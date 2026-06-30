Руснаците са недоволни, икономическите условия се влошават: от 20 години не се е случвало нещо подобно

Икономическият песимизъм сред руснаците е достигнал най-високото си равнище от поне 20 години насам, сочи проучване на изследователската организация „Галъп“ (Gallup), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Според изследването 60 на сто от анкетираните смятат, че икономическите условия в града или региона, в който живеят, се влошават. Едва 27 на сто отговарят, че ситуацията се подобрява, а 9 на сто не виждат промяна.
По отношение на жизнения стандарт 56 на сто от респондентите заявяват, че той се влошава, 29 на сто смятат, че се подобрява, а 14 на сто не отчитат промяна.
Телефонното проучване е проведено сред 1000 души в периода 14 март - 6 май. Според „Галъп“ резултатите отразяват негативни обществени нагласи още преди рязкото влошаване на ситуацията с доставките на горива през юни, когато в редица руски региони възникна недостиг на бензин след засилените украински атаки срещу руски петролни рафинерии.
Изследването отчита и спад на общественото доверие към държавните институции. Доверието в руската армия е намаляло до 66 на сто при 80 на сто през 2022 г., когато започна пълномащабната руска инвазия в Украйна. Доверието в руското правителство е спаднало до 53 на сто спрямо 66 на сто четири години по-рано.
„Галъп“ публикува и резултати от отделно проучване в Украйна. Според него едва 7 на сто от анкетираните одобряват действията на американското ръководство, докато 79 на сто изразяват неодобрение.
Организацията отбелязва, че за повече от две десетилетия, през които провежда изследвания в над 140 държави, не е регистрирала по-голям спад в одобрението към Съединените щати в рамките на петгодишен период.
Проучването в Украйна показва още, че 24 на сто от анкетираните смятат, че страната трябва да продължи военните действия до победа, докато 66 на сто предпочитат възможно най-бързо договаряне на край на войната. Резултатите се различават слабо от тези през миналата година, когато съотношението беше съответно 24 на сто срещу 69 на сто.
Изследването е проведено през април сред 1000 украински граждани и не включва въпрос какви условия за евентуално мирно споразумение биха били приемливи за анкетираните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #5, #14, #42, #88
19:03 30.06.2026
2 как да са доволни
Коментиран от #79
19:04 30.06.2026
3 Пепи Волгата
Коментиран от #15, #27
19:04 30.06.2026
4 Цифрова , ама рубла
До коментар #1 от "честен ционист":И без нет как точно ще стане ?
Коментиран от #35
19:06 30.06.2026
5 Българин
До коментар #1 от "честен ционист":Ние българите смятаме руснаците за добитък!
Коментиран от #109
19:07 30.06.2026
6 Ами
Коментиран от #29
19:07 30.06.2026
7 Мария Атанасова
Коментиран от #75
19:07 30.06.2026
8 Хм...
19:08 30.06.2026
9 Копейко
19:08 30.06.2026
10 Шопо
19:09 30.06.2026
11 Гориил
Коментиран от #19
19:09 30.06.2026
12 Ройтерс замени
19:09 30.06.2026
13 Презвитер Козма
19:09 30.06.2026
14 Ахъм
До коментар #1 от "честен ционист":Договорихте ли се Мъск да ви пусне нет, че вова не дава?
19:10 30.06.2026
15 Копей
До коментар #3 от "Пепи Волгата":А ние ти завиждаме ,ама какво правиш там
Коментиран от #21
19:10 30.06.2026
16 Дядо Влайчо
19:11 30.06.2026
17 Ха Ха
19:11 30.06.2026
18 Фори
Коментиран от #71
19:11 30.06.2026
19 БайБоцимир
До коментар #11 от "Гориил":А ти можеш да ни убедиш само ако докажеш, пе жовееш в руский мир, нейде в расия. Да знаем, че си в рая, пък ние ще страдаме.
19:12 30.06.2026
20 Митрофанова
19:12 30.06.2026
21 Пепи Волгата
До коментар #15 от "Копей":Тук сме само ге й таци и ни е много забавно ,ден и нощ
19:13 30.06.2026
22 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #112
19:13 30.06.2026
23 ЗИЛ 117
19:14 30.06.2026
24 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
19:14 30.06.2026
25 ВАЖНОТО Е ОКРАИНЦИТЕ ДА СА ДОВОЛНИ
19:14 30.06.2026
26 ЗИЛ 117
19:14 30.06.2026
27 Левчо
До коментар #3 от "Пепи Волгата":Аз вземам 2 пъти повече от теб за 2 седмици (не за месец) в чужбина и не ти завиждам. Доскоро тънехте в боклук по улиците. България не може да закърпи дори един мизерен бюджет за оцеляване. Дръж си еврака да ти топли джоба
19:16 30.06.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
19:16 30.06.2026
29 Совахарис
До коментар #6 от "Ами":Явно всички руснаци са те оп ъ нали щом знаеш такива подробности
19:16 30.06.2026
30 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #32, #34
19:17 30.06.2026
31 Как
19:21 30.06.2026
32 "дете със специални нужди"
До коментар #30 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Имам нужда от златни тоалетни за мойте замъци. Изпратете милиарди инак ще ви пратя бандеровците.
19:21 30.06.2026
33 Ами
БВП на Русия през 2000г. - около 260 милиарда долара.
БВП на Русия през 2025г. - около 4 500 милиарда долара.
Средна работа заплата през 2000г. - около 80 долара.
Средна работа заплата през 2025г. - около 1 200 долара.
Данните са от Световната Банка и са публични!
Коментиран от #37, #44, #90
19:22 30.06.2026
34 Путин гол до кръста на пони
До коментар #30 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Така е, потвърждавам! Само не съм казал кога!
19:22 30.06.2026
35 Интернет съсел
До коментар #4 от "Цифрова , ама рубла":Ха ха, в русия имат по добър интернет и от европа. DNS на яндек се по бърз и от клаудфлер.
Коментиран от #41, #100
19:22 30.06.2026
36 Дедо
19:23 30.06.2026
37 Путин гол до кръста на пони
До коментар #33 от "Ами":Ета защо аз ви казвам: Елате в Русия - мир и благодат! Заповядайте!
Коментиран от #56
19:23 30.06.2026
38 БАНДЕРИТЕ СА МНОГО ДОВОЛНИ
19:24 30.06.2026
39 ЕСССР
19:24 30.06.2026
40 Васил
19:25 30.06.2026
41 Путин гол до кръста на пони
До коментар #35 от "Интернет съсел":По-добър е интернетът на Яндек. След Пабеда обещавам да го пусна!
Коментиран от #47
19:25 30.06.2026
42 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "честен ционист":Руснаците ще обесят фашиста Путин. Както италианците обесиха фашиста Мусолини!
Коментиран от #48, #68
19:25 30.06.2026
43 БАНДЕРИТЕ СА МНОГО ДОВОЛНИ
19:25 30.06.2026
44 Видях ги във Валенсия руснаците
До коментар #33 от "Ами":Носят им коктейли под чадърите, пийват си тихичко, разговарят помежду си културно, а безработните англичани се въргалят в пясъка и крещят глупости.
Коментиран от #61
19:26 30.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ццц
19:26 30.06.2026
47 Интернет съсел
До коментар #41 от "Путин гол до кръста на пони":Ха ха, то никога не е спирал че да го пускаш
19:27 30.06.2026
48 Истината
До коментар #42 от "ИСТИНАТА":Аве ти учи Руски ще ти трябва
Коментиран от #64
19:28 30.06.2026
49 Дзак
19:28 30.06.2026
50 Сашка
Коментиран от #57
19:29 30.06.2026
51 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
19:29 30.06.2026
52 Еми ето Путин успя
19:30 30.06.2026
53 Пропаганда за 10 цента
Коментиран от #58, #74
19:31 30.06.2026
54 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
19:32 30.06.2026
55 Никой
19:32 30.06.2026
56 Ами
До коментар #37 от "Путин гол до кръста на пони":Тъкмо свикнахме да ядем сирене без мляко и салами без
месо и сега пак да си пренастойваме хранителните навици :)
А и да отидем с тия купони дето им викат евро какво ще правим?
Има ли на света банка която да обменя купони за пари?
Коментиран от #66, #72
19:33 30.06.2026
57 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #50 от "Сашка":Важното е че имаме банани. Но изоставаме от Гана, където бананите са по-евтини.
19:33 30.06.2026
58 СВО
До коментар #53 от "Пропаганда за 10 цента":Нощес ВСУ думнаха за втори път космическият център в Дубна.
Коментиран от #62
19:33 30.06.2026
59 честен ционист
19:34 30.06.2026
60 Последния Софиянец
19:35 30.06.2026
61 Румен Решетников
До коментар #44 от "Видях ги във Валенсия руснаците":И аз бях във Валенсия и видях точно обратното!
Коментиран от #76
19:35 30.06.2026
62 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #58 от "СВО":Бандеровците се заканват да взривят Ермитажа, Кремъл и Большой театър. Даже счупиха няколко керемиди в Кремъл. Много са опасни!
19:36 30.06.2026
63 Ами
19:36 30.06.2026
64 Ами
До коментар #48 от "Истината":Орките в Курск, Белгород,Брянск и Росъов започнаха да учат Украински език
Коментиран от #73
19:37 30.06.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
19:37 30.06.2026
66 Оди у Русиа
До коментар #56 от "Ами":Там имало всичко.На вторият ден си в окопите.На третият ден украински дрон ти отнася празната тиква.
19:38 30.06.2026
67 Фори
19:40 30.06.2026
68 Това е факт.
До коментар #42 от "ИСТИНАТА":И то безспорен факт.
19:40 30.06.2026
69 Атина Палада
Коментиран от #91
19:41 30.06.2026
70 Ужас в Русия!
Русия им отговорила с 8500 дрона, планиращи бомби по 3000кг, балистични и крилати ракети, които не уцелили нищо.
19:42 30.06.2026
71 Хм...
До коментар #18 от "Фори":В интерес на истината има нещо в тоя пасквил.
Все повече руснаци настояват Путин да спре с лиготийте за братския у краински народ и да приключва с цирка в 4о4 и с хунтата в Киев. От друга страна обаче руснаците са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. Може би затова Путин протака.
Абе ще поживеем, ще видим...
19:42 30.06.2026
72 Има
До коментар #56 от "Ами":Россбанк
19:42 30.06.2026
73 Мухахаха
До коментар #64 от "Ами":Че то нема окраински език 😛
Коментиран от #96
19:42 30.06.2026
74 Така е
До коментар #53 от "Пропаганда за 10 цента":Руската пропаганда има за цел само глупаците.
19:43 30.06.2026
75 Явно
До коментар #7 от "Мария Атанасова":си се натискала и ти да си у сексо, ама са те отхвърлили като непригодна дори и за духов инстумент
19:44 30.06.2026
76 То ако питаш двете пишещи тук копейки
До коментар #61 от "Румен Решетников":Те и на Марс са ходили.
Коментиран от #86
19:44 30.06.2026
77 Какво ни пука за Русия бе?!
Какво са се затръшкали и закахърили за тая Русия русофилите от Ройтерс?
Коментиран от #80
19:45 30.06.2026
78 Планираща руска бомба 3000кг
Коментиран от #85
19:46 30.06.2026
79 Зеленски
До коментар #2 от "как да са доволни":Взе ми думата от устата!
19:46 30.06.2026
80 Град Козлодуй
До коментар #77 от "Какво ни пука за Русия бе?!":Така е приятел.С сега искаш ли да ми подухаш малко.
19:48 30.06.2026
81 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НАШИЯТ ФЮРЕР
СЪС ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА
КАЗА ЧЕ ША НА ОПРАЙ....
СЛЕД 26 ГОДИНИ
ВЕЧЕ ЗНАЕ КАК ДА
ИЗКАРА РУСИЯ ОТ БЛАТОТО.
За 3 ДНЯ
19:49 30.06.2026
82 Някой
А какво е наситина икономическото положение на руснаците? Знам, че не ви интересува - важно е да кажете, че е зле.
19:50 30.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Захарова щяла да става монахиня,
19:51 30.06.2026
85 А БРЕ РУБЛО ИДИОТ
До коментар #78 от "Планираща руска бомба 3000кг":ОКОПНАТА ВОЙНА
ВЕЧЕ НЕ Е ПРИОРИТЕТ
ЗА УКРАЙНА.
СЕГА ИМ ОСТАВА ДА БОМБЯТ САМО ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
А В ПОДЗЕМИЯТА ВЕЧЕ
СЕ КРИЕ САМО БУНКЕРНИЯ
ПЛЪХ ПУТИН.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:52 30.06.2026
86 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #76 от "То ако питаш двете пишещи тук копейки":Не завиждай! Завистта е смъртен грях!
19:52 30.06.2026
87 РАЗСАДНИКА НА ФАШИЗМА
А ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
19:54 30.06.2026
88 1945
До коментар #1 от "честен ционист":рублата става само за подпалки на камината
19:55 30.06.2026
89 Не плачете центаци! 😁🤣❗
Коментиран от #99
19:55 30.06.2026
90 АГАТ а Кристи
До коментар #33 от "Ами":Аз имам две крави. Ти нямаш нито една. В статистиката отчитат по една на всеки. Но аз пия млеко от две крави, а ти ми пиеш от.....
19:56 30.06.2026
91 Афродита
До коментар #69 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
19:57 30.06.2026
92 Хахаха!🎺🥳😀
19:57 30.06.2026
93 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
19:58 30.06.2026
94 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин
Коментиран от #97
19:58 30.06.2026
95 НЕМОЖАЧи.ру
19:59 30.06.2026
96 На дунава с погачите
До коментар #73 от "Мухахаха":Отиди в киев и го кажи това на силен глас на площад майдан 😁
20:00 30.06.2026
97 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #94 от "Крепостен на Хартиената мечка":Защо българите висят пред посолството за американски визи? За руснаци е бързо и лесно.
20:00 30.06.2026
98 Надъхан капейчо 🤩🤡
20:01 30.06.2026
99 Невежо,
До коментар #89 от "Не плачете центаци! 😁🤣❗":А според копринков - ще вземе 100%.
НО - според РЕАЛНО МИСЛЕЩИТЕ - я изкара до есента, Я НЕ ИЗКАРА
Коментиран от #101
20:01 30.06.2026
100 някой
До коментар #35 от "Интернет съсел":в Русия интернета е забранен. Роскомнадзор следи и може да се озовеш за 10г. в затвора ако си нарушил забраната
20:02 30.06.2026
101 Не плачете центаци! 😁🤣❗
До коментар #99 от "Невежо,":Ще го избираме 20 години подред❗
Времето беше ваше, но вече е наше❗
Коментиран от #104, #111
20:03 30.06.2026
102 А пък
Коментиран от #103, #108
20:03 30.06.2026
103 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #102 от "А пък":"Бедността е най-справедливото наказание за глупостта". /Роналд Рейгън/
Младото поколение не знае какъв е истинския вкус на плодовете и зеленчуците. Замениха вкусната българска храна на синтетика, пластмаса и фуражни банани.
20:08 30.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Хахаха!🎺🥳😀
20:11 30.06.2026
107 Илич
20:13 30.06.2026
108 Радев
До коментар #102 от "А пък":срути цените!Олио под 1 евро!
20:15 30.06.2026
109 Добитък
До коментар #5 от "Българин":Си ти пръдльо
20:17 30.06.2026
110 Атина Палада
20:27 30.06.2026
111 Партиен секретар на ППО.
До коментар #101 от "Не плачете центаци! 😁🤣❗":Другарю, от 1944г ДО СЕГА ВРЕМЕТО Е БИЛО ВИНАГИ НАШЕ !!!
ТАКИВА ПРОВОКАТИВНИ ИЗКАЗВАНИЯ РУШАТ ОСНОВИТЕ НА партията. НИЕ ВЗЕХМЕ ВЛАСТТА С МАЛКО КРЪВ И МНОГО ПОМОЩ ОТ КРАСНАЯ И САМО С РАЗРЕШЕНИЕТО НА МАТУШКА ЩЕ Я ДАДЕМ.
СЛАВА БКП, СЛАВА КПСС, поклон на другарят Ленин, поклон на другарят Димитров, поклон на другарят Тодор Живков !
Поклон пред комунизма !!!
20:31 30.06.2026
112 Ха-ха
До коментар #22 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
20:38 30.06.2026