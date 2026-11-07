Ярослав Гришин и „Генерал Черешня“: милиардните поръчки, съмненията за завишени цени и скандалите около украинския производител на дронове

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Името на украинския бизнесмен Ярослав Гришин стана известно в България покрай намеренията му за сътрудничество с бившия премиер Кирил Петков в производството на безпилотни летателни апарати у нас.

В Украйна обаче предприемачът и компанията му „General Cherry“ са обект на сериозен медиен интерес, включително на публикации с обвинения за непрозрачни държавни поръчки и предполагаеми зависимости в отбранителния сектор.

Особено внимание привлича материалът „Дрони по подвійній ціні: як Ярослав Гришин та «Генерал Черешня» освоїли 4,5 мільярда на державних контрактах“, публикуван през август 2026 г.

Според авторите на разследването компанията е получила поръчки за 4,5 млрд. гривни, като част от продукцията ѝ е била купувана на цени, значително по-високи от пазарните.

Но какво стои зад тези твърдения и каква е другата страна на историята?

4,5 милиарда гривни и десетократен ръст на поръчките

Един от първите сериозни журналистически въпроси около бизнеса на Гришин се появява през юли 2025 г.

На 10 юли украинското разследващо издание „Наші гроші“ публикува материал със заглавие „Мільярдний злет дронів «Генерал Черешня» на підрядах Жумаділова“.

Според информацията на изданието през 2024 г. Агенцията за отбранителни доставки на Украйна е сключила договори за дронове от марката „Генерал Черешня“ на стойност малко над 400 млн. гривни.

През първата половина на 2025 г. обаче сумата достига 4,5 млрд. гривни – десетократно увеличение.

Журналистите поставят въпроса дали този ръст е резултат единствено от производствените възможности и качеството на продукцията, или са налице и други фактори.

Особено внимание е обърнато на отношенията между Ярослав Гришин и Арсен Жумадилов, който преди да оглави Агенцията за отбранителни доставки е ръководил Държавния оператор на тила.

В публикацията се посочва, че братът на Ярослав Гришин – Станислав Гришин, е предоставял юридически услуги на Държавния оператор на тила. Друг бивш служител на структурата, Андрий Лавренович, пък преминава на работа в компанията производител на дронове.

Тези обстоятелства са повод за въпроси относно възможни зависимости при възлагането на държавните поръчки.

Самото наличие на професионални контакти обаче не доказва неправомерно влияние.

Как отговаря Гришин?

Любопитното е, че украинското издание Forbes Ukraine посвещава интервю на Ярослав Гришин именно във връзка с тези съмнения.

В публикация от 21 юли 2025 г. журналистите го питат за отношенията му с Арсен Жумадилов и за рязкото увеличаване на договорите.

Гришин отрича връзките на брат му и на бившия служител на Държавния оператор на тила да са оказвали влияние върху държавните поръчки.

Според неговото обяснение значителна част от договорите, изпълнявани през 2025 г., са били планирани още в края на 2024 г., когато агенцията е била ръководена от Марина Безрукова.

Той обяснява увеличението и с разширяването на продуктовото портфолио и с постепенното получаване на разрешения за използване на нови модели дронове.

По данни, предоставени от самия предприемач пред Forbes Ukraine, приходите на компанията за първото полугодие на 2025 г. са 1,5 млрд. гривни.

Това е позицията на Гришин, която трябва да бъде разглеждана наред с въпросите, поставени от разследващите журналисти.

Дронове на двойно по-високи цени?

През август 2026 г. темата се появява отново, този път с акцент върху цените на продукцията.

Според публикацията „Дрони по подвійній ціні“ аналогични FPV дронове на украинския пазар струват между 10 000 и 18 000 гривни, докато продукцията на „General Cherry“ е купувана от държавни структури на цени между 17 900 и 39 000 гривни.

Авторите поставят въпроса дали разликите са оправдани от техническите характеристики и комплектацията, или става дума за необосновано оскъпяване.

Посочват се и обществени поръчки в Запорожка област, при които компанията е била единствен кандидат.

Тук обаче е необходимо да се направи важно уточнение: сравняването на цените на дронове изисква съпоставка на конкретните модели, оборудването, гаранционните условия, доставката и техническите характеристики. Самата разлика в крайните цени не е достатъчна, за да докаже нарушение.

Въпреки това въпросът за начина, по който се разходват публичните средства за военна техника, е от съществено обществено значение.

Пет криминални производства – какво твърдят публикациите?

Още по-сериозни са твърденията в публикациите от август и октомври 2026 г.

В тях се изброяват пет наказателни производства, за които се твърди, че са свързани с договорите за доставка на дронове и действия на длъжностни лица.

Посочват се разследвания на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна, Държавното бюро за разследвания и Службата за сигурност на Украйна.

В публикациите се споменават подозрения за присвояване на средства и злоупотреба със служебно положение.

Източници: Forbes Ukraine, Наші гроші, FTTC, Reporter Online, Країна „Україна“, Медіа•Хаб