен " иска да заведе българите в орбитата на Русия където ватенките негодуват от господаря му Путин .

    19:32 30.06.2026

  • 56 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Путин гол до кръста на пони":

    Тъкмо свикнахме да ядем сирене без мляко и салами без
    месо и сега пак да си пренастойваме хранителните навици :)
    А и да отидем с тия купони дето им викат евро какво ще правим?
    Има ли на света банка която да обменя купони за пари?

    Коментиран от #66, #72

    19:33 30.06.2026

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор

    До коментар #50 от "Сашка":

    Важното е че имаме банани. Но изоставаме от Гана, където бананите са по-евтини.

    19:33 30.06.2026

  • 58 СВО

    5 3 Отговор

    До коментар #53 от "Пропаганда за 10 цента":

    Нощес ВСУ думнаха за втори път космическият център в Дубна.

    Коментиран от #62

    19:33 30.06.2026

  • 59 честен ционист

    6 3 Отговор
    Ще мрат от блатарите от глад, а бункерното ще виси от башнята това лято.

    19:34 30.06.2026

  • 60 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    До къде су докара ботокса с милиционерските си мечти.

    19:35 30.06.2026

  • 61 Румен Решетников

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Видях ги във Валенсия руснаците":

    И аз бях във Валенсия и видях точно обратното!

    Коментиран от #76

    19:35 30.06.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    0 5 Отговор

    До коментар #58 от "СВО":

    Бандеровците се заканват да взривят Ермитажа, Кремъл и Большой театър. Даже счупиха няколко керемиди в Кремъл. Много са опасни!

    19:36 30.06.2026

  • 63 Ами

    5 2 Отговор
    А мужиците гинат на фронта за яхтите и дворците на кабаев.

    19:36 30.06.2026

  • 64 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Истината":

    Орките в Курск, Белгород,Брянск и Росъов започнаха да учат Украински език

    Коментиран от #73

    19:37 30.06.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    3 3 Отговор
    От Киев за два дня, до топливо нет, ток тоже!

    19:37 30.06.2026

  • 66 Оди у Русиа

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Там имало всичко.На вторият ден си в окопите.На третият ден украински дрон ти отнася празната тиква.

    19:38 30.06.2026

  • 67 Фори

    5 3 Отговор
    Но от тия 92% одобрение за бункерното са пълен фейк, същото беше и при Чаушеску!

    19:40 30.06.2026

  • 68 Това е факт.

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "ИСТИНАТА":

    И то безспорен факт.

    19:40 30.06.2026

  • 69 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #91

    19:41 30.06.2026

  • 70 Ужас в Русия!

    0 2 Отговор
    Бандеровците изстреляли 200 дрона по 3кг, от които три уцелили автобус с деца, бензиностанция и детска площадка.
    Русия им отговорила с 8500 дрона, планиращи бомби по 3000кг, балистични и крилати ракети, които не уцелили нищо.

    19:42 30.06.2026

  • 71 Хм...

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Фори":

    В интерес на истината има нещо в тоя пасквил.
    Все повече руснаци настояват Путин да спре с лиготийте за братския у краински народ и да приключва с цирка в 4о4 и с хунтата в Киев. От друга страна обаче руснаците са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. Може би затова Путин протака.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    19:42 30.06.2026

  • 72 Има

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    Россбанк

    19:42 30.06.2026

  • 73 Мухахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Че то нема окраински език 😛

    Коментиран от #96

    19:42 30.06.2026

  • 74 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Пропаганда за 10 цента":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    19:43 30.06.2026

  • 75 Явно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мария Атанасова":

    си се натискала и ти да си у сексо, ама са те отхвърлили като непригодна дори и за духов инстумент

    19:44 30.06.2026

  • 76 То ако питаш двете пишещи тук копейки

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Румен Решетников":

    Те и на Марс са ходили.

    Коментиран от #86

    19:44 30.06.2026

  • 77 Какво ни пука за Русия бе?!

    4 4 Отговор
    Важното за нас е, че икономическите условия в Украйна и Европа се подобряват и демокрацията процъФтява. А НАТО и лидерерите на Европа, правят всичко възможно за сигурността ни, без да жалят парите ни!
    Какво са се затръшкали и закахърили за тая Русия русофилите от Ройтерс?

    Коментиран от #80

    19:45 30.06.2026

  • 78 Планираща руска бомба 3000кг

    2 5 Отговор
    Ударих само веднъж в Азовстал и бандеровците изпълзяха от подземията с вдигнати ръце. Още получават психологическа помощ.

    Коментиран от #85

    19:46 30.06.2026

  • 79 Зеленски

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "как да са доволни":

    Взе ми думата от устата!

    19:46 30.06.2026

  • 80 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #77 от "Какво ни пука за Русия бе?!":

    Така е приятел.С сега искаш ли да ми подухаш малко.

    19:48 30.06.2026

  • 81 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 2 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО....

    НАШИЯТ ФЮРЕР

    СЪС ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА

    КАЗА ЧЕ ША НА ОПРАЙ....

    СЛЕД 26 ГОДИНИ

    ВЕЧЕ ЗНАЕ КАК ДА

    ИЗКАРА РУСИЯ ОТ БЛАТОТО.

    За 3 ДНЯ

    19:49 30.06.2026

  • 82 Някой

    4 2 Отговор
    Чиста пропаганда. Как ги питахтеруснаците? Чрез Gallup.Ама те оперират ли в Русия? Нима не са се махнали от там? Нима не са наложили санкции на Русия? А руснаците биха ли позволили чужда агенция (разбирайте чубдестранен агент) да работи на тяхна територия?
    А какво е наситина икономическото положение на руснаците? Знам, че не ви интересува - важно е да кажете, че е зле.

    19:50 30.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Захарова щяла да става монахиня,

    3 2 Отговор
    Медведев ваксаджия,Путин ще го сложат в музея на мадам Тюсо,kоня никакъв няма да става.-ще мре

    19:51 30.06.2026

  • 85 А БРЕ РУБЛО ИДИОТ

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Планираща руска бомба 3000кг":

    ОКОПНАТА ВОЙНА
    ВЕЧЕ НЕ Е ПРИОРИТЕТ
    ЗА УКРАЙНА.

    СЕГА ИМ ОСТАВА ДА БОМБЯТ САМО ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    А В ПОДЗЕМИЯТА ВЕЧЕ

    СЕ КРИЕ САМО БУНКЕРНИЯ

    ПЛЪХ ПУТИН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:52 30.06.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "То ако питаш двете пишещи тук копейки":

    Не завиждай! Завистта е смъртен грях!

    19:52 30.06.2026

  • 87 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА

    2 3 Отговор
    КРЕМЪЛ ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    А ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    19:54 30.06.2026

  • 88 1945

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    рублата става само за подпалки на камината

    19:55 30.06.2026

  • 89 Не плачете центаци! 😁🤣❗

    0 3 Отговор
    Първан Симеонов: "Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете."

    Коментиран от #99

    19:55 30.06.2026

  • 90 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Аз имам две крави. Ти нямаш нито една. В статистиката отчитат по една на всеки. Но аз пия млеко от две крави, а ти ми пиеш от.....

    19:56 30.06.2026

  • 91 Афродита

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    19:57 30.06.2026

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор
    Центаци, защо ви искат визи за САЩ, а на мене не ми искат?

    19:57 30.06.2026

  • 93 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    3 1 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    19:58 30.06.2026

  • 94 Крепостен на Хартиената мечка

    3 2 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин

    Коментиран от #97

    19:58 30.06.2026

  • 95 НЕМОЖАЧи.ру

    3 2 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччч Вместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    19:59 30.06.2026

  • 96 На дунава с погачите

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Мухахаха":

    Отиди в киев и го кажи това на силен глас на площад майдан 😁

    20:00 30.06.2026

  • 97 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Защо българите висят пред посолството за американски визи? За руснаци е бързо и лесно.

    20:00 30.06.2026

  • 98 Надъхан капейчо 🤩🤡

    4 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    20:01 30.06.2026

  • 99 Невежо,

    4 2 Отговор

    До коментар #89 от "Не плачете центаци! 😁🤣❗":

    А според копринков - ще вземе 100%.
    НО - според РЕАЛНО МИСЛЕЩИТЕ - я изкара до есента, Я НЕ ИЗКАРА

    Коментиран от #101

    20:01 30.06.2026

  • 100 някой

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Интернет съсел":

    в Русия интернета е забранен. Роскомнадзор следи и може да се озовеш за 10г. в затвора ако си нарушил забраната

    20:02 30.06.2026

  • 101 Не плачете центаци! 😁🤣❗

    1 2 Отговор

    До коментар #99 от "Невежо,":

    Ще го избираме 20 години подред❗
    Времето беше ваше, но вече е наше❗

    Коментиран от #104, #111

    20:03 30.06.2026

  • 102 А пък

    3 3 Отговор
    Ние цъфффтим.

    Коментиран от #103, #108

    20:03 30.06.2026

  • 103 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "А пък":

    "Бедността е най-справедливото наказание за глупостта". /Роналд Рейгън/

    Младото поколение не знае какъв е истинския вкус на плодовете и зеленчуците. Замениха вкусната българска храна на синтетика, пластмаса и фуражни банани.

    20:08 30.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Живея в страна, където няма пастири. Пасбищата са оградени и никой не краде животни, както в Цигaниcтaн.

    20:11 30.06.2026

  • 107 Илич

    0 0 Отговор
    ПЕП не издържа,колкото НЕП !

    20:13 30.06.2026

  • 108 Радев

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "А пък":

    срути цените!Олио под 1 евро!

    20:15 30.06.2026

  • 109 Добитък

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Си ти пръдльо

    20:17 30.06.2026

  • 110 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    20:27 30.06.2026

  • 111 Партиен секретар на ППО.

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Не плачете центаци! 😁🤣❗":

    Другарю, от 1944г ДО СЕГА ВРЕМЕТО Е БИЛО ВИНАГИ НАШЕ !!!
    ТАКИВА ПРОВОКАТИВНИ ИЗКАЗВАНИЯ РУШАТ ОСНОВИТЕ НА партията. НИЕ ВЗЕХМЕ ВЛАСТТА С МАЛКО КРЪВ И МНОГО ПОМОЩ ОТ КРАСНАЯ И САМО С РАЗРЕШЕНИЕТО НА МАТУШКА ЩЕ Я ДАДЕМ.
    СЛАВА БКП, СЛАВА КПСС, поклон на другарят Ленин, поклон на другарят Димитров, поклон на другарят Тодор Живков !
    Поклон пред комунизма !!!

    20:31 30.06.2026

  • 112 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    20:38 30.06.2026

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