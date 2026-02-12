Хулио Веласкес след отпадането: Левски без съмнение беше по-добрият отбор, горд съм с моите футболисти

Треньорът на Левски София - Хулио Веласкес беше много доволен от играта на своя отбор, въпреки отпадането от Купата на България по футбол от Лудогорец след 0:1 в Разград.

Ето какво сподели Веласкес след мача:

"Мнението ми е много ясно - за мен Левски, без съмнение, беше по-добрият отбор, направихме голям мач. И в двете полувремена имахме възможност да отбележим, разликата беше в това, че не успяхме, а те при първото си положение успяха.

Този гол определено промени развитието на мача, отборът отговори по изключителен начин, съзадодхме доста неща в атака, бяхме добре подредени. Това, което допуснахме като грешка, беше тази при гола. Като цяло стояхме добре в защита и създадохме достатъчно положения, за се оттеглим поне с гол на почивката.

Опитахме се със Сангаре и Кирилов да пресираме, момчетата се справиха много добре, много положения създадохме в атака, трябваше да имаме равенство на почивката. През втората част внесохме някои промени, минахме в зонова защита, за да ограничим действията на техните крила и да намалим умората в нашите бекове. Изключително добре се адаптира отбора, имахе много положения, които в крайна сметка не успяхме да отбележим. Все пак говорим за Лудогорец - добър отбор с изключителен бюджет и голям ресурс. В тези сутации, от нищото, могат да ти създадат проблем.

За мен заслужавахме да победим и да преминем в следващата фаза. Поздравления за противника и благодаря за подкрепата на феновете. Искам да съм реалист и обективен. Знаете колко титли имат поред Лудогорец, това не е случайност. Разликата в бюджтите е много голяма. Да мечтаем и да се борим срещу подобен род съперник, и да го правим, означава много за нас. Трябва да приемем нещата - да бъдем отговорни и балансирани. Насочваме се към мача в края на седмицата с Ботев Пловдив. Приемуществото го дава бюджета. Ще продължим да се състезаваме до края на шампионата. Гледаме мач за мач, седмица за седмица.

Горд съм с моите футболисти. Явно има проблем по начина, по който разбирате моя отговор. Моите футболисти имат невероятно отношение, горд съм с тях. След 14 години и 14 техни поредни титли, няма смисъл да ви обясяванм каква е разликата с тях".