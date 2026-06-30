Руснаците са недоволни, икономическите условия се влошават: от 20 години не се е случвало нещо подобно

Икономическият песимизъм сред руснаците е достигнал най-високото си равнище от поне 20 години насам, сочи проучване на изследователската организация „Галъп“ (Gallup), цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Според изследването 60 на сто от анкетираните смятат, че икономическите условия в града или региона, в който живеят, се влошават. Едва 27 на сто отговарят, че ситуацията се подобрява, а 9 на сто не виждат промяна.

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По отношение на жизнения стандарт 56 на сто от респондентите заявяват, че той се влошава, 29 на сто смятат, че се подобрява, а 14 на сто не отчитат промяна.

Телефонното проучване е проведено сред 1000 души в периода 14 март - 6 май. Според „Галъп“ резултатите отразяват негативни обществени нагласи още преди рязкото влошаване на ситуацията с доставките на горива през юни, когато в редица руски региони възникна недостиг на бензин след засилените украински атаки срещу руски петролни рафинерии.

Изследването отчита и спад на общественото доверие към държавните институции. Доверието в руската армия е намаляло до 66 на сто при 80 на сто през 2022 г., когато започна пълномащабната руска инвазия в Украйна. Доверието в руското правителство е спаднало до 53 на сто спрямо 66 на сто четири години по-рано.

„Галъп“ публикува и резултати от отделно проучване в Украйна. Според него едва 7 на сто от анкетираните одобряват действията на американското ръководство, докато 79 на сто изразяват неодобрение.

Организацията отбелязва, че за повече от две десетилетия, през които провежда изследвания в над 140 държави, не е регистрирала по-голям спад в одобрението към Съединените щати в рамките на петгодишен период.

Проучването в Украйна показва още, че 24 на сто от анкетираните смятат, че страната трябва да продължи военните действия до победа, докато 66 на сто предпочитат възможно най-бързо договаряне на край на войната. Резултатите се различават слабо от тези през миналата година, когато съотношението беше съответно 24 на сто срещу 69 на сто.

Изследването е проведено през април сред 1000 украински граждани и не включва въпрос какви условия за евентуално мирно споразумение биха били приемливи за анкетираните.