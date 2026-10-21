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Иван Бакалов: Зеленски рано или късно ще го убият! Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът!
  Тема: Украйна

Иван Бакалов: Зеленски рано или късно ще го убият! Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът!

21 Октомври, 2026 14:01 2 114 75

  • зеленски-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • атентат-
  • убийство-
  • руска агресия

Както убиха Немцов, Навални, Политковская и т. н. И Каспаров ще убият. И който още се изправи срещу Путин

Иван Бакалов: Зеленски рано или късно ще го убият! Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Зеленски рано или късно ще го убият.

С куршум, отрова или бомба - руските служби имат опит. Няма да му простят, че не поднесе капитулацията на Украйна на тепсия.

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Отмъщението е класически мотив за убийство. Това коментира във "Фейсбук" Иван Бакалов.

Както убиха Немцов, Навални, Политковская и т. н. И Каспаров ще убият. И който още се изправи срещу Путин. Стара традиция - в сталински времена убиха с брадва Троцки чак в Мексико, застреляха Киров в Ленинград. В наши дни тровят с новичок или полоний, както отровиха Литвиненко.

Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът.

На руската агресия, по някакъв начин подкрепена вече и от Тръмп, украинците ще отвърнат със същите атентати. Украйна, за разлика от Русия, има някакви демократични традиции - след разпада на СССР и референдума за независима държава, Украйна смени шест президенти, Зеленски е седмият. Сменяха се партии и правителства - над 25 премиери, докато в Русия властва един цар.

Въпреки това Украйна е постсъветско общество, има хора, които ще посегнат със същите методи като руските. Не правителства и служби, а непримирими нелегални групи. В епохата на дроновете нищо добро не чака и руския самодържец в Кремъл. Рафинериите може и да продължат да горят. Газопровод ли?

Срещу какво се изправя Русия? Тръмп също си мислеше, че ще смачка Иран.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    23 25 Отговор
    една сарма или една ореховка
    и бгто може да се изпари за точно 3 секунди

    и троха няма да остане
    само стькло

    Коментиран от #5, #42

    14:03 21.10.2026

  • 2 Хаха

    74 9 Отговор
    В днешно време какви ли не говорящи глави от кол и въже се упражняват в празнословие....

    14:04 21.10.2026

  • 3 Пич

    86 14 Отговор
    Спри да пиеш бе, Бакалов!!!
    Ако Русия искаше да убие Зелю, то той щеше да изчезне заедно с Киев!!!
    Но иначе - ще го убият!
    Украинците или англичаните!!?

    Коментиран от #12

    14:05 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 По-добре изпарени, отколкото вечно

    19 49 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    да сме руски роби

    Коментиран от #19

    14:05 21.10.2026

  • 6 Херлок Шолмс

    58 14 Отговор
    Естествено ще го убият МИ 6 ,които са му охраната защото вече си изигра ролята и не е полезен вече и вреди ,а знае и твърде много .А ще го пришият на руснаците и ще го изкарат посмъртно Герой и Мъченик .

    14:05 21.10.2026

  • 7 БЕЗСМЪРТЕН

    2 17 Отговор
    А АЗ СЪМ ЩАСТЛИВ , ЗАЩОТО ЖИВЕЯ В PAX AMERICANA

    14:06 21.10.2026

  • 8 Трол

    26 6 Отговор
    Може да го убият, но ще умре геройски, препасан с два пистолета във всяка ръка и с роза в джоба на ризата.

    Коментиран от #72

    14:06 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иванчо драпащ за грантове,

    51 6 Отговор
    Кога са правили в Украйна референдум за независима държава?

    Коментиран от #58

    14:09 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    36 7 Отговор
    Муаммар Кадафи .И някои децата и внуците му са убили Още от Рейган.
    Иранския аятоллах и внучката и родните му.
    170 момиченца в училище то.
    6 000000 евреи
    17 млн съветски граждани цивилни
    Това не е Руски мир.

    14:09 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    46 9 Отговор
    Ако Зеленски го убият, няма да са руските служби. Той знае прекалено много за корумпирани западни политици за да го оставят да говори.

    14:10 21.10.2026

  • 16 Хмм

    40 5 Отговор
    и немцов, и политковская са галени деца на социализма, после Елцин направи немцоя олигарх, а политковская се заигра с чеченците, престанете да ги идеализирате, единствено Навални имаше и интелект, и излъчване, но беше краен националист, дори расист, а за Зеленски четох, че руснаците са обещали да не го убиват, защо ли?

    14:10 21.10.2026

  • 17 Гост

    20 7 Отговор
    Зе ще свърши на улицата, докато фръга боклука!

    14:10 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 10 Отговор

    До коментар #5 от "По-добре изпарени, отколкото вечно":

    Ами обрчзвай сё и марш в турция

    Коментиран от #37

    14:10 21.10.2026

  • 20 пенчо

    25 4 Отговор
    Тръмп говори че трябва нов лидер на Украйна. Ако Зеленски не се вслуша в думите му ЦРУ като нищо ще спретне нещичко набързо.

    14:10 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЦСКА Москва

    35 5 Отговор
    Плевелите се изкореняват за да не пречат на качествената реколта да даде свойте плодове,а относно Каспаров,той е един стар никому не нужен плъх който живее от подаянията на дядо Сор..... и не е нужно да се похабява една рубла за патрон.

    14:12 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Златния вагон

    23 6 Отговор
    Троцки в Мексико го убиха американците, след като взе пари за книжле, искаше да им спретне същия номер като с европейците, но не мина.

    14:13 21.10.2026

  • 25 Зеленски

    12 4 Отговор
    Дано да е по-скоро, че нямам търпение да шмъркотевя в ада.

    14:14 21.10.2026

  • 26 Зеленски

    13 3 Отговор
    по всяка вероятност ще го покрият,както много други подобни лидери,защото е част от системата.

    14:15 21.10.2026

  • 27 Възраждане

    14 4 Отговор
    Нормално. Русия печели войната, а и бяха единствените, на които им стиска да обявят пълномащабна завоевателна война в новата ера

    14:15 21.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 604

    13 1 Отговор
    ми то ако е така що още не са го гътнали бре?

    14:15 21.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иванчо драпащ за грантове

    28 4 Отговор
    Зеленски ще го убият неговите авери, доста пара пусна в златната тоалетна на историята.

    14:16 21.10.2026

  • 32 Дядо ви Курти от село пиперково

    34 4 Отговор
    Зеленски е престъпник, и рано или късно ще бъди приключен.Но не от Москва, а от тези които го създадоха..

    14:17 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ПУТИН

    3 26 Отговор
    Ще го ПОВЕСЯТ
    преди Зеленски.

    Коментиран от #54

    14:18 21.10.2026

  • 35 Анонимен

    22 3 Отговор
    Пожелавам на Зеленски дълъг живот и всяка секунда от него да преживява в страх да не го убие някой.

    14:19 21.10.2026

  • 36 А после дали ше може да гътне

    21 3 Отговор
    и нашите депутати дето гласуваха против референдума и приеха еврото? После ше почерпим разбира се

    14:20 21.10.2026

  • 37 Ти кво чакаш

    4 21 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Марш към Блатото
    Да се биеш за Путин.

    14:21 21.10.2026

  • 38 Иванчо драпащ за грантове

    23 2 Отговор
    Немцов, Навални, Политковская, Литвиненко, полоний, новичок, отрови, куршуми, агресия, руски мир, Путин. Иванчо бакалски, всички опорки изреди, дано пуснат някой цент или шума в зелено.

    14:22 21.10.2026

  • 39 🦉🦉🦉🦉

    13 4 Отговор
    НаХални го убиха МИ-6-КИТЕ❗
    А СеРеУ "елиминираха", заради 11 септември, повече хора отколкото загинаха в кулите❗

    14:23 21.10.2026

  • 40 Едно си баба знай...

    13 3 Отговор
    ...и туй си и пей! Ако ще и Господ от Небето да слезе - няма на Света друга истина, освен соросоидската

    14:25 21.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 казали

    3 3 Отговор
    Казали за путин пророчеството не важи.

    14:28 21.10.2026

  • 44 Kaлпазанин

    11 3 Отговор
    А Саддам Кадафи Чавес къде са и това ли е западният мир ,???..

    Коментиран от #46

    14:29 21.10.2026

  • 45 Иванов

    21 6 Отговор
    Зеленски ще го убият англичаните. Имат опит! И ще го препишат на руснаците. Имат опит!

    А Иван Бакалов преди време беше умен. Кво му стана?!

    14:31 21.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Някой

    19 4 Отговор
    А, забрави за Грозев да споменеш.
    Иначе, нито едно от тези убийства запада не успя да докаже по безспорен начин, че са дело на Русия. Ако можеха, щяха да развяват доказателствата като гащите на Навални.
    Ама само голи приказки.
    А Зеленски ще си го убият техните за това, че разсипа държавата си. А можеше да сключи сделка още в първия месец на войната.

    14:34 21.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 аха

    2 13 Отговор

    До коментар #48 от "уточнение":

    Докато путин няма да го убият руснаците независимо че уби 2 милиона от тях, а?

    14:40 21.10.2026

  • 52 Анджо

    8 5 Отговор
    Колко безмозъчни станаха Българите.

    14:41 21.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 преглед?

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "ПУТИН":

    спешно!!!

    14:42 21.10.2026

  • 55 Много Известен Съветски Актьор

    5 13 Отговор
    Досега не успяха и ми се струва, че едва ли ще успеят. Ще видим. Украинците също имат "богат опит" в ликвидирането на руските, фашистки престъпници. Украйна няма да изчезне никъде, войната продължава и няма да свърши по начин, който им се иска на руснаците. Независимо от помощта на Тръмп.

    14:42 21.10.2026

  • 56 ?????

    19 4 Отговор
    Ъхъ.
    Бакалов що ли е пропуснал Нориега, Саддам Хусеин, Муамар Кадафи, Мадуро, Хаменей?
    Сигурно щото тва не е руски мир а демокрация от най-високо ниво.
    Да си беше мълчал по-добре с тия някакви демократични традиции в Украйна - В Русия да кажем хората спокойно пътуват зад граница, а в Украйна пътешествието зад граница е меко казано неспокойно и то с цел най-вече да не те хванат на улицата като животно.

    14:43 21.10.2026

  • 57 Анджо

    4 16 Отговор
    Русия трябва да бъде унищожена за за ра си благото на народите . По гадно боклуци от тех няма и ние ги гоним по този показател.

    Коментиран от #62

    14:44 21.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 БУГАРАш!

    0 7 Отговор
    И....тогава трябва руската православна църква да ГО обяви за свещеновеликомученик....

    14:46 21.10.2026

  • 60 Цвете

    10 7 Отговор
    ТВЪРДЕ Е ВЪЗМОЖНО, НО ДРУГИЯТ ЩЕ БЕРЕ ЯДОВЕ ДО ПОСЛЕДНИЯТ СИ ДЪХ.МИЛИОНИ ХОРА ЗАГИНАХА ЗАРАДИ ЕДИН НЕВМЕНЯЕМ .

    14:47 21.10.2026

  • 61 Мишел

    13 5 Отговор
    Дори и да избяга от Украйна, Зеленски ще бъде ликвидиран от украинците.

    14:51 21.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Обективен

    11 2 Отговор
    Иван Бакалина,да не се прави на ощипана маймуна,защото много добре знае,колко по изтънчени в тези работи са западните служби. А може би Бакалина си представя,че живеем в каменната ера и опитите му за манипулации са от този период.

    14:58 21.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 да ама не

    12 2 Отговор
    Да, ще го убият.
    Само че не руснаците а досегашните му спонсори - англичаните. Да не мислите че ще го хрантутят цял живот? Или ще го оставят на сухо че да почне да разказва истини на разни журналисти?
    Ще го "уволнят" точно както Немцов и Навални.

    15:00 21.10.2026

  • 68 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    9 2 Отговор
    Изненада-а : повече се страхувам от западните ми спонсори . Взех да им омръзвам и се страхувам че ми мислят нещо .

    15:01 21.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Иванчо,

    2 4 Отговор
    срам и позор си като мисирка. Много изкуфял си, като Тръмп.. Защо не убият Путин, а точно лидерът, който спасява Украйна и Европа от злото!

    15:09 21.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Анубис

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Забрави и пакетче със "сода" до розата...

    15:14 21.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Един

    3 1 Отговор
    Dali rusсnaците nяMa da se Ок@жат последни na 0пашката на жеLaeщиte da kILLNAt Артист4ето ?!

    15:17 21.10.2026

  • 75 Петко

    4 0 Отговор
    Бакалов,ракията е оставила дълбока следа в тебе....при теб вече няма лечение!

    15:21 21.10.2026