Какво, русофили ли?

Демократичната общност не може да си представи, че властта се полага някому другиму, освен на нея
Претендират, че са много интелигентни и образовани, а всъщност не са нито едното, нито другото
Всяко поражение на „демократичната общност“ се обяснява с тезата, че българският народ е рядко проЗт и се състои преобладаващо от русофили. Все едно кой е нанесъл поражението. Зад него винаги се провижда мрачната сянка на Кремъл и дългата кървава ръка на Путин. Но пък след като народът е прост и не знае какво иска, защо сте демократи, защо го наричате „суверен“, защо всичко се решава с вишегласие, защо „глас народен – глас Божи“ и прочее?
Някаква жена беше написала (не ме карайте да го търся!), че ТЕ, които живеят в София, имат големи заплати и плащат данъци, трябва да страдат заради селяците от провинцията, ама точно защото имали хубави заплати, щели да оцелеят, а да му мислят селяците. Друг от ТЯХ нарече селяците „микроби“, които подлежат на дезинфекция. Отново перифразирам. А пък една журналистка, самата тя гонеща 60-те, издълба дълбок ров между младите и старите, в полза на младите, разбира се. И намекна, че не заслужава да бъде избран нито един кандидат, за когото са гласували възрастни, бедни и необразовани провинциалисти. А пък Евгени Дайнов определи преобладаващата част от българския електорат като „ориенталски блато“.
Изобщо, презрението е обща отличителна черта за голяма и донейде разнородна обществена група, решила по някакъв начин да гледа на себе си като ново (и последно) стъпало в еволюцията, превъзхождащо и оттам имащо право да съди безжалостно предишните стъпала. Те претендират, че са много интелигентни и образовани, а всъщност не са нито едното, нито другото.
Помня, че когато бях в казармата, имаше противопоставяне между софиянци и момчета от провинцията, за жалост, по вина на софиянците. И тези софиянци, които най-жлъчно презираха „селяндурите“, бяха „софиянци“ от крайните панелни квартали с баби и дядовци на село. Ние, неколцината потомствени „жълтопаветници“ (в истинския смисъл на думата) въобще не участвахме в този апартейд.
Презрението е само част от мирогледа на тези хора. Като цяло той се характеризира преди всичко с убеденост в собствената стойност и правота, откъдето произтича вина за всички останали. Защо българската „демократична общност“, с изключение на онова позорно свалено с вот на недоверие правителство на Кирил Петков, все не може да дойде на власт, все сваля mafiq-та с протести и все някой друг идва на нейно място, но не и тя? Много просто! Причината е в огромния брой русофили (ватници, копейки, чебурашки, русороби и путлеристи) в състава на българския електорат. Те ще гласуват за „проруските проксита“, ако ще камъни да падат. Така казват.
Демократичната общност не може да си представи, че властта се полага някому другиму, освен на нея. Умнокрасивите не могат да си представят, че хората не са влюбени в тях и че ако не ги подкрепят на избори, то е не защото не ги харесват, не защото не немеят пред управленския им капацитет, а защото са жертва на чужда хибридна война.
И през ум не им минава, че ако не гласуват за тях, то не е защото харесват някого другиго, а защото НЕ ХАРЕСВАТ тях. Дали всички, които гласуваха последния път за Радев, са русофили? Разбира се, че не.
Стигматизирането в русофилия е удобно. То е нещо като да наречеш някого „фашист“ или „антисемит“ – наречеш ли го веднъж, той няма право да се оправдава, заклеймен е и – край! Русия е гадна и си представете колко гадни ще са тия дето я филят! Тях много лесно можеш да ги обвиниш и в национално предателство, и в болшевизъм, и в каквото там си пожелаеш. Те са априори лоши, което прави теб априори добър. Знам, че е елементарно, но хората масово мислят на това ниво, пропагандата го знае и го употребява. Това е могъщ пропаганден инструмент! То е същото като когато жените кажат „всички мъже са еднакви“ в смисъл „всички мъже са лоши“. Това прави ли всички жени добри? Е, никой не го е казал, но се подразбира, крещи между редовете.
За кой субект говорим? Все едно от името на субекта и все едно от степента на корупция на лидерите и активистите, става дума за една ясно видима обществена прослойка, която нарича себе си „демократичната общност“ и „градската десница“, но е по-разпознаваема като „жълтопаветници“ и „умнокрасивитет“. Важно е да отбележим, че говорейки за тях, имаме предвид не толкова тяхната политическа върхушка и дори не толкова активистите им – в голямата си част първите, както и всяка друга върхушка, са мошеници и сметкаджии, не са фанатици. Вторите пък, активистите, са добре платени наемници, които с лекота могат да бъдат такива и във всеки друг партиен лагер. Става дума за следовниците и то не за онези следовници, които просто гласуват на избори, а иначе си имат някаква друга и то достойна работа, а за онези, които пълнят социалните мрежи с нескопосания си патос. И те не са малко. Никак не са малко. Те до голяма степен дават публичното лице на политическата си сила. Лидерите я бележат с конкретни скандали и постъпки, а хунвейбините (позволете ми да ги наричам така) оформят общия идейно -естетически фон.
Не знам защо все още има хора, които ги броят за десни. Може би защото самите те понякога се наричат така, с цел да заграбят повече територии в разбитото и фрагментирано дясно пространство, като и то от своя страна надали някога е било автентично дясно, колкото и да се бият в гърдите някои стари негови деятели.
Не, хората, за които говорим, не са десница – нито „градска“, нито някаква друга. Именно те са новите болшевики, а БКП и БСП са фусили. Старите антикомунисти треперят от страх фусилите да не се върнат, като не си дават сметка, че с тях отдавна е свършено, а онова, което се е родило на тяхно място, вече е заело позиции в политическия живот и дори доминира в глобален мащаб. Само дето нарича себе си по някакъв друг, успокояващ страховете начин. Новите активно, истерично застъпват онези европейски политики, които съвсем сериозно застрашават на съсипят Европа и да сложат край на постхристиянската цивилизация – мигранти, зелени сделки, безумни регулации, държавен протекционизъм. Увъртяха се в грандиозни скандали, като върхът за нашите беше Петрохан (хайде да не припомняме). Излезе им даже име – освен умнокрасивитет и жълтопаветници, вече имаме и петроханци.
Издигнаха омразата като висша своя добродетел. Тяхна гордост в публичното пространство са т.нар. „елфи“ (с чиято продукция не съм в тънкости запознат), които заливат социалните мрежи с откровено, с нагло фалшиви профили, но никой не ги закача. Спомнете си онези протести, на които разнасяха ковчези и скелети в инвалидни колички, в които осквернява с мръсотии обществени сгради и плашеха с пернишки винкели. Тогава някъде коленичиха пред Радев и казаха „С вас сме, г-н Президент“, а сега пищят срещу него и пак зоват за протести. Тези хора демонизираха Борисов и Пеевски, дефинираха модела „Борисов-Пеевски“, но на последните избори не се посвениха да се възползват от подкрепата им, а Гого Лозанов дори излезе да каже, че е дошъл моментът да се демонтира моделът… Радев-Йотова.
Впрочем това, че не успяха на президентските избори, въпреки подкрепата на Борисов и Пеевски, означава, че много техни симпатизанти са се отвърнали от тях (отглаголното съществително на „отвърнали“ е „отвращение“), както и много последователи на Борисов и Пеевски не са откликнали на призива. След изборите Асен Генов горестно отрони: „Честито! Отмъстихте за Герджиков“. А вие какво очаквахте – да се държите безобразно и просташки с всички, да обиждате, обаче всички останали да нямат друга цел, освен всячески да ви помагат да вземете властта? То не бяха прасета, не бяха тикви, Комарницки и Чавдар Николов (дано не бъркам фамилията) си откъснаха ръцете да рисуват Борисов и Пеевски (сега, в крак с официалната линия, рисуват Радев и Йотова), то не беше какво ли не, а после – защо не ни подкрепяте! При следващата ви простотия се замислете навреме и се дайте сметка, че и за нея ще ви бъде отмъстено. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.
Източник: trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ко каза, Ко?
Коментиран от #19
16:06 10.11.2026
3 Костадин Георгиев
Коментиран от #18
16:06 10.11.2026
4 ставка
А сред тях, т.нар. умнокрасивитет жълтопаветен е още по-голямо малцинство.
И то всичкото все вожд иска да е.
Па ако ще и на водопад.
Ха!
16:07 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 плурализъм
16:09 10.11.2026
7 Мечтаят за комунизъм!
16:09 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #27, #29, #37
16:10 10.11.2026
10 Абсолютно
16:11 10.11.2026
11 Петата руска колона
16:13 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 боярышник
Мисли си, че е интересен, но не е.
Един от последно изтърганите от стената тапети.
16:15 10.11.2026
14 Комунист Карбовски официално обяви война
Щял да ги беси!
Коментиран от #41
16:15 10.11.2026
15 Трол
16:16 10.11.2026
16 напълно прав
16:17 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Щом
До коментар #3 от "Костадин Георгиев":Cyлю u Пyлю почнаха да ръсят мoзък, не е добре работата.
16:17 10.11.2026
19 Сила
До коментар #2 от "Ко каза, Ко?":Пие...много пие Сульо та затова често си губи мисълта и словореда ....Сульо , Пульо , Атанас и аз !!!
16:17 10.11.2026
20 Много точно казано
Но злобата им е повсеместна.
Не съм с вас! Против вас, злобата и глупостта ви съм! Хич не ми пука дали ще ми викате русороб или някаква друга простотия.
Времето на всички идва. Гледайте си прекрасна европа как гори, свръх високите цени, и корупцията на върховете която донесохте. Още ли искате?
16:18 10.11.2026
21 Черноборсаджии от Лагерите не говорят
Корекомската потомствеост ни е добра известна, Другарю, затова винаги благодарете на Русия, че ви превърнаха в Червена потомствена аристокрация, която след КомунизЪма, наследи правото и да се пребоядисва, защото исторически няма дълга история в София, а ВКР напазаруваха имоти на реститутите от Чужбина и в БГ, преди да се случи Реституцията и така трайно увековечиха правилните рупори на Комунистическата власт, като “репресирани” - демек: неприкосновени.
Коментиран от #24, #36, #38
16:18 10.11.2026
22 Ганчев
16:20 10.11.2026
23 Убийствено точен!
16:20 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 123321
16:22 10.11.2026
26 Интелектуалец
16:23 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 От масовката
16:24 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Макробиолог
.
16:25 10.11.2026
31 Браво
16:26 10.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Манол от Чуричене
16:32 10.11.2026
34 този човек е мислещ....
16:32 10.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Макробиолог
До коментар #9 от "Много Известен Съветски Актьор":Комунизъма остави развита индустриална държава ,прекрасна енергетика,модерно и ефективно селско стопанство и преработващ сектор.Това което не струваше бяха партийните секретари паразитсващи и по времето на соца.Те унищожиха всичко,техните деца и внуци сега ни дават уроци по демокрация.
16:33 10.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 супула
16:36 10.11.2026
40 Демократичната общност я свързваме
16:38 10.11.2026
41 Кажи на Карбовски
До коментар #14 от "Комунист Карбовски официално обяви война":Да прочете няколко пъти един ОСОБЕН ЗАКОН на НЮТОН.
16:42 10.11.2026
42 "Фусили" са вид макарони.
16:44 10.11.2026
43 Тоя
16:44 10.11.2026