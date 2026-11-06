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Кой е украинският бизнесмен Ярослав Гришин, с когото Кирил Петков ще произвежда дронове в България?
  Тема: Украйна

Кой е украинският бизнесмен Ярослав Гришин, с когото Кирил Петков ще произвежда дронове в България?

6 Ноември, 2026 11:33, обновена 6 Ноември, 2026 11:57 1 022 33

  • кирил петков-
  • ярослав гришин-
  • дронове-
  • генерал черешня-
  • отбранителна индустрия

От адвокатската практика в Запорожие до един от бързоразвиващите се украински производители на безпилотни системи. Какво представлява „General Cherry“, какви дронове произвежда и какви са плановете за навлизане на българския пазар?

Кой е украинският бизнесмен Ярослав Гришин, с когото Кирил Петков ще произвежда дронове в България? - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
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Украинският предприемач Ярослав Гришин, съосновател на отбранителната компания „General Cherry“ („Генерал Черешня“), се оказва в центъра на проект за производство на дронове в България, в който участва и бившият министър-председател Кирил Петков.

Става дума за бизнес, който се развива в един от най-бързо разрастващите се сектори на украинската икономика – производството на безпилотни летателни апарати за военни и разузнавателни цели.

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Но кой е Ярослав Гришин, какъв е професионалният му път, какво стои зад компанията „General Cherry“ и какво всъщност се подготвя у нас?

От юридическия бизнес до производството на военни дронове

Ярослав Гришин е украински предприемач от Запорожие, който преди навлизането си в отбранителната индустрия се занимава с юридически бизнес.

Според профила му във Forbes Ukraine той е на 40 години през 2025 г. и идва в производството на дронове от адвокатската професия. В Запорожие е регистрирана международната юридическа фирма „Ярослав Гришин и партньори“, създадена през 2013 г.

Данните в украинската бизнес информационна система YouControl показват, че дружеството е регистрирано като юридическо лице с основен предмет на дейност правни услуги. Гришин е посочен като негов ръководител и собственик.

По данни на Forbes Ukraine приходите на юридическата му фирма за 2024 г. са 7,4 млн. гривни.

Преходът към отбранителните технологии обаче започва след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Гришин участва в доброволчески инициативи за подпомагане на украинската армия. По данни на Forbes през 2022 г. той се включва и в създаването на системата Delta, използвана от украинските сили за отбрана, като работи по организацията на събирането на информация.

Така от дейност, свързана с подпомагане на военните, постепенно се стига до създаването на производствен бизнес.

Как се появява „General Cherry“?

Компанията „General Cherry“ е основана през 2023 г. от братята Ярослав и Станислав Гришини.

Името има регионална връзка. Част от екипа идва от Мелитопол – град в Запорожка област, известен с производството на череши и окупиран от руските сили след началото на пълномащабната война.

Първоначално зад инициативата стои доброволческата общност „Генерал Черешня“, която осигурява автомобили, оборудване и други материали за украинските военнослужещи. През 2023 г. дейността се пренасочва към производството на безпилотни летателни апарати.

Това е съществен момент от историята на Гришин: компанията не възниква като традиционен производител на авиационна техника, а като проект, израснал от практическите потребности на украинската армия.

Какво произвежда украинската компания?

„General Cherry“ се специализира в разработването и серийното производство на безпилотни летателни апарати, като основното направление е военното приложение.

Сред продуктите на компанията са FPV дронове, ударни безпилотни системи, дронове за прехващане на други безпилотни апарати и разузнавателни платформи.

През април 2025 г. украинското Министерство на отбраната съобщава, че е кодифицирало и допуснало до използване FPV системата „General Cherry“.

Това е важен етап, защото означава, че продуктът е преминал съответната процедура за приемане на въоръжение и използване от украинските военни.

Според информацията на министерството системата включва безпилотни апарати с различни размери и електрически двигатели.

Компанията разширява портфолиото си и с разработки за противодействие на атакуващи безпилотни апарати, включително системи, предназначени за прехващане на иранските дронове Shahed, използвани от Русия.

Сред публично представените продукти е Bullet – дрон-прехващач.

През юни 2026 г. компанията представя и разузнавателния безпилотен апарат Sweetheart. По информация на украинския предприемач той е предназначен за разузнавателни задачи и разполага с цифрова видеовръзка, камера с дистанционно управление и система за автоматично проследяване на цели.

Това показва, че производителят постепенно разширява дейността си отвъд традиционните FPV платформи.

Колко голям е бизнесът на Гришин?

Според интервю на Ярослав Гришин пред Forbes Ukraine от юли 2025 г. „General Cherry“ произвежда около 50 000 FPV дрона месечно.

Гришин посочва, че приходите на компанията за първото полугодие на 2025 г. са достигнали 1,5 млрд. гривни – два пъти повече от приходите за цялата 2024 г.

Той прогнозира, че за цялата 2025 г. оборотът може да достигне 7 млрд. гривни.

Предприемачът обяснява растежа основно с увеличаването на държавните поръчки.

В профила на компанията във Forbes Ukraine се посочва още, че производителят разработва около 15 модела дронове и доставя продукция директно на десетки украински военни подразделения.

През февруари 2026 г. „General Cherry“ е включена и в първоначалния етап на американската програма Drone Dominance, предназначена за подбор на производители на масови безпилотни системи за американските въоръжени сили.

Важно уточнение е, че участието в първия етап на програмата не означава автоматично спечелен договор за доставка.

През март 2026 г. украинската компания обявява и стратегическо партньорство с американската Wilcox Industries за създаване на съвместно предприятие за производство на FPV и дронове-прехващачи.

Така международната експанзия на производителя вече има и американско направление.

Как Ярослав Гришин се свързва с Кирил Петков?

Българската следа става публично видима през 2026 г.

На 12 юни 2026 г. дружество в България, дотогава известно като „Волаком Инвестмънт“, приема името „Дженерал Чери Интернешънъл“ ЕАД.

Според публикации, основани на данни от Търговския регистър, собственик на капитала остава бизнесменът Калоян Данчев, а Кирил Петков влиза в управлението на дружеството като изпълнителен директор с право да го представлява самостоятелно.

Тук е важно да се направи разграничение: българското дружество и украинската компания „General Cherry“ са отделни юридически лица. Сходното наименование само по себе си не доказва собственост или лицензирано производство.

Връзката между тях обаче не се изчерпва с името.

На 31 юли 2026 г. Кирил Петков и Ярослав Гришин участват в среща с естонския министър на отбраната Хано Певкур. Това е потвърдено от официалния регистър на срещите с лобисти и представители на заинтересовани организации на естонското Министерство на отбраната.

В регистъра двамата са посочени като представители на General Cherry, заедно с Юрий Голик и Аника Арас.

Това е показателно за международните амбиции на проекта и за търсенето на партньорства в европейската отбранителна индустрия.

Какви са плановете за България?

Кирил Петков публично заявява през май 2026 г., че България има възможност да се превърне в производител на дронове, вместо да разчита само на внос.

Той подкрепя идеята за сътрудничество с Украйна в тази област.

Именно в този контекст се появява „Дженерал Чери Интернешънъл“ – българското дружество, свързано с проекта на украинския производител.

Логиката на подобно партньорство е сравнително ясна: украинската страна разполага с опит в разработването и производството на безпилотни системи в условията на война, а България би могла да предостави производствена база и достъп до европейския пазар.

Към момента не е известна информация за изграждането на подобен завод.

Публично достъпните данни показват корпоративни промени, участие на Кирил Петков в управлението на българското дружество и международни контакти с представители на украинския производител.

Източници: Forbes Ukraine, Ukrainska Pravda, RBC-Ukraine


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    2 7 Отговор
    🇧🇬✨🇺🇦

    Коментиран от #9, #11

    11:51 06.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    26 1 Отговор
    Май ставаше въпрос за едни пари дарени за кампанията на ГюрOF❗

    Коментиран от #15

    11:52 06.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Кирчо и Данчев са произвели 100 000 дрона за Украйна.Манол Глишев ми се похвали.

    11:52 06.11.2026

  • 4 Е кой да е

    12 1 Отговор
    Някъв схемаджия

    11:54 06.11.2026

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Месеца има около 40 000минути

    11:59 06.11.2026

  • 6 вижда се

    10 2 Отговор
    И после никой да не пита чии са дроновете които убиват хора !!

    11:59 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не човек, а желязо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    каза агентът - фасист, НЕ,
    просто комунист..

    12:04 06.11.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор
    КИР.40 щял да става преподавател по....
    Икономика🤔🤔🤔🤔

    12:04 06.11.2026

  • 11 Ленчето

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    участва ли?

    Коментиран от #27

    12:04 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    8 0 Отговор
    А защо изчакахте да минат изборите преди да си признаете истината?

    12:06 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Спонсорът на ГюрOF!

    12:06 06.11.2026

  • 16 Комунистите ги е яд

    3 6 Отговор
    Че не могат да крадат и от този бизнес

    Коментиран от #19

    12:09 06.11.2026

  • 17 Георги

    7 0 Отговор
    браво, след военен министът на украинска издръжка за малко да имаме и такъв президент. Ония недоволните ще коментират ли? Президент спонсосиран от чужд ВПК!

    12:10 06.11.2026

  • 18 Да си купи свещи Просто Киро

    5 0 Отговор
    с парите

    12:11 06.11.2026

  • 19 Георги

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Комунистите ги е яд":

    комунизмът липсва по тези земи от 37 години, но за 45 преди това създаде държава.

    Коментиран от #25, #29

    12:12 06.11.2026

  • 20 Мошеници

    3 0 Отговор
    Дариха оръжия и пари, които ние данъкоплатците сме изработили и нашите деди, за защита на родината България, а те са работили в Канада и в Холандия са фалирали фирми с Кокорчо. Сега за награда и дронове за убийства ще правят.

    12:14 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нормален

    3 1 Отговор
    Добре, няма да пиша имена.
    Но ще продължавам да питам къде точно ще се произвеждат тези неща, за да знаем, ако живеем там, да си продаваме къщите и да се местим поне на 50 км оттам, за да не пострадаме случайно от някоя ракета, тряснала там по грешка.
    Който по грешка си изтърве там ракетата ще е прав за себе си. Друг набързо ще си замине за чужбина, ако тук стане напечено.
    А ние ще седим и ще се чудим как така повече от 13 века сме живяли тук без да имаме собствено производство на дронове?

    12:17 06.11.2026

  • 23 Георги

    2 0 Отговор
    кирето и тая си заплата ли ще дарява за украйна?

    12:17 06.11.2026

  • 24 НЕ ПРИЯТЕЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Смър за Просто Киро":

    ПОЖЕЛАВАМ МУ НА КИКИ НА 03.03.2027г. ДА СЕ КАЧИ НА ШИПКА ЩЕ БЪДЕ ПОСРЕШНАТ ПОДОБАВАЩО.

    12:18 06.11.2026

  • 25 А бре, Георги!

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    Комунизмът не създаде държава за 45 години, а превърна вече създадена държава в нечий сателит.

    Коментиран от #30

    12:18 06.11.2026

  • 26 Виж ти

    1 0 Отговор
    А аз си мислех, че Кирч0 Про100то се препитава от продажбата на безглутеновите торти на жена му....Че даже беше заприкичал на кллошар с някаква мазна коса и брада...А пък то какво било...

    12:19 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ?????

    2 1 Отговор
    Сами се навират между шамарите.
    После ще има рев и плач че горял български завод и държавата трябва да им компенсира нещо си.
    Ако държавата е умна да стои настрани и да не им дава никакви преференции.
    Логично развитие за Кики - от търговец на изсушено кисело мляко до търговец на смърт.
    Много либерално и демократично.
    После да няма а нас за кво.

    12:20 06.11.2026

  • 29 Комунизъма

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Георги":

    Създаде руски кенеф на двойните стандарти и олигархията.
    Същите хора с куфарчетата още не можем да ги махнем 36 години вече, ДС боклуци

    12:22 06.11.2026

  • 30 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "А бре, Георги!":

    По някой оценки-картофена нива е била държавата

    12:26 06.11.2026

  • 31 Проверяващите Петров и Баширов

    0 0 Отговор
    Скоро ще се разходим до заводчето да видим дали се спазва технологичната дисциплина, защото получихме информация че много е занемарена. А това може да добеде до взривове и експлозии . А ако всичко е наред, може и чай да почерпим шефовете...

    12:28 06.11.2026

  • 32 Все "убави" ора

    0 0 Отговор
    Те алчните крастави магарета се надушват.

    12:29 06.11.2026

  • 33 УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ЗАЩО ТРИЕТЕ ИСТИНА ПЕОВЕРЕТЕ КАКА ЛЕНА ОТВОРИ ФИРМА ЗА ПАРАПЕТИ МАРКА/КИКИ/ .

    12:29 06.11.2026