Наско Сираков води заключителни преговори за финансовото бъдеще на Левски

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, води заключителни преговори за финансовото бъдеще на клуба от "Герена".
Левски има две оферти от мощни компании за генерален спонсор на клуба. Сираков вече се е срещнал със собственика на едната компания.
Преди известно време Сираков сподели, че клубът вече не търси спонсори, а компаниите търсят Левски.
На "Герена" са пристигнали две оферти, като фирмите са дали конкретни финансови параметри. Запознати твърдят, че едното предложение е доста по-добро.
Очаква се скоро да има яснота дали Левски ще продължи отношенията си със сегашния генерален спонсор или ще поеме по нов път.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стар крадец
Коментиран от #3
13:00 16.02.2026
2 Перо
13:03 16.02.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "стар крадец":ама е будала , с тая жена
13:13 16.02.2026