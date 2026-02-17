Новини
Излязоха любопитни подробности за преговорите на Левски за генерален спонсор

17 Февруари, 2026 08:59 1 109 15

  • наско сираков-
  • левски-
  • генерален спонсор-
  • футбол

Според запознати, става въпрос за една от водещите букмейкърски компании, която оперира на българския пазар

Излязоха любопитни подробности за преговорите на Левски за генерален спонсор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски е на крачка от това да реши един от най-важните въпроси за бъдещето на клуба - кой ще бъде генерален спонсор. Както вече стана ясно, Наско Сираков е бил на финални разговори с ръководството на една от компаниите, които искат тяхното лого да бъде на екипите на Левски.

Според запознати, става въпрос за една от водещите букмейкърски компании, която оперира на българския пазар.

Левски е получил и втора оферта, която е била малко по-ниска, съобщава „Мач Телеграф“.

Както е известно, изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров гарантира, че този въпрос ще бъде решен скоро.


Свързани новини


  • 1 ПАК ШИЗОФРЕНИЯ .

    4 2 Отговор
    Как се преговаря сам със себе си?
    😂🤣😂😂😂😂🤣😂😂

    09:05 17.02.2026

  • 2 Син Хун

    4 3 Отговор
    При шампионска титла ще има навалица от спонсори. Титлата е най- добрата реклама.

    09:05 17.02.2026

  • 3 Левски 1914

    4 10 Отговор
    ЛЕВСКИ благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ ще се оправи , Литекс ще стане цска, когато върба роди круши!

    Коментиран от #4

    09:09 17.02.2026

  • 4 Лафчис 2016

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    Да не си забравил да ги пиеш ........тази сутрин?

    09:18 17.02.2026

  • 5 Бай Ганьо

    4 1 Отговор
    Докато има будали, като 14-ти, ще има и тарикати .

    09:20 17.02.2026

  • 6 танасчу си оправя

    2 1 Отговор
    Дълговете към хазарта. И от тях пак ще краде. Както от палмите. Няма ли у бг. Един честен богат истински ЛЕВСКАР ОТ НАРОДА СЪС ПАРИ ОТБОРА ДА ПОЕМЕ. ИМА АМА МАЖУРЕТКАТА НЕ ДАВА. ЗАЩОТО ПЪРВО ЩЕ МУ ИЗКАРАТ ДАЛАВЕРИТЕ И ЩЕ ГО ИЗГОНЯТ БЕЗ ЗАПЛАТКА. НО ЛЕКА ПОЛЕКА НЕЩАТА ЩЕ СЕ ОСВЕТЛЯТ.

    09:27 17.02.2026

  • 7 Сандо

    2 2 Отговор
    А в недалечното ни минало спонсор можеше да бъде "Газпром".Но проклетата геополитика и този сатаниски сбор всичко нормално смазаха с дяволските си копита.

    Коментиран от #8, #9

    09:38 17.02.2026

  • 8 Макето

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    Газпром трябваше да бъде спонсор на ЦСКА, но след като го принудиха да бъде на вас, Господ ви даде заслуженото. Вашата съдба е такава, защото винаги сте били мръсници. За това ви наказа срещу Тампере, БАТЕ, ЖИЛИНА, Иртиш, Беверен……. дори от Вадуц Лихтенщайн загубихте. Географски откриватели…

    Коментиран от #10, #15

    09:47 17.02.2026

  • 9 Левскар

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    За това говорим спомням си лично дойде шефа на Газпром и обеща едни 50 милиона за нов стадион и футболисти,но Левскаря Борисов не допусна това да се случи като не разреши на Южен Поток да минава през БГ.Отделно държавата загуби към 350 милиона за транзитно преминаващите тръбопроводи.Та това направи Левскаря Борисов ,а да не забравя кой изгони Чорни ,а също и Божков от Левски пак същия уж Левскар който не съм го виждал на един мач на Левски.Та Борисов разби Левски и продължава да го разбива.Това е самата истина защото фактите са такива.Докъто със. тия дето Припознаха Литекс не е така именно същия Борисов и Боби Михайлов заедно със ГлиГанчев направи тази Далавера на Века като домъкнаха Литекс във София.Така правят и действат Мафията във БГи нищо не платиха Припсовете от тези близо 50 милиона които дължат на Държавата.

    09:52 17.02.2026

  • 10 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Макето":

    Ами те Газпром си избират на кой да бъдат спонсор.Те бяха Официален спонсор на Шанп.Лига на отбори като Шалке ,Ц Звезда и др.Така че ако са искали при вас никой не може да ги спре.

    09:58 17.02.2026

  • 11 Докато

    2 1 Отговор
    раев и влаха са в Левски, отбора развитие няма да има

    10:01 17.02.2026

  • 12 1234

    2 1 Отговор
    Наско ако избира и спонсора, както е избирал сегашния треньор, здраве му кажи. Нулео Веласкес не е играл голям футбол, за 10 г като треньор е сменил 12 отбора. Срещу Монтана пуща основния състав, срещу Славия резервния. Срещу Лудогорец пуща резервния-срещу Ботев основния. Сега срещу ццка1948 сигурно ще пусне резервния. Той е като разхлабена гайка в автомобил, никога не знаеш на кой завой ще падне.

    10:07 17.02.2026

  • 13 хахаха

    1 1 Отговор
    Наско изтърва оня с 200-те милиона дето го догара джизъса. Сега в Подуене щеше да е пълно с палми и маймуни и 40 градуса жега.

    10:10 17.02.2026

  • 14 разликата

    1 0 Отговор
    Диев разказваше, че когато станали шампиони премията била плат за костюм, един пепелник и една книга-биографията на Георги Димитров. Самата истина, лично го гледах по телевизията някъде след 1989.

    10:14 17.02.2026

  • 15 още

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Макето":

    Малтийците забрави, дето на Герена отбелязаха 2 гола в 90+ и ни отстраниха. Бате Борисов, скиорите от Словения.

    10:17 17.02.2026

