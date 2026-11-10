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Какво, русофили ли?

Какво, русофили ли?

10 Ноември, 2026 16:02 1 436 43

  • иван стамболов-сула-
  • демократи-
  • жълти павета-
  • демокрация-
  • демокрация на избора

Демократичната общност не може да си представи, че властта се полага някому другиму, освен на нея Претендират, че са много интелигентни и образовани, а всъщност не са нито едното, нито другото

Какво, русофили ли? - 1
Иван Стамболов - Сула Иван Стамболов - Сула публицист и политик
Труд Труд медия
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Демократичната общност не може да си представи, че властта се полага някому другиму, освен на нея

Претендират, че са много интелигентни и образовани, а всъщност не са нито едното, нито другото

Всяко поражение на „демократичната общност“ се обяснява с тезата, че българският народ е рядко проЗт и се състои преобладаващо от русофили. Все едно кой е нанесъл поражението. Зад него винаги се провижда мрачната сянка на Кремъл и дългата кървава ръка на Путин. Но пък след като народът е прост и не знае какво иска, защо сте демократи, защо го наричате „суверен“, защо всичко се решава с вишегласие, защо „глас народен – глас Божи“ и прочее?

Някаква жена беше написала (не ме карайте да го търся!), че ТЕ, които живеят в София, имат големи заплати и плащат данъци, трябва да страдат заради селяците от провинцията, ама точно защото имали хубави заплати, щели да оцелеят, а да му мислят селяците. Друг от ТЯХ нарече селяците „микроби“, които подлежат на дезинфекция. Отново перифразирам. А пък една журналистка, самата тя гонеща 60-те, издълба дълбок ров между младите и старите, в полза на младите, разбира се. И намекна, че не заслужава да бъде избран нито един кандидат, за когото са гласували възрастни, бедни и необразовани провинциалисти. А пък Евгени Дайнов определи преобладаващата част от българския електорат като „ориенталски блато“.

Изобщо, презрението е обща отличителна черта за голяма и донейде разнородна обществена група, решила по някакъв начин да гледа на себе си като ново (и последно) стъпало в еволюцията, превъзхождащо и оттам имащо право да съди безжалостно предишните стъпала. Те претендират, че са много интелигентни и образовани, а всъщност не са нито едното, нито другото.

Помня, че когато бях в казармата, имаше противопоставяне между софиянци и момчета от провинцията, за жалост, по вина на софиянците. И тези софиянци, които най-жлъчно презираха „селяндурите“, бяха „софиянци“ от крайните панелни квартали с баби и дядовци на село. Ние, неколцината потомствени „жълтопаветници“ (в истинския смисъл на думата) въобще не участвахме в този апартейд.

Презрението е само част от мирогледа на тези хора. Като цяло той се характеризира преди всичко с убеденост в собствената стойност и правота, откъдето произтича вина за всички останали. Защо българската „демократична общност“, с изключение на онова позорно свалено с вот на недоверие правителство на Кирил Петков, все не може да дойде на власт, все сваля mafiq-та с протести и все някой друг идва на нейно място, но не и тя? Много просто! Причината е в огромния брой русофили (ватници, копейки, чебурашки, русороби и путлеристи) в състава на българския електорат. Те ще гласуват за „проруските проксита“, ако ще камъни да падат. Така казват.

Демократичната общност не може да си представи, че властта се полага някому другиму, освен на нея. Умнокрасивите не могат да си представят, че хората не са влюбени в тях и че ако не ги подкрепят на избори, то е не защото не ги харесват, не защото не немеят пред управленския им капацитет, а защото са жертва на чужда хибридна война.

И през ум не им минава, че ако не гласуват за тях, то не е защото харесват някого другиго, а защото НЕ ХАРЕСВАТ тях. Дали всички, които гласуваха последния път за Радев, са русофили? Разбира се, че не.

Стигматизирането в русофилия е удобно. То е нещо като да наречеш някого „фашист“ или „антисемит“ – наречеш ли го веднъж, той няма право да се оправдава, заклеймен е и – край! Русия е гадна и си представете колко гадни ще са тия дето я филят! Тях много лесно можеш да ги обвиниш и в национално предателство, и в болшевизъм, и в каквото там си пожелаеш. Те са априори лоши, което прави теб априори добър. Знам, че е елементарно, но хората масово мислят на това ниво, пропагандата го знае и го употребява. Това е могъщ пропаганден инструмент! То е същото като когато жените кажат „всички мъже са еднакви“ в смисъл „всички мъже са лоши“. Това прави ли всички жени добри? Е, никой не го е казал, но се подразбира, крещи между редовете.

За кой субект говорим? Все едно от името на субекта и все едно от степента на корупция на лидерите и активистите, става дума за една ясно видима обществена прослойка, която нарича себе си „демократичната общност“ и „градската десница“, но е по-разпознаваема като „жълтопаветници“ и „умнокрасивитет“. Важно е да отбележим, че говорейки за тях, имаме предвид не толкова тяхната политическа върхушка и дори не толкова активистите им – в голямата си част първите, както и всяка друга върхушка, са мошеници и сметкаджии, не са фанатици. Вторите пък, активистите, са добре платени наемници, които с лекота могат да бъдат такива и във всеки друг партиен лагер. Става дума за следовниците и то не за онези следовници, които просто гласуват на избори, а иначе си имат някаква друга и то достойна работа, а за онези, които пълнят социалните мрежи с нескопосания си патос. И те не са малко. Никак не са малко. Те до голяма степен дават публичното лице на политическата си сила. Лидерите я бележат с конкретни скандали и постъпки, а хунвейбините (позволете ми да ги наричам така) оформят общия идейно -естетически фон.

Не знам защо все още има хора, които ги броят за десни. Може би защото самите те понякога се наричат така, с цел да заграбят повече територии в разбитото и фрагментирано дясно пространство, като и то от своя страна надали някога е било автентично дясно, колкото и да се бият в гърдите някои стари негови деятели.

Не, хората, за които говорим, не са десница – нито „градска“, нито някаква друга. Именно те са новите болшевики, а БКП и БСП са фусили. Старите антикомунисти треперят от страх фусилите да не се върнат, като не си дават сметка, че с тях отдавна е свършено, а онова, което се е родило на тяхно място, вече е заело позиции в политическия живот и дори доминира в глобален мащаб. Само дето нарича себе си по някакъв друг, успокояващ страховете начин. Новите активно, истерично застъпват онези европейски политики, които съвсем сериозно застрашават на съсипят Европа и да сложат край на постхристиянската цивилизация – мигранти, зелени сделки, безумни регулации, държавен протекционизъм. Увъртяха се в грандиозни скандали, като върхът за нашите беше Петрохан (хайде да не припомняме). Излезе им даже име – освен умнокрасивитет и жълтопаветници, вече имаме и петроханци.

Издигнаха омразата като висша своя добродетел. Тяхна гордост в публичното пространство са т.нар. „елфи“ (с чиято продукция не съм в тънкости запознат), които заливат социалните мрежи с откровено, с нагло фалшиви профили, но никой не ги закача. Спомнете си онези протести, на които разнасяха ковчези и скелети в инвалидни колички, в които осквернява с мръсотии обществени сгради и плашеха с пернишки винкели. Тогава някъде коленичиха пред Радев и казаха „С вас сме, г-н Президент“, а сега пищят срещу него и пак зоват за протести. Тези хора демонизираха Борисов и Пеевски, дефинираха модела „Борисов-Пеевски“, но на последните избори не се посвениха да се възползват от подкрепата им, а Гого Лозанов дори излезе да каже, че е дошъл моментът да се демонтира моделът… Радев-Йотова.

Впрочем това, че не успяха на президентските избори, въпреки подкрепата на Борисов и Пеевски, означава, че много техни симпатизанти са се отвърнали от тях (отглаголното съществително на „отвърнали“ е „отвращение“), както и много последователи на Борисов и Пеевски не са откликнали на призива. След изборите Асен Генов горестно отрони: „Честито! Отмъстихте за Герджиков“. А вие какво очаквахте – да се държите безобразно и просташки с всички, да обиждате, обаче всички останали да нямат друга цел, освен всячески да ви помагат да вземете властта? То не бяха прасета, не бяха тикви, Комарницки и Чавдар Николов (дано не бъркам фамилията) си откъснаха ръцете да рисуват Борисов и Пеевски (сега, в крак с официалната линия, рисуват Радев и Йотова), то не беше какво ли не, а после – защо не ни подкрепяте! При следващата ви простотия се замислете навреме и се дайте сметка, че и за нея ще ви бъде отмъстено. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

Източник: trud.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ко каза, Ко?

    10 17 Отговор
    Излез, помисли си, почукай и пак влез, но този път както трябва!

    Коментиран от #19

    16:06 10.11.2026

  • 3 Костадин Георгиев

    45 8 Отговор
    Браво за коментара

    Коментиран от #18

    16:06 10.11.2026

  • 4 ставка

    27 5 Отговор
    Ами то в София софиянчетата са малцинство.
    А сред тях, т.нар. умнокрасивитет жълтопаветен е още по-голямо малцинство.
    И то всичкото все вожд иска да е.
    Па ако ще и на водопад.
    Ха!

    16:07 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 плурализъм

    8 6 Отговор
    Освен демократична общност има и тоталитарна общност, зависи коя общност има повече привърженици или коя общност с пропаганда може да се наложи.

    16:09 10.11.2026

  • 7 Мечтаят за комунизъм!

    12 15 Отговор
    Защото има прекалено много нещастници, които без комунизъм, просто няма да оцелеят!

    16:09 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    11 27 Отговор
    И ти ли бе, Сульо? Кой го избра Радев? Избраха го точно нискочелите русофилски прошляци от Прованса. След дворцовият преврат на 10 Ноември, мръсните комунисти оставиха една окрадена и опустошена България. Нормалните хора, които не искаха да търпят това емигрираха. Тук остана основно простият електорат на комунистите. Тези безмозъчни русофилски прошляци продължават да "гласуват за промяна", но за едни и същи комунделски измекяри. Не, че Костов и останалите "демократи", направиха нещо читаво. Но точно ти, би трябвало да знаеш, че те си бяха второразрядни комунисти.

    Коментиран от #27, #29, #37

    16:10 10.11.2026

  • 10 Абсолютно

    14 8 Отговор
    точно!

    16:11 10.11.2026

  • 11 Петата руска колона

    9 18 Отговор
    мощно активира руските еничари в България!

    16:13 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 боярышник

    6 17 Отговор
    Абсолютен ПЪН.
    Мисли си, че е интересен, но не е.
    Един от последно изтърганите от стената тапети.

    16:15 10.11.2026

  • 14 Комунист Карбовски официално обяви война

    9 13 Отговор
    на всички, които не са русофили!
    Щял да ги беси!

    Коментиран от #41

    16:15 10.11.2026

  • 15 Трол

    4 13 Отговор
    Всички те са добре прикрити руски агенти.

    16:16 10.11.2026

  • 16 напълно прав

    20 3 Отговор
    Всички беди на България дойдоха точно заради тези хора. Събрали са се в София и като паразити са се впили въф финансите на държавата и евросредствата и крадат ли, крадат. Уж са демократи, но според тях няма смисъл от избори, които те не са спечелили. Насаждат над 30 години омраза сред хората и ги делят на правилни инеправилни. Работя на терен, познавам голяма част от тях и ви казвам на 100% - това са тежко болни, нагли, продажни,ненормални и изключително прости хора, имащи се за цвета на нацията. Електорат на ППДБ. Яростни русофоби, а всичките до един са синчета на комунистическата номенклатура, учили в москва, взели дипломи на теми от рода "Величието на комунизма" и други подобни. Същите сега само смениха името с евроатлантизъм и продадоха, съсипаха и унищожиха народа и държавата ни. Според мен службите трябва да озаптят такива индивиди най-безмилостн, а при установяване на тролски фабрики или съпричастност на политически партии - забрана и затвор. Не може цяла нация и държава да е подвластна на жълтопаветната им малоумщина и слугинаж.

    16:17 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Щом

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "Костадин Георгиев":

    Cyлю u Пyлю почнаха да ръсят мoзък, не е добре работата.

    16:17 10.11.2026

  • 19 Сила

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ко каза, Ко?":

    Пие...много пие Сульо та затова често си губи мисълта и словореда ....Сульо , Пульо , Атанас и аз !!!

    16:17 10.11.2026

  • 20 Много точно казано

    18 1 Отговор
    Демократи, либерали, евроатлантици, и всякакви други - ако не си 100% с тях, значи си врага, и трябва да ти лепнат етикет. В статията са добре изброени етикетите.
    Но злобата им е повсеместна.
    Не съм с вас! Против вас, злобата и глупостта ви съм! Хич не ми пука дали ще ми викате русороб или някаква друга простотия.
    Времето на всички идва. Гледайте си прекрасна европа как гори, свръх високите цени, и корупцията на върховете която донесохте. Още ли искате?

    16:18 10.11.2026

  • 21 Черноборсаджии от Лагерите не говорят

    6 11 Отговор
    Потомствен жълтопаветник означава луксозен корекомски русофил, поради факта, че София е била 18 000 души, преди да дойде КомунизЪма с 1 000 - дата партизани - да, били са само хиляда, но са изклали и разселили цяла София, като са викнали и братовчедите си, като им дарена Властта от Червената армия, след Капитулацията на България и заграбването на Златните й резерви.
    Корекомската потомствеост ни е добра известна, Другарю, затова винаги благодарете на Русия, че ви превърнаха в Червена потомствена аристокрация, която след КомунизЪма, наследи правото и да се пребоядисва, защото исторически няма дълга история в София, а ВКР напазаруваха имоти на реститутите от Чужбина и в БГ, преди да се случи Реституцията и така трайно увековечиха правилните рупори на Комунистическата власт, като “репресирани” - демек: неприкосновени.

    Коментиран от #24, #36, #38

    16:18 10.11.2026

  • 22 Ганчев

    1 7 Отговор
    Този дето е казал,че сме "ориенталско блато" е най-прав.

    16:20 10.11.2026

  • 23 Убийствено точен!

    15 2 Отговор
    Не че не го разберат розови десните!🆗

    16:20 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 123321

    2 7 Отговор
    Комунист + русофил = садисти и убийци

    16:22 10.11.2026

  • 26 Интелектуалец

    2 6 Отговор
    Той господинът, Сула ли е, Катилина ли е, Катон стари(дърти) ли е, се инфектирал от така наречената "демократична" общност, че лепяли някакви епитети, но удобно забравя как Жан Виденов навремето крещеше на прощада, че всички които не го подкрепяли били чорбаджии и изедници(аз самият не го подкрепях, разбира се, но нито съм чорбаджия, нито съм изедник, цял живот съм работил за държавата), пък сегашния Костадин Костадинов също забравен от Цицерон или както там беше, нарича всички освен себе си, национални предатели, неможачи, фашисти и т.н., той големият "патриот" и "можач", подлогата на имперска Русия...

    16:23 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 От масовката

    6 1 Отговор
    Много пъти не съм бил съгласен със Сула, но за тези му думи прекланям глава и казвам "Така е!"

    16:24 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Единствено може да се добави че в по голямата си част елита на тия набедени либералстващи десни е с произход втора ръка комунистич номенклатура
    .

    16:25 10.11.2026

  • 31 Браво

    3 5 Отговор
    Сульо се е изказал ярко срещу дребен хонорар.

    16:26 10.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Манол от Чуричене

    0 1 Отговор
    Заради подобни мнения, тиража на труд падна от 400000 на 1000 бройки.

    16:32 10.11.2026

  • 34 този човек е мислещ....

    1 0 Отговор
    не съм съгласен с някой неща...но мисли...изненадан съм, че са го публикували...

    16:32 10.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Макробиолог

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Комунизъма остави развита индустриална държава ,прекрасна енергетика,модерно и ефективно селско стопанство и преработващ сектор.Това което не струваше бяха партийните секретари паразитсващи и по времето на соца.Те унищожиха всичко,техните деца и внуци сега ни дават уроци по демокрация.

    16:33 10.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 супула

    1 3 Отговор
    обърнал палачинката

    16:36 10.11.2026

  • 40 Демократичната общност я свързваме

    2 0 Отговор
    с криво наредените жълти павета в последно време.

    16:38 10.11.2026

  • 41 Кажи на Карбовски

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Комунист Карбовски официално обяви война":

    Да прочете няколко пъти един ОСОБЕН ЗАКОН на НЮТОН.

    16:42 10.11.2026

  • 42 "Фусили" са вид макарони.

    1 0 Отговор
    Вкаменелостите, Сульо , се наричат "фосили".

    16:44 10.11.2026

  • 43 Тоя

    0 0 Отговор
    кога обърна палачинката? Явно усеща потъващият евроатлантически кораб!

    16:44 10.11.2026