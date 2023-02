Защо сме затънали в проблеми? Пресконференцията на тримата нобелисти

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изследване на Банчо Банов, Финансов експерт

Преди доста време трима нобелисти – т.е. носители на нобелова награда дадоха една пресконференция, която нашите вестници отразиха. Те казаха нещо много простичко – че човечеството трябва да контролира три неща:

1. Световното население.

2. Използването на ресурсите на земята.

3. Замърсяването.

Е точно тези неща не се контролират. Няма и най-плахи опити в тази посока. Защо. Защото богатите, или свръхбогатите нямат интерес от контролирането им. Тъкмо напротив – безконтролното увеличаване и на трите им носи несметни приходи и богатства.

Да вземем населението. Според Уикипедия, раздел Световно население, през 1960г. е 3,032 млрд. т.е. три милиарда. През 1990г. населението на света 5,294 млрд. – т.е. пет милиарда. През 2021г. населението на Света е 7,888 млрд. жители – т.е. 7,8 милиарда жители. На 15 ноември 2022г. медиите докладваха, че се е родил 8-милиардния жител на планетата.

От три на пет милиарда – са два милиарда плюс – за 30г. от 1960 – 1990г. Грубо от 5 милиарда – на 8 милиарда – са 3 милиарда плюс – пак за около 30 години – или милиард души повече прираст. Ето тук са печалбите – всеки новороден жител е потенциален потребител - на всеки ще дадем по един мобилен телефон, на всеки ще доставим стоки – това води до ръст в пласмента – от чифт обувки до повече продадени автомобили. Всичко това води повече производство след себе си, което води до повече хищническо използване на ресурсите на земята. Това пък води до повече замърсяване и милиони или милиарди нови тонове боклук, част от които се изгарят и отиват в атмосферата. И тук вече отиваме до тези любители на конспирациите, които казват „че е в ход план за намаляване на населението на земята.“ Как и защо?! Нали богатите печелят тъкмо от увеличаването му, както демонстрирахме по-горе. Друг въпрос е че на увеличеното население и на текущото ще продават повече некачествени продукти, (например коли, които са направени да се чупят след известно време), повече ГМО-продукти, че дори и най-новото изобретение – прах от насекоми в брашното. Както казвал един старшина през 1997г. за годините преди 1990г. , когато не е имало кратка служба от 9 месеца (а са били 2 години) и е имало повече войници: „Едно време имаше много аскер – и в ареста да пратиш и за дърва, и за наряд (дежурство) да пратиш – имане. А сега едвам за наряд събираме хора.“

Този проблем е забелязан не от вчера. Фил Колинс имаше една песен „Земята на объркването“ (“Land of confusion.”):

„Too many man, too many people,

Making too many problems. “

„Твърде много хора, твърде много жители,

Правят твърде много проблеми.“

В заключение – специалистите предвиждаха било поради изчерпване на ресурсите било поради ръста на населението, било поради двете да се водят войни за ресурси, плодородни земи (вкл. поради засушаването на климата) и даже за източници на питейна вода.