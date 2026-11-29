ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гаранциите за сигурността на Украйна, предложени от Вашингтон и моделирани по член 5 на НАТО, може да се окажат безполезни. Това пише Елиът Коен, колумнист на The Atlantic, който определя проблема като „неудобна истина“ за Съединените щати и Европа.

„Член 5 не гарантира нищо“, пише Коен. Според него текстът на Северноатлантическия договор определя нападението срещу един съюзник като нападение срещу всички, но оставя на всяка държава сама да прецени какви действия са необходими. Това означава, че разпоредбата не съдържа автоматично задължение за изпращане на войски.

Самото НАТО описва член 5 като ангажимент за помощ, при който всяка държава решава как ще изпълни задължението си, включително дали ще използва въоръжена сила. Разпоредбата е задействана само веднъж — след атентатите в Съединените щати на 11 септември 2001 г.

Гаранция без войски и бази

Спорът се изостри след изявление на Джаред Къшнър на 19 ноември. Тогава американският пратеник заяви, че Русия е приела като идея бъдещите гаранции за Украйна да бъдат основани на член 5. Къшнър каза още, че президентът Доналд Тръмп е отворен към подобна схема, ако тя е в интерес на Съединените щати.

Предложението обаче не е равнозначно на членство в НАТО. То не посочва автоматично кои държави ще реагират, какви действия ще предприемат и дали ще бъдат длъжни да използват военна сила.

Според информация на Kyiv Independent американските преговарящи са изключили изпращането на американски войски и изграждането на военни бази в Украйна като част от следвоенните гаранции. Това разминаване тревожи Киев, защото украинското ръководство търси ангажимент, който да възпира ново руско нападение, а не само политическа декларация.

„Все още нямаме ясен отговор каква ще бъде тази група, как ще ни защитава и дали ще е готова да отблъсне агресора“, заяви Володимир Зеленски пред изданието. По думите му гаранциите трябва да бъдат записани на хартия.

Защо член 5 се смята за убедителен

Коен свързва надеждността на всяка гаранция не само с текста, а и със способността и политическата воля тя да бъде изпълнена. Чиарамела от Royal United Services Institute стига до сходен извод: достоверността на член 5 се основава и на американското военно присъствие в Европа, общото командване, ученията и предварителното планиране.

В анализа си той посочва, че Съединените щати и европейските държави биха могли вместо неясна формула да поемат многогодишни, юридически оформени ангажименти за оръжия, обучение, разузнаване и развитие на украинската отбранителна промишленост. Така основната тежест на възпирането би останала в украинските въоръжени сили, а не в обещание за бъдеща намеса на партньорите.

Към 25 ноември 2026 г. Вашингтон, Киев и европейските държави все още не са представили публичен окончателен текст на гаранциите. Русия отхвърля идея, сравнима с член 5, докато Украйна настоява за конкретни срокове, средства и действия при нова атака.

Източници: theatlantic.com, kyivindependent.com, rusi.org