Излязоха любопитни подробности за преговорите на Левски за генерален спонсор

Левски е на крачка от това да реши един от най-важните въпроси за бъдещето на клуба - кой ще бъде генерален спонсор. Както вече стана ясно, Наско Сираков е бил на финални разговори с ръководството на една от компаниите, които искат тяхното лого да бъде на екипите на Левски.
Според запознати, става въпрос за една от водещите букмейкърски компании, която оперира на българския пазар.
Левски е получил и втора оферта, която е била малко по-ниска, съобщава „Мач Телеграф“.
Както е известно, изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров гарантира, че този въпрос ще бъде решен скоро.
1 ПАК ШИЗОФРЕНИЯ .
😂🤣😂😂😂😂🤣😂😂
09:05 17.02.2026
2 Син Хун
09:05 17.02.2026
3 Левски 1914
Коментиран от #4
09:09 17.02.2026
4 Лафчис 2016
До коментар #3 от "Левски 1914":Да не си забравил да ги пиеш ........тази сутрин?
09:18 17.02.2026
5 Бай Ганьо
09:20 17.02.2026
6 танасчу си оправя
09:27 17.02.2026
7 Сандо
Коментиран от #8, #9
09:38 17.02.2026
8 Макето
До коментар #7 от "Сандо":Газпром трябваше да бъде спонсор на ЦСКА, но след като го принудиха да бъде на вас, Господ ви даде заслуженото. Вашата съдба е такава, защото винаги сте били мръсници. За това ви наказа срещу Тампере, БАТЕ, ЖИЛИНА, Иртиш, Беверен……. дори от Вадуц Лихтенщайн загубихте. Географски откриватели…
Коментиран от #10, #15
09:47 17.02.2026
9 Левскар
До коментар #7 от "Сандо":За това говорим спомням си лично дойде шефа на Газпром и обеща едни 50 милиона за нов стадион и футболисти,но Левскаря Борисов не допусна това да се случи като не разреши на Южен Поток да минава през БГ.Отделно държавата загуби към 350 милиона за транзитно преминаващите тръбопроводи.Та това направи Левскаря Борисов ,а да не забравя кой изгони Чорни ,а също и Божков от Левски пак същия уж Левскар който не съм го виждал на един мач на Левски.Та Борисов разби Левски и продължава да го разбива.Това е самата истина защото фактите са такива.Докъто със. тия дето Припознаха Литекс не е така именно същия Борисов и Боби Михайлов заедно със ГлиГанчев направи тази Далавера на Века като домъкнаха Литекс във София.Така правят и действат Мафията във БГи нищо не платиха Припсовете от тези близо 50 милиона които дължат на Държавата.
09:52 17.02.2026
10 Ха ха
До коментар #8 от "Макето":Ами те Газпром си избират на кой да бъдат спонсор.Те бяха Официален спонсор на Шанп.Лига на отбори като Шалке ,Ц Звезда и др.Така че ако са искали при вас никой не може да ги спре.
09:58 17.02.2026
11 Докато
10:01 17.02.2026
12 1234
10:07 17.02.2026
13 хахаха
10:10 17.02.2026
14 разликата
10:14 17.02.2026
15 още
До коментар #8 от "Макето":Малтийците забрави, дето на Герена отбелязаха 2 гола в 90+ и ни отстраниха. Бате Борисов, скиорите от Словения.
10:17 17.02.2026