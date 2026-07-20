Русия: Над 40 банки проявяват интерес към дигиталната рубла

Повече от 40 банки проявяват интерес към обслужването на клиенти с цифровата рубла, съобщи председателят на Комисията по икономическа политика в Държавната дума (парламента) на Русия Анатолий Аксаков по време на пресконференция в Москва, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

По думите му над 40 банки не само са заявили интерес към проекта, но и вече активно се подготвят за работа с цифровата валута и са готови да започнат да обслужват клиенти още от 1 септември. Засега обаче законово задължение да предоставят тази услуга имат само системно значимите банки и кредитните институции, определени от Руската централна банка, уточни той.

В коментар за ТАСС Аксаков допълни, че от 1 септември 2026 г. общо 21 банки ще бъдат задължени да обслужват клиенти с цифровата валута, докато останалите над 40 кредитни институции засега само проявяват интерес и активно се подготвят за въвеждането ѝ.

Той допълни, че част от тези 21 банки са били включени на по-късен етап в списъка на институциите, които трябва да работят с цифровата рубла. Поради това централната банка на Русия няма да налага строги изисквания към тях до края на годината, а ще им предостави време за необходимата подготовка.

На 2 юли 2026 г. Руската централна банка засекрети списъка на банките, участващи в пилотната програма за цифровата рубла, позовавайки се на рискове, свързани със санкциите, припомня ТАСС.

По-рано заместник-председателят на Руската централна банка Зулфия Кахруманова, отговаряща за информационните и финансовите технологии, съобщи по време на конгрес на институцията, че към платформата за цифровата рубла вече са свързани 30 банки.