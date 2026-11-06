Кой е украинският бизнесмен Ярослав Гришин, с когото Кирил Петков ще произвежда дронове в България?

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Украинският предприемач Ярослав Гришин, съосновател на отбранителната компания „General Cherry“ („Генерал Черешня“), се оказва в центъра на проект за производство на дронове в България, в който участва и бившият министър-председател Кирил Петков.

Става дума за бизнес, който се развива в един от най-бързо разрастващите се сектори на украинската икономика – производството на безпилотни летателни апарати за военни и разузнавателни цели.

Още новини от Украйна

Но кой е Ярослав Гришин, какъв е професионалният му път, какво стои зад компанията „General Cherry“ и какво всъщност се подготвя у нас?

От юридическия бизнес до производството на военни дронове

Ярослав Гришин е украински предприемач от Запорожие, който преди навлизането си в отбранителната индустрия се занимава с юридически бизнес.

Според профила му във Forbes Ukraine той е на 40 години през 2025 г. и идва в производството на дронове от адвокатската професия. В Запорожие е регистрирана международната юридическа фирма „Ярослав Гришин и партньори“, създадена през 2013 г.

Данните в украинската бизнес информационна система YouControl показват, че дружеството е регистрирано като юридическо лице с основен предмет на дейност правни услуги. Гришин е посочен като негов ръководител и собственик.

По данни на Forbes Ukraine приходите на юридическата му фирма за 2024 г. са 7,4 млн. гривни.

Преходът към отбранителните технологии обаче започва след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Гришин участва в доброволчески инициативи за подпомагане на украинската армия. По данни на Forbes през 2022 г. той се включва и в създаването на системата Delta, използвана от украинските сили за отбрана, като работи по организацията на събирането на информация.

Така от дейност, свързана с подпомагане на военните, постепенно се стига до създаването на производствен бизнес.

Как се появява „General Cherry“?

Компанията „General Cherry“ е основана през 2023 г. от братята Ярослав и Станислав Гришини.

Името има регионална връзка. Част от екипа идва от Мелитопол – град в Запорожка област, известен с производството на череши и окупиран от руските сили след началото на пълномащабната война.

Първоначално зад инициативата стои доброволческата общност „Генерал Черешня“, която осигурява автомобили, оборудване и други материали за украинските военнослужещи. През 2023 г. дейността се пренасочва към производството на безпилотни летателни апарати.

Това е съществен момент от историята на Гришин: компанията не възниква като традиционен производител на авиационна техника, а като проект, израснал от практическите потребности на украинската армия.

Какво произвежда украинската компания?

„General Cherry“ се специализира в разработването и серийното производство на безпилотни летателни апарати, като основното направление е военното приложение.

Сред продуктите на компанията са FPV дронове, ударни безпилотни системи, дронове за прехващане на други безпилотни апарати и разузнавателни платформи.

През април 2025 г. украинското Министерство на отбраната съобщава, че е кодифицирало и допуснало до използване FPV системата „General Cherry“.

Това е важен етап, защото означава, че продуктът е преминал съответната процедура за приемане на въоръжение и използване от украинските военни.

Според информацията на министерството системата включва безпилотни апарати с различни размери и електрически двигатели.

Компанията разширява портфолиото си и с разработки за противодействие на атакуващи безпилотни апарати, включително системи, предназначени за прехващане на иранските дронове Shahed, използвани от Русия.

Сред публично представените продукти е Bullet – дрон-прехващач.

През юни 2026 г. компанията представя и разузнавателния безпилотен апарат Sweetheart. По информация на украинския предприемач той е предназначен за разузнавателни задачи и разполага с цифрова видеовръзка, камера с дистанционно управление и система за автоматично проследяване на цели.

Това показва, че производителят постепенно разширява дейността си отвъд традиционните FPV платформи.

Колко голям е бизнесът на Гришин?

Според интервю на Ярослав Гришин пред Forbes Ukraine от юли 2025 г. „General Cherry“ произвежда около 50 000 FPV дрона месечно.

Гришин посочва, че приходите на компанията за първото полугодие на 2025 г. са достигнали 1,5 млрд. гривни – два пъти повече от приходите за цялата 2024 г.

Той прогнозира, че за цялата 2025 г. оборотът може да достигне 7 млрд. гривни.

Предприемачът обяснява растежа основно с увеличаването на държавните поръчки.

В профила на компанията във Forbes Ukraine се посочва още, че производителят разработва около 15 модела дронове и доставя продукция директно на десетки украински военни подразделения.

През февруари 2026 г. „General Cherry“ е включена и в първоначалния етап на американската програма Drone Dominance, предназначена за подбор на производители на масови безпилотни системи за американските въоръжени сили.

Важно уточнение е, че участието в първия етап на програмата не означава автоматично спечелен договор за доставка.

През март 2026 г. украинската компания обявява и стратегическо партньорство с американската Wilcox Industries за създаване на съвместно предприятие за производство на FPV и дронове-прехващачи.

Така международната експанзия на производителя вече има и американско направление.

Как Ярослав Гришин се свързва с Кирил Петков?

Българската следа става публично видима през 2026 г.

На 12 юни 2026 г. дружество в България, дотогава известно като „Волаком Инвестмънт“, приема името „Дженерал Чери Интернешънъл“ ЕАД.

Според публикации, основани на данни от Търговския регистър, собственик на капитала остава бизнесменът Калоян Данчев, а Кирил Петков влиза в управлението на дружеството като изпълнителен директор с право да го представлява самостоятелно.

Тук е важно да се направи разграничение: българското дружество и украинската компания „General Cherry“ са отделни юридически лица. Сходното наименование само по себе си не доказва собственост или лицензирано производство.

Връзката между тях обаче не се изчерпва с името.

На 31 юли 2026 г. Кирил Петков и Ярослав Гришин участват в среща с естонския министър на отбраната Хано Певкур. Това е потвърдено от официалния регистър на срещите с лобисти и представители на заинтересовани организации на естонското Министерство на отбраната.

В регистъра двамата са посочени като представители на General Cherry, заедно с Юрий Голик и Аника Арас.

Това е показателно за международните амбиции на проекта и за търсенето на партньорства в европейската отбранителна индустрия.

Какви са плановете за България?

Кирил Петков публично заявява през май 2026 г., че България има възможност да се превърне в производител на дронове, вместо да разчита само на внос.

Той подкрепя идеята за сътрудничество с Украйна в тази област.

Именно в този контекст се появява „Дженерал Чери Интернешънъл“ – българското дружество, свързано с проекта на украинския производител.

Логиката на подобно партньорство е сравнително ясна: украинската страна разполага с опит в разработването и производството на безпилотни системи в условията на война, а България би могла да предостави производствена база и достъп до европейския пазар.

Към момента не е известна информация за изграждането на подобен завод.

Публично достъпните данни показват корпоративни промени, участие на Кирил Петков в управлението на българското дружество и международни контакти с представители на украинския производител.

Източници: Forbes Ukraine, Ukrainska Pravda, RBC-Ukraine