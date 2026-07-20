Русия: Над 40 банки проявяват интерес към дигиталната рубла

Повече от 40 банки проявяват интерес към обслужването на клиенти с цифровата рубла, съобщи председателят на Комисията по икономическа политика в Държавната дума (парламента) на Русия Анатолий Аксаков по време на пресконференция в Москва, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
По думите му над 40 банки не само са заявили интерес към проекта, но и вече активно се подготвят за работа с цифровата валута и са готови да започнат да обслужват клиенти още от 1 септември. Засега обаче законово задължение да предоставят тази услуга имат само системно значимите банки и кредитните институции, определени от Руската централна банка, уточни той.
В коментар за ТАСС Аксаков допълни, че от 1 септември 2026 г. общо 21 банки ще бъдат задължени да обслужват клиенти с цифровата валута, докато останалите над 40 кредитни институции засега само проявяват интерес и активно се подготвят за въвеждането ѝ.
Той допълни, че част от тези 21 банки са били включени на по-късен етап в списъка на институциите, които трябва да работят с цифровата рубла. Поради това централната банка на Русия няма да налага строги изисквания към тях до края на годината, а ще им предостави време за необходимата подготовка.
На 2 юли 2026 г. Руската централна банка засекрети списъка на банките, участващи в пилотната програма за цифровата рубла, позовавайки се на рискове, свързани със санкциите, припомня ТАСС.
По-рано заместник-председателят на Руската централна банка Зулфия Кахруманова, отговаряща за информационните и финансовите технологии, съобщи по време на конгрес на институцията, че към платформата за цифровата рубла вече са свързани 30 банки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7, #29
17:21 20.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #12, #25
17:23 20.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #10
17:23 20.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #37
17:23 20.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лилавата Пантера
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Рядък брилянт с цвят с отенък на лавандула за 125 млн рубли представиха от "Алрос".
Възрастта на кристала е около 350 млн години. Процесът на шлифоване е отнел около половин година.
17:25 20.07.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разликата между цифровата рубла и цифровото евро е, че първата ще се приеме доброволно от руския народ, а за Ганчо цифровото евро ще е нещо като социалната кошница на Радев, която на всичкото отгоре ако не купиш, ще я дадат на някой друг в нужда. Социален патронаж.
Коментиран от #15, #31
17:25 20.07.2026
8 време е русофободебилите
че копейките ги махнаха от употреба много отдавна
ама продължават да си джафкат по тях
17:25 20.07.2026
9 Преписвач милиционер
Коментиран от #38
17:26 20.07.2026
10 гост
До коментар #3 от "Сатана Z":Без основание ли... Докато Костадинов и Митрофанова плашеха хората с електронно евро, банката на БРИКС в Китай, се разпореди, че държавите от блока трябва да приемат електронни валути, конвертируеми една с друга, за да търгуват по между си без долари и следят олигарсите си
17:26 20.07.2026
11 реалистъ
Русия спира парите на всеки, който не отиде да умира в Украйна.
17:26 20.07.2026
12 Има шогика
До коментар #2 от "честен ционист":Рублата е една от най-недооценените валути.. има уникален потенциал...
Коментиран от #41
17:26 20.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
"Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна публикува изявление, в което се заявява, че информацията, разпространяваща се за уволнението на началника на Генералния щаб Сирски, е невярна и че Сирски продължава да изпълнява задълженията си както обикновено."
17:27 20.07.2026
15 ще я дадат на някой друг в нужда
До коментар #7 от "честен ционист":демек на чекмеджарите
да ги похарчат за нови общ надути ненужни поръчки
Коментиран от #23
17:28 20.07.2026
16 Кривоверен алкаш
17:28 20.07.2026
17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
17:31 20.07.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #22
17:31 20.07.2026
19 Объркана копейка
Нали било поробване ...
Коментиран от #21
17:31 20.07.2026
20 Мдааа
Ама дигитална.
Мдааа
17:32 20.07.2026
21 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #19 от "Объркана копейка":Викай !
Не гледай какво правят монголята по московията, няма как да поробиш крепостен , той вече си е poб.
17:32 20.07.2026
22 Сатана Z
До коментар #18 от "Последния Софиянец":При тьота в посола ще сложат банкомат, да обменяме заработеното, преди като ни дявяше рубли с торба ходех да чейнча, а те не стигаха и за две кила пилешко в Била!
Коментиран от #27
17:33 20.07.2026
23 честен ционист
До коментар #15 от "ще я дадат на някой друг в нужда":Предстаив си, какво би купил със Зимбабвийски долар в България и сега вече знаеш, колко ще е конвертируемо цифровото евро след няколко години извън ЕС. Тези които се смеят днес на копейките, вбъдеще ще мечтаят за тях, защото ако ги имаш, ще можеш да си купиш истински стоки, а не такива каквито Радев ти е сложил и кошницата.
17:34 20.07.2026
24 име
17:34 20.07.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":Хаха, клошар изпаднал, инвустициите са ви зад кофите на Кауфланда, в просрочки, хахаа, чак се бил удвоил в рубли, кога бе!
Коментиран от #45
17:37 20.07.2026
26 Търсят
17:39 20.07.2026
27 честен ционист
До коментар #22 от "Сатана Z":Пияната денги не е давала от 2022г, само обещава след победа, а като гледам как вървят нещатя нищо няма да остане от матушката, ангария си висяхме тук 5 години от заран!
17:40 20.07.2026
28 Пламен
Уж цифровото Евро чакаме, а тя рубличката стана ефирна.
17:42 20.07.2026
29 Старт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Троловете на ПП Петрохан да започнат коментарите..
Коментиран от #32, #36, #46
17:43 20.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пламен
До коментар #29 от "Старт":,,Петрохан" се оказа , че е русофилска секта.
Единият от горските се оказа ,че бил адвокат на Росатом в делото срещу България.
Коментиран от #52
17:47 20.07.2026
33 Анджо
17:48 20.07.2026
34 Сега разбрах защо
17:49 20.07.2026
35 Нямат край
17:49 20.07.2026
36 Петроханците се оказаха
До коментар #29 от "Старт":руска секта. Изоставаш с инфото
Коментиран от #53
17:50 20.07.2026
37 Глупости
До коментар #4 от "Овчар":В Русия хората плащат с рубли, но няма нито бензин, нито дизел.
17:50 20.07.2026
38 да питам
До коментар #9 от "Преписвач милиционер":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
17:51 20.07.2026
39 Многоходовото
17:52 20.07.2026
40 Пламен
Русофили , Сър...
17:53 20.07.2026
41 1945
До коментар #12 от "Има шогика":рублата не става и за подпалки на камината.
Коментиран от #51
17:53 20.07.2026
42 Мишел
17:54 20.07.2026
43 Пламен
Коментиран от #50
17:55 20.07.2026
44 Тити
17:56 20.07.2026
45 Атина Палада
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Копейкиту като карат двойна смяна тук го имат за удвояване, но не правят сметка, че пияната не им дава денгите, а ги пише на тефтер, в посьола денги нет отдавна, само обещания, всичко заминава за яхтите и дворците на бункерното султанче!
17:56 20.07.2026
46 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #29 от "Старт":Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но пабеда в близките 80год. не се очертава 😂
Коментиран от #54
18:01 20.07.2026
47 сите скопейки
18:01 20.07.2026
48 Дедо
18:03 20.07.2026
49 Тервел
18:06 20.07.2026
50 Анджо
До коментар #43 от "Пламен":Сега да направят и бензина дигитален.😂😂
18:06 20.07.2026
51 Електронната рубла
До коментар #41 от "1945":ще подпали пазарите...
18:07 20.07.2026
52 Ами
До коментар #32 от "Пламен":Кмета ходил да бере гъби там 10 пъти, да го питаме него?
18:09 20.07.2026
53 ти май со напреднал
До коментар #36 от "Петроханците се оказаха":с някои субстанции каквито намериха в хижата..
18:10 20.07.2026
54 ох, горкото петроханче
До коментар #46 от "Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂":иска ти се и други да са като теб ли?
18:12 20.07.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #56
18:15 20.07.2026
56 Пламен
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да , вече наистина си личи , че е рузки. :) :) :)
18:19 20.07.2026
57 Фори
18:21 20.07.2026
58 Факти
18:26 20.07.2026
59 Дигитална водка ше има ли🤣🤣🤣
18:41 20.07.2026