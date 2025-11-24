Ето какво пише в официалното писма на Sport Republic до Левски

На 14 ноември 2025 г. ръководството на Левски е получило ново официално писмо от международната компания Sport Republic, с което се потвърждава сериозният им интерес към евентуално придобиване на контролен пакет акции в столичния гранд. Това развитие идва на фона на засилените спекулации около бъдещето на клуба и възможните инвестиции, които биха могли да променят съдбата на Левски.

Sport Republic е известна с опита си в управлението на спортни организации. Компанията изразява намерението си да започне преговори за придобиване на мажоритарен дял, което би могло да донесе свеж финансов ресурс и нова визия за развитието на отбора.

Ето какво пише в официалното писма на Sport Republic до ПФК "Левски":

"До

Г-н Наско Сираков, мажоритарен собственик и президент на ПФК Левски

Г-н Даниел Боримиров, главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПФК Левски

Г-н Христо Йовов, член на Управителния съвет на ПФК Левски

Г-жа Галина Костова, член на Управителния съвет на ПФКЛевски

Уважаеми г-н Сираков,

Уважаеми г-н Боримиров,

Уважаеми г-н Йовов,

Уважаема г-жо Костова,

В началото на месец август 2025 г. изпратихме официално писмо до г-н Сираков, в което изразихме нашата готовност и желание да се ангажираме с повторно проучване на възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски.

Не получихме официален отговор на нашето писмо за интерес, но през последните седмици наблюдавахме медийни публикации, показващи готовността на г-н Сираков, мажоритарен собственик на ПФК Левски, да се стартира дискусия със Sport Republic относно придобиването на контролния дял в клуба.

С настоящето писмо бихме искали официално да потвърдим отново нашето предложение и да обсъдим следващите стъпки.

Нашето предложение

Sport Republic оценява високо историята и наследството на ПФК Левски, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК Левски постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА.

Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба.

Следващи стъпки

Предлагаме да организираме среща между екипите на ПФК Левски и Sport Republic, за да обсъдим организирането и провеждането на правен, финансов и данъчен анализ, след което щеможемдаформализираменашата оферта запридобиванеи инвестиция в клуба.

За Sport Republic

Sport Republic е инвестиционна компания, ангажирана с изграждането на една от найинтегрираните и професионално управлявани мулти-клубни групи във футбола.

Нашето портфолио от мажоритарни дялове във футболни клубове включва Саутхемптън ФК (Англия), Валансиен ФК (Франция), Гьозтепе (Турция) и Мали Коура (Мали), като всеки от клубовете се възползва:

• Централизирано скаутство и анализи: собствени ресурси и софтуерни инструменти, които подпомагат откриването на таланти във всяка точка на света

• Корпоративни наръчници с най-добри практики: обхващащи оптимизация на ефективността, най-добри практики при стандартни положения, развитие на младежите, финансово управление и други

• Стратегическо управление и лидерство: ние играем активна роля в клубовете, като обикновено прилагаме нашите стратегии заедно с Борда, като същевременно имаме силни оперативни лидери на място за ежедневната работа на клуба

Като собственици на всеки клуб, ние сме ангажирани с укрепването на тяхната футболна философия, търговски възможности и развитие на младежите, като същевременно уважаваме богатото наследство на клубовете и силните им обществени връзки, за да изградим успешни и устойчиви футболни клубове.

Бихме искали да Ви помолим за писмен отговор на това писмо за интерес. Оценяваме високо Вашето внимание към този въпрос.

С уважение,

Драган Шолак

Президент и мажоритарен акционер на Sport Republic"