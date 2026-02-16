Наско Сираков води заключителни преговори за финансовото бъдеще на Левски

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, води заключителни преговори за финансовото бъдеще на клуба от "Герена".

Левски има две оферти от мощни компании за генерален спонсор на клуба. Сираков вече се е срещнал със собственика на едната компания.

Преди известно време Сираков сподели, че клубът вече не търси спонсори, а компаниите търсят Левски.

На "Герена" са пристигнали две оферти, като фирмите са дали конкретни финансови параметри. Запознати твърдят, че едното предложение е доста по-добро.

Очаква се скоро да има яснота дали Левски ще продължи отношенията си със сегашния генерален спонсор или ще поеме по нов път.