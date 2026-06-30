"Западът продължава неправилно да оценява Путин"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кристина Харвард от американския Институт за изследване на войната е на мнение, че кампанията, която украинците водят напоследък, и която е свързана със засилване на ударите по цели зад линията на фронта, е „ново развитие във войната. Според нея то оказва разрушително влияние на логистиката, на веригите за доставки.

"Вече има сведения, че военните в Запорожка област получават по-малко гориво, по-малко боеприпаси, по-малко от всичко, което им е необходимо. Затруднения с доставките се наблюдават и в Донецка област. Украинците на практика успяха да прекратят пътищата за снабдяване на Крим", изрежда тя. „Ако Украйна продължи да нанася удари, напълно възможно е Керченският мост, свързващ Русия и Крим, да стане неизползваем или много опасен. Наблюдаваме координирана кампания, насочена именно към инфраструктурните обекти край моста, които осигуряват неговото функциониране, така че това определено е една от поставените задачи“, констатира Харвард.

Още новини от Украйна

Да припомним, че от 26 юни Крим е в режим на извънредна ситуация – въведен на фона на ударите на украинската армия и възникналия заради това дефицит на гориво и продоволствие на полуострова.

Крим - "слабото място на Русия"

Според Марк Галеоти, британски историк и почетния професор от Университетския колеж на Лондон, украинците смятат Крим за слабото място на Русия. „Поддържането на неговото снабдяване, осигуряването на гориво, електроенергия, вода и т.н. е много трудно. Затова украинците се надяват, че засилвайки натиска спрямо Крим, ще накарат Путин да се отнесе сериозно към мирните преговори и да ги води в съответствие с техните условия“, казва той пред ДВ.

„Разбира се, има опасност това да подтикне Путин към ескалация, но точно в това се състои рискованата игра, която сега преобладава в позицията на Украйна“, допълва експертът. Същевременно разговорите за връщането на Крим по военен път според него са „по-скоро средство за психологическа война, отколкото реална подготовка към такава стъпка“. Тъй като това не само ще е трудно – това ще е стъпка, на която Путин просто ще бъде принуден да отвърне с ескалация. „Загубата на Крим би била твърде унизителна за него – затова мисля, че от украинска гледна точка става дума за оказване на натиск, а не за отвоюване.“

По отношение на евентуалната ескалация на войната Марк Галеоти посочва: „Путин има много варианти. Той би могъл да мобилизира стотици хиляди допълнителни резервисти, дори това да бъде много непопулярна и деструктивна политическа стъпка. Ако се говори за другите опции, кошмарният сценарий, който е много малко вероятен, би бил използването на тактическо ядрено оръжие. Той има много варианти, но всички биха нанесли вреда и на самия него. Това е важно от гледна точка на предположенията колко далеч е готов да отиде Путин“.

За дефицита на гориво в Русия и на Крим

„Украинците нанасяха удари по руските рафинерии и преди, но разликата сега е в това, че са увеличили количеството им и са повишили качеството на дроновете си и техния обсег“, изтъква Кристина Харвард. Така те нанасят големи щети на рафинериите с постоянните си атаки, при това все по-навътре в Русия, а противовъздушната отбрана на Русия не успява да защити всички, обяснява експертката.

В резултат от тези атаки дефицит на гориво се появи не само на Крим, но и в много руски региони. Марк Галеоти отбелязва обаче, че от него страдат най-вече обикновените руснаци, докато военните продължават да получават необходимото. „Може да се каже, че Владимир Путин изобщо не се интересува какво мислят обикновените граждани – нали те „трябва да страдат, за да защитят родината“. Но „тази ситуация води до нови усещания не само сред населението на страната, но и сред нейното ръководство – че нещата не се развиват в правилната посока.“

Какво става с икономиката на Русия?

По думите на Галеоти, макар обикновените руснаци да остават под заплахата от репресии при прояви на протест, сред ръководството на страната вече се чуват гласове, които казват, че войната е стигнала прага, от който нататък инвестирането на допълнителни ресурси започва да носи все по-малък ефект. И тези хора си задават въпроса: „Може би си струва да замразим фронтовата линия, да задържим това, което сме получили, и да започнем преговори?“.

Засега няма признаци Путин да се колебае, смята експертът. „Но това, че подобни неща се говорят публично, е показателно.“

Означава ли това, че операцията на Украйна, предназначена да принуди Русия към сключване на мир, дава очаквания резултат? Според Галеоти „засега няма причини да се смята, че икономиката на Русия е на границата на разпада, че масата е готова да въстане или ще се стигне до държавен преврат“. Но той се съмнява, че страната ще може още дълго да издържи войната в сегашните ѝ мащаби. „Ще мине още една година и ще се окаже, че щетите, нанесени на руската икономика, са твърде големи. Т.е. е добре поне да се помисли за алтернативи.“

Марк Галеоти казва и следното: „По-рано Русия имаше три основни предимства, които позволяваха справянето с кризите: практически неограничени по обем парични средства, личната легитимност на Путин и най-различни служби за сигурност. Сега всички те са под въпрос. Системата за вътрешна сигурност все още е доста стабилна, но е крехка, тъй като не би могла да се справи с неочаквани кризи“.

Има ли опасност от метеж?

"Путин е човек, видял не само разпада на Съветския съюз, но и на Източна Германия. На това се основава големият му страх – че дори да имаш всякакви служби за сигурност и тайна полиция, те няма да се впуснат да те защитават - така че дори един относително малък протест може да се превърне в нещо драматично“, завява пред ДВ Марк Галеоти.

Той мисли, че Западът продължава да има не съвсем вярна представа за Путин. „Продължаваме да го възприемаме като злодея от филма за Джеймс Бонд, като човек с велик план по Макиавели. Но същевременно трябва да признаем, че той направи катастрофална стъпка, нахлувайки през февруари 2022 година в Украйна с мисълта, че ще извоюва там бърза и лесна победа. Разбира се, той ще се опита да подкопае позициите на Украйна, да разпростри недоволство към Запада и т.н. Но той не разполага със силен план, а просто се опитва да изпробва едно или друго, намирайки се в доста слаба позиция.“

Автор: Кристиан Тал