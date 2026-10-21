Иван Бакалов: Зеленски рано или късно ще го убият! Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът!

Зеленски рано или късно ще го убият.
С куршум, отрова или бомба - руските служби имат опит. Няма да му простят, че не поднесе капитулацията на Украйна на тепсия.
Отмъщението е класически мотив за убийство. Това коментира във "Фейсбук" Иван Бакалов.
Както убиха Немцов, Навални, Политковская и т. н. И Каспаров ще убият. И който още се изправи срещу Путин. Стара традиция - в сталински времена убиха с брадва Троцки чак в Мексико, застреляха Киров в Ленинград. В наши дни тровят с новичок или полоний, както отровиха Литвиненко.
Това е руский мир и с това ще трябва да живее светът.
На руската агресия, по някакъв начин подкрепена вече и от Тръмп, украинците ще отвърнат със същите атентати. Украйна, за разлика от Русия, има някакви демократични традиции - след разпада на СССР и референдума за независима държава, Украйна смени шест президенти, Зеленски е седмият. Сменяха се партии и правителства - над 25 премиери, докато в Русия властва един цар.
Въпреки това Украйна е постсъветско общество, има хора, които ще посегнат със същите методи като руските. Не правителства и служби, а непримирими нелегални групи. В епохата на дроновете нищо добро не чака и руския самодържец в Кремъл. Рафинериите може и да продължат да горят. Газопровод ли?
Срещу какво се изправя Русия? Тръмп също си мислеше, че ще смачка Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
и бгто може да се изпари за точно 3 секунди
и троха няма да остане
само стькло
Коментиран от #5, #42
14:03 21.10.2026
2 Хаха
14:04 21.10.2026
3 Пич
Ако Русия искаше да убие Зелю, то той щеше да изчезне заедно с Киев!!!
Но иначе - ще го убият!
Украинците или англичаните!!?
Коментиран от #12
14:05 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 По-добре изпарени, отколкото вечно
До коментар #1 от "1488":да сме руски роби
Коментиран от #19
14:05 21.10.2026
6 Херлок Шолмс
14:05 21.10.2026
7 БЕЗСМЪРТЕН
14:06 21.10.2026
8 Трол
Коментиран от #72
14:06 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иванчо драпащ за грантове,
Коментиран от #58
14:09 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Иранския аятоллах и внучката и родните му.
170 момиченца в училище то.
6 000000 евреи
17 млн съветски граждани цивилни
Това не е Руски мир.
14:09 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
14:10 21.10.2026
16 Хмм
14:10 21.10.2026
17 Гост
14:10 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "По-добре изпарени, отколкото вечно":Ами обрчзвай сё и марш в турция
Коментиран от #37
14:10 21.10.2026
20 пенчо
14:10 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЦСКА Москва
14:12 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Златния вагон
14:13 21.10.2026
25 Зеленски
14:14 21.10.2026
26 Зеленски
14:15 21.10.2026
27 Възраждане
14:15 21.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 604
14:15 21.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иванчо драпащ за грантове
14:16 21.10.2026
32 Дядо ви Курти от село пиперково
14:17 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ПУТИН
преди Зеленски.
Коментиран от #54
14:18 21.10.2026
35 Анонимен
14:19 21.10.2026
36 А после дали ше може да гътне
14:20 21.10.2026
37 Ти кво чакаш
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Марш към Блатото
Да се биеш за Путин.
14:21 21.10.2026
38 Иванчо драпащ за грантове
14:22 21.10.2026
39 🦉🦉🦉🦉
А СеРеУ "елиминираха", заради 11 септември, повече хора отколкото загинаха в кулите❗
14:23 21.10.2026
40 Едно си баба знай...
14:25 21.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 казали
14:28 21.10.2026
44 Kaлпазанин
Коментиран от #46
14:29 21.10.2026
45 Иванов
А Иван Бакалов преди време беше умен. Кво му стана?!
14:31 21.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Някой
Иначе, нито едно от тези убийства запада не успя да докаже по безспорен начин, че са дело на Русия. Ако можеха, щяха да развяват доказателствата като гащите на Навални.
Ама само голи приказки.
А Зеленски ще си го убият техните за това, че разсипа държавата си. А можеше да сключи сделка още в първия месец на войната.
14:34 21.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 аха
До коментар #48 от "уточнение":Докато путин няма да го убият руснаците независимо че уби 2 милиона от тях, а?
14:40 21.10.2026
52 Анджо
14:41 21.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 преглед?
До коментар #34 от "ПУТИН":спешно!!!
14:42 21.10.2026
55 Много Известен Съветски Актьор
14:42 21.10.2026
56 ?????
Бакалов що ли е пропуснал Нориега, Саддам Хусеин, Муамар Кадафи, Мадуро, Хаменей?
Сигурно щото тва не е руски мир а демокрация от най-високо ниво.
Да си беше мълчал по-добре с тия някакви демократични традиции в Украйна - В Русия да кажем хората спокойно пътуват зад граница, а в Украйна пътешествието зад граница е меко казано неспокойно и то с цел най-вече да не те хванат на улицата като животно.
14:43 21.10.2026
57 Анджо
Коментиран от #62
14:44 21.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 БУГАРАш!
14:46 21.10.2026
60 Цвете
14:47 21.10.2026
61 Мишел
14:51 21.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Обективен
14:58 21.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 да ама не
Само че не руснаците а досегашните му спонсори - англичаните. Да не мислите че ще го хрантутят цял живот? Или ще го оставят на сухо че да почне да разказва истини на разни журналисти?
Ще го "уволнят" точно както Немцов и Навални.
15:00 21.10.2026
68 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
15:01 21.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Иванчо,
15:09 21.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Анубис
До коментар #8 от "Трол":Забрави и пакетче със "сода" до розата...
15:14 21.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Един
15:17 21.10.2026
75 Петко
15:21 21.10.2026