ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доц. Георги Лозанов определи като най-притеснително превръщането на подкаста, воден от Дачков и Карбовски, в „нещо като официозен орган на властта“. По думите му това е едно от най-драматичните отклонявания от стандартите на демокрацията, защото целта е да бъде ограничен гласът на опозицията.

Коментарът беше направен в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева. Повод за разговора е случаят с Ива Михайлова, в който са замесени ДАНС, двама журналисти и политиците Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от „Демократична България“.

Спорът за достъпа на опозицията до медиите

Според Лозанов Дачков е заявил, че представители на опозицията не трябва да бъдат допускани до националните медии, тъй като губят времето на аудиторията. Доцът сравни тази позиция с изказване на Иво Христов, че опозиционните партии са „с отпаднала необходимост“.

„Управляващите сами ще си поемат цялата власт и няма да търпят критика“, коментира Лозанов, като определи тази логика като несъвместима с демократичния модел. По думите му подобно открито отхвърляне на опозицията не се е случвало в България от годините на комунизма.

Предупреждение за официална идеология

Следващата стъпка според доцента би била появата на официална идеология. Лозанов направи паралел с марксизма и ленинизма от времето на комунизма и заяви, че днес такава роля изпълнява евроскептицизмът с пропутинска насоченост.

„Официалната идеология има тази функция – дели мненията на правилни и неправилни и неправилните мнения трябва да отпаднат от ефира“, заяви Георги Лозанов.

Той подчерта, че самият факт, че разговорът продължава да се води публично, показва, че този процес все още не се е случил окончателно. Според него обаче предпоставките за подобно развитие вече са налице.

Поръчковата журналистика и пропагандата

Лозанов заяви, че поръчковата журналистика не може да бъде определяна като журналистика, тъй като независимостта е нейна базова характеристика. Ако дадена позиция е платена или е резултат от възложена поръчка, според него става дума за пропаганда.

Доцът определи като пропутинска пропагандата, която според него цели възстановяване на старата руска и съветска зона на влияние. По думите му това се постига чрез въздействие върху обществените нагласи, така че избирателите да подкрепят политически формации, готови на големи компромиси спрямо Владимир Путин.

Според Лозанов крайната цел е създаване на вътрешни противоречия в Европейския съюз, които да улеснят победата на Русия във войната в Украйна.

Източници: focus-news.net