Иван Бакалов: Зеленски рано или късно ще го убият! Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът!

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Зеленски рано или късно ще го убият.

С куршум, отрова или бомба - руските служби имат опит. Няма да му простят, че не поднесе капитулацията на Украйна на тепсия.

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Отмъщението е класически мотив за убийство. Това коментира във "Фейсбук" Иван Бакалов.

Както убиха Немцов, Навални, Политковская и т. н. И Каспаров ще убият. И който още се изправи срещу Путин. Стара традиция - в сталински времена убиха с брадва Троцки чак в Мексико, застреляха Киров в Ленинград. В наши дни тровят с новичок или полоний, както отровиха Литвиненко.

Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът.

На руската агресия, по някакъв начин подкрепена вече и от Тръмп, украинците ще отвърнат със същите атентати. Украйна, за разлика от Русия, има някакви демократични традиции - след разпада на СССР и референдума за независима държава, Украйна смени шест президенти, Зеленски е седмият. Сменяха се партии и правителства - над 25 премиери, докато в Русия властва един цар.

Въпреки това Украйна е постсъветско общество, има хора, които ще посегнат със същите методи като руските. Не правителства и служби, а непримирими нелегални групи. В епохата на дроновете нищо добро не чака и руския самодържец в Кремъл. Рафинериите може и да продължат да горят. Газопровод ли?

Срещу какво се изправя Русия? Тръмп също си мислеше, че ще смачка Иран.