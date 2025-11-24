Ето какво пише в официалното писма на Sport Republic до Левски

На 14 ноември 2025 г. ръководството на Левски е получило ново официално писмо от международната компания Sport Republic, с което се потвърждава сериозният им интерес към евентуално придобиване на контролен пакет акции в столичния гранд. Това развитие идва на фона на засилените спекулации около бъдещето на клуба и възможните инвестиции, които биха могли да променят съдбата на Левски.
Sport Republic е известна с опита си в управлението на спортни организации. Компанията изразява намерението си да започне преговори за придобиване на мажоритарен дял, което би могло да донесе свеж финансов ресурс и нова визия за развитието на отбора.
Ето какво пише в официалното писма на Sport Republic до ПФК "Левски":
"До
Г-н Наско Сираков, мажоритарен собственик и президент на ПФК Левски
Г-н Даниел Боримиров, главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПФК Левски
Г-н Христо Йовов, член на Управителния съвет на ПФК Левски
Г-жа Галина Костова, член на Управителния съвет на ПФКЛевски
Уважаеми г-н Сираков,
Уважаеми г-н Боримиров,
Уважаеми г-н Йовов,
Уважаема г-жо Костова,
В началото на месец август 2025 г. изпратихме официално писмо до г-н Сираков, в което изразихме нашата готовност и желание да се ангажираме с повторно проучване на възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски.
Не получихме официален отговор на нашето писмо за интерес, но през последните седмици наблюдавахме медийни публикации, показващи готовността на г-н Сираков, мажоритарен собственик на ПФК Левски, да се стартира дискусия със Sport Republic относно придобиването на контролния дял в клуба.
С настоящето писмо бихме искали официално да потвърдим отново нашето предложение и да обсъдим следващите стъпки.
Нашето предложение
Sport Republic оценява високо историята и наследството на ПФК Левски, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК Левски постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА.
Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК Левски. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба.
Следващи стъпки
Предлагаме да организираме среща между екипите на ПФК Левски и Sport Republic, за да обсъдим организирането и провеждането на правен, финансов и данъчен анализ, след което щеможемдаформализираменашата оферта запридобиванеи инвестиция в клуба.
За Sport Republic
Sport Republic е инвестиционна компания, ангажирана с изграждането на една от найинтегрираните и професионално управлявани мулти-клубни групи във футбола.
Нашето портфолио от мажоритарни дялове във футболни клубове включва Саутхемптън ФК (Англия), Валансиен ФК (Франция), Гьозтепе (Турция) и Мали Коура (Мали), като всеки от клубовете се възползва:
• Централизирано скаутство и анализи: собствени ресурси и софтуерни инструменти, които подпомагат откриването на таланти във всяка точка на света
• Корпоративни наръчници с най-добри практики: обхващащи оптимизация на ефективността, най-добри практики при стандартни положения, развитие на младежите, финансово управление и други
• Стратегическо управление и лидерство: ние играем активна роля в клубовете, като обикновено прилагаме нашите стратегии заедно с Борда, като същевременно имаме силни оперативни лидери на място за ежедневната работа на клуба
Като собственици на всеки клуб, ние сме ангажирани с укрепването на тяхната футболна философия, търговски възможности и развитие на младежите, като същевременно уважаваме богатото наследство на клубовете и силните им обществени връзки, за да изградим успешни и устойчиви футболни клубове.
Бихме искали да Ви помолим за писмен отговор на това писмо за интерес. Оценяваме високо Вашето внимание към този въпрос.
С уважение,
Драган Шолак
Президент и мажоритарен акционер на Sport Republic"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левайски
ВАСИЛ ЛЕВСКИ се обръща в гроба.
ШОЛАК на турски ЛЕВАК
Драган Шолок майка српкиня
Баща ТУРЧИН .
Дроган Шолак е председател на Турската ШАХМАТНА асоциация и 2ен ЦРУ и М.I.T агент
15:58 24.11.2025
2 Знайко
17:14 24.11.2025
3 Сандо
Коментиран от #5
17:17 24.11.2025
4 ДрБр
17:18 24.11.2025
5 Споко!
До коментар #3 от "Сандо":Няма да се съгласят. Ако го направят все пак, ще трябва да бягат от България. И те го знаят!
17:32 24.11.2025