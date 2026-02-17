Излязоха любопитни подробности за преговорите на Левски за генерален спонсор

Левски е на крачка от това да реши един от най-важните въпроси за бъдещето на клуба - кой ще бъде генерален спонсор. Както вече стана ясно, Наско Сираков е бил на финални разговори с ръководството на една от компаниите, които искат тяхното лого да бъде на екипите на Левски.

Според запознати, става въпрос за една от водещите букмейкърски компании, която оперира на българския пазар.

Левски е получил и втора оферта, която е била малко по-ниска, съобщава „Мач Телеграф“.

Както е известно, изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров гарантира, че този въпрос ще бъде решен скоро.