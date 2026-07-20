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Русия: Над 40 банки проявяват интерес към дигиталната рубла

Русия: Над 40 банки проявяват интерес към дигиталната рубла

20 Юли, 2026 17:20 922 59

  • руска рубла-
  • русия-
  • руска икономика-
  • анатолий аксаков-
  • дигитална рубла

От 1 септември 2026 г. общо 21 банки ще бъдат задължени да обслужват клиенти с цифровата валута

Русия: Над 40 банки проявяват интерес към дигиталната рубла - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 40 банки проявяват интерес към обслужването на клиенти с цифровата рубла, съобщи председателят на Комисията по икономическа политика в Държавната дума (парламента) на Русия Анатолий Аксаков по време на пресконференция в Москва, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

По думите му над 40 банки не само са заявили интерес към проекта, но и вече активно се подготвят за работа с цифровата валута и са готови да започнат да обслужват клиенти още от 1 септември. Засега обаче законово задължение да предоставят тази услуга имат само системно значимите банки и кредитните институции, определени от Руската централна банка, уточни той.

В коментар за ТАСС Аксаков допълни, че от 1 септември 2026 г. общо 21 банки ще бъдат задължени да обслужват клиенти с цифровата валута, докато останалите над 40 кредитни институции засега само проявяват интерес и активно се подготвят за въвеждането ѝ.

Той допълни, че част от тези 21 банки са били включени на по-късен етап в списъка на институциите, които трябва да работят с цифровата рубла. Поради това централната банка на Русия няма да налага строги изисквания към тях до края на годината, а ще им предостави време за необходимата подготовка.

На 2 юли 2026 г. Руската централна банка засекрети списъка на банките, участващи в пилотната програма за цифровата рубла, позовавайки се на рискове, свързани със санкциите, припомня ТАСС.

По-рано заместник-председателят на Руската централна банка Зулфия Кахруманова, отговаряща за информационните и финансовите технологии, съобщи по време на конгрес на институцията, че към платформата за цифровата рубла вече са свързани 30 банки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Цифрова рубла и социален рейтинг.

    Коментиран от #6, #7, #29

    17:21 20.07.2026

  • 2 честен ционист

    5 9 Отговор
    Само да я пуснат дигиталната рубла и обръщам всичко, както направих и февруари 2022 и после удвоих инвестицията за месец само.

    Коментиран от #12, #25

    17:23 20.07.2026

  • 3 Сатана Z

    6 12 Отговор
    Сега троловете на Мирчев ще пощръклеят и ще покажат своето невежество в коментарите си под статията.

    Коментиран от #10

    17:23 20.07.2026

  • 4 Овчар

    7 15 Отговор
    Който плаща в рубли получава газ и нефт , другата валута вече не хваща дикиш ама хич..!

    Коментиран от #37

    17:23 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лилавата Пантера

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Рядък брилянт с цвят с отенък на лавандула за 125 млн рубли представиха от "Алрос".
    Възрастта на кристала е около 350 млн години. Процесът на шлифоване е отнел около половин година.

    17:25 20.07.2026

  • 7 честен ционист

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Разликата между цифровата рубла и цифровото евро е, че първата ще се приеме доброволно от руския народ, а за Ганчо цифровото евро ще е нещо като социалната кошница на Радев, която на всичкото отгоре ако не купиш, ще я дадат на някой друг в нужда. Социален патронаж.

    Коментиран от #15, #31

    17:25 20.07.2026

  • 8 време е русофободебилите

    10 8 Отговор
    да почнат бълнуват и да проявяват интерес към дигиталната рубла
    че копейките ги махнаха от употреба много отдавна
    ама продължават да си джафкат по тях

    17:25 20.07.2026

  • 9 Преписвач милиционер

    14 7 Отговор
    Путин се оказа бан 0 р а 3 виващ. Каквото види от запада, автоматично го преписва.

    Коментиран от #38

    17:26 20.07.2026

  • 10 гост

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Без основание ли... Докато Костадинов и Митрофанова плашеха хората с електронно евро, банката на БРИКС в Китай, се разпореди, че държавите от блока трябва да приемат електронни валути, конвертируеми една с друга, за да търгуват по между си без долари и следят олигарсите си

    17:26 20.07.2026

  • 11 реалистъ

    18 6 Отговор
    Дигиталната рубла идва преди дигиталното евро.
    Русия спира парите на всеки, който не отиде да умира в Украйна.

    17:26 20.07.2026

  • 12 Има шогика

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Рублата е една от най-недооценените валути.. има уникален потенциал...

    Коментиран от #41

    17:26 20.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    4 9 Отговор
    Да знаете,че новината е топла-топла
    "Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна публикува изявление, в което се заявява, че информацията, разпространяваща се за уволнението на началника на Генералния щаб Сирски, е невярна и че Сирски продължава да изпълнява задълженията си както обикновено."

    17:27 20.07.2026

  • 15 ще я дадат на някой друг в нужда

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    демек на чекмеджарите
    да ги похарчат за нови общ надути ненужни поръчки

    Коментиран от #23

    17:28 20.07.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    11 3 Отговор
    Общи приказки,,кажи кои банки,...на държави от бившият СССР..плюс Брикс...и до там...на кой са нужни тези тапети...

    17:28 20.07.2026

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 3 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за вниманието!

    17:31 20.07.2026

  • 18 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    А как ще ни ги превеждат на нас, след работния ден и как ще ги обръщаме в нормални пари!

    Коментиран от #22

    17:31 20.07.2026

  • 19 Объркана копейка

    14 2 Отговор
    В такъв случай да викаме ли срещу дигиталното евро ?!
    Нали било поробване ...

    Коментиран от #21

    17:31 20.07.2026

  • 20 Мдааа

    14 2 Отговор
    К-О-Ч И-Н-А.
    Ама дигитална.
    Мдааа

    17:32 20.07.2026

  • 21 РФ е един огромен КЕН eф !

    15 4 Отговор

    До коментар #19 от "Объркана копейка":

    Викай !
    Не гледай какво правят монголята по московията, няма как да поробиш крепостен , той вече си е poб.

    17:32 20.07.2026

  • 22 Сатана Z

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    При тьота в посола ще сложат банкомат, да обменяме заработеното, преди като ни дявяше рубли с торба ходех да чейнча, а те не стигаха и за две кила пилешко в Била!

    Коментиран от #27

    17:33 20.07.2026

  • 23 честен ционист

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "ще я дадат на някой друг в нужда":

    Предстаив си, какво би купил със Зимбабвийски долар в България и сега вече знаеш, колко ще е конвертируемо цифровото евро след няколко години извън ЕС. Тези които се смеят днес на копейките, вбъдеще ще мечтаят за тях, защото ако ги имаш, ще можеш да си купиш истински стоки, а не такива каквито Радев ти е сложил и кошницата.

    17:34 20.07.2026

  • 24 име

    5 11 Отговор
    Пък еврото толкова е популярно и се търси, че ЕССР се чуди как да го пробутва на страните-членки. Ако не беше диктатурата, все още 50% от страните-членки щяха да са си със националната валута.

    17:34 20.07.2026

  • 25 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Хаха, клошар изпаднал, инвустициите са ви зад кофите на Кауфланда, в просрочки, хахаа, чак се бил удвоил в рубли, кога бе!

    Коментиран от #45

    17:37 20.07.2026

  • 26 Търсят

    9 3 Отговор
    Ружа Игнатова, а тя разработвала дигиталната рубла, като еквивалент на уан коин.

    17:39 20.07.2026

  • 27 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Пияната денги не е давала от 2022г, само обещава след победа, а като гледам как вървят нещатя нищо няма да остане от матушката, ангария си висяхме тук 5 години от заран!

    17:40 20.07.2026

  • 28 Пламен

    5 1 Отговор
    А , ко стана !?
    Уж цифровото Евро чакаме, а тя рубличката стана ефирна.

    17:42 20.07.2026

  • 29 Старт

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Троловете на ПП Петрохан да започнат коментарите..

    Коментиран от #32, #36, #46

    17:43 20.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пламен

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Старт":

    ,,Петрохан" се оказа , че е русофилска секта.
    Единият от горските се оказа ,че бил адвокат на Росатом в делото срещу България.

    Коментиран от #52

    17:47 20.07.2026

  • 33 Анджо

    8 0 Отговор
    Така по бързо ще им зануляват сметките.😜

    17:48 20.07.2026

  • 34 Сега разбрах защо

    5 1 Отговор
    копейците квикат за някакво дигитално евро. Защото искат дигитална рубла.

    17:49 20.07.2026

  • 35 Нямат край

    5 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:49 20.07.2026

  • 36 Петроханците се оказаха

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Старт":

    руска секта. Изоставаш с инфото

    Коментиран от #53

    17:50 20.07.2026

  • 37 Глупости

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    В Русия хората плащат с рубли, но няма нито бензин, нито дизел.

    17:50 20.07.2026

  • 38 да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Преписвач милиционер":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    17:51 20.07.2026

  • 39 Многоходовото

    7 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:52 20.07.2026

  • 40 Пламен

    4 1 Отговор
    Убитият през февруари 2026 г. в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов е участвал в защитата на руската корпорация „Росатом“ срещу България.

    Русофили , Сър...

    17:53 20.07.2026

  • 41 1945

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Има шогика":

    рублата не става и за подпалки на камината.

    Коментиран от #51

    17:53 20.07.2026

  • 42 Мишел

    4 0 Отговор
    Руските олигарси прехвърлят парите си извън Русия, съобщава Bloomberg. Някои от тях са близки до Владимир Путин, също се опасяват, че активите им могат да бъдат конфискувани, както се случи например с Дмитрий Каменщик, бившия собственик на летище Домодедово. На фона на тежка икономическа и финансова криза в Русия, Путин търси начин да осигури средства за да продължи производството на оръжия, необходими за фронта, включително и от лични средства на руските бизнесмени.

    17:54 20.07.2026

  • 43 Пламен

    4 0 Отговор
    Бензина нет, но вы держитесь. :)

    Коментиран от #50

    17:55 20.07.2026

  • 44 Тити

    4 0 Отговор
    Явно тоалетната хартия . добре се котира.

    17:56 20.07.2026

  • 45 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Копейкиту като карат двойна смяна тук го имат за удвояване, но не правят сметка, че пияната не им дава денгите, а ги пише на тефтер, в посьола денги нет отдавна, само обещания, всичко заминава за яхтите и дворците на бункерното султанче!

    17:56 20.07.2026

  • 46 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Старт":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но пабеда в близките 80год. не се очертава 😂

    Коментиран от #54

    18:01 20.07.2026

  • 47 сите скопейки

    3 0 Отговор
    за цифрофа рупла!

    18:01 20.07.2026

  • 48 Дедо

    3 1 Отговор
    вече гъзика не можеш да си обършеш с тая рубла защото е дигитална , хартиената беше идеална за това.

    18:03 20.07.2026

  • 49 Тервел

    2 1 Отговор
    На ватенките им спря путин нета , ама иначе дигитална рубла без интернет хаха

    18:06 20.07.2026

  • 50 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пламен":

    Сега да направят и бензина дигитален.😂😂

    18:06 20.07.2026

  • 51 Електронната рубла

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "1945":

    ще подпали пазарите...

    18:07 20.07.2026

  • 52 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Кмета ходил да бере гъби там 10 пъти, да го питаме него?

    18:09 20.07.2026

  • 53 ти май со напреднал

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Петроханците се оказаха":

    с някои субстанции каквито намериха в хижата..

    18:10 20.07.2026

  • 54 ох, горкото петроханче

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":

    иска ти се и други да са като теб ли?

    18:12 20.07.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор
    Сичкото бордюр цъфна Тука да лъска бас Тука, за победа на укЛайна, хахах

    Коментиран от #56

    18:15 20.07.2026

  • 56 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да , вече наистина си личи , че е рузки. :) :) :)

    18:19 20.07.2026

  • 57 Фори

    2 0 Отговор
    Коцето Копейкин пищя здраво срещу дигиталното евро а шефа му го изпревари и въведе дигиталната рубла. Сега трябва да е не е против дигиталната валута.

    18:21 20.07.2026

  • 58 Факти

    2 0 Отговор
    Китайската губерния Русия е редно да приеме китайската дигитализация.

    18:26 20.07.2026

  • 59 Дигитална водка ше има ли🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Или ше си остане в шишето

    18:41 20.07.2026

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