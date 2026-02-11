Лудогорец отново надви Левски - този път с цената на полуфинал за купата

Лудогорец се класира на полуфиналите в турнира за Купа на България, след като победи Левски с 1:0 в напрегнат 1/4-финален сблъсък в Разград. Единственото попадение реализира Кайо Видал още в 7-ата минута. Мачът беше интересен и предложи любопитни моменти, но не и много голове. В края на срещата "сините" се опитаха да изрвавнят, но не успяха да го направят.

Мачът започна ударно за гостите от София. Още във 2-ата минута Левски организира светкавична контраатака, при която топката стигна до Оливер Камдем. Десният халф-бек стреля опасно, но вратарят на шампионите Хендрик Бонман внимаваше и направи добро спасяване, избивайки в ъглов удар.

Лудогорец нанесе своя удар в 7-ата минута. Сон центрира отлично в наказателното поле, където Кайо Видал изпревари Камдем и стреля хитро между краката му. Вратарят Мартин Луков закъсня с реакцията си и топката влезе в долния десен ъгъл за 1:0.

Домакините за втори път вкараха топката във вратата в 19-ата минута, когато Квадво Дуа реализира останал сам срещу вратаря след пас на Дуарте. Радостта им обаче бе кратка – страничният съдия маркира засада, която бе потвърдена от ВАР, и резултатът остана непроменен.

Левски опита да върне интригата в 36-ата минута. При добра атака централният защитник Кристиан Димитров се оказа на върха на нападението и стреля, но Диниш Алмейда с решителен шпагат изчисти в корнер, предотвратявайки сигурен гол.

Левски опита да натисне веднага след почивката, като в 50-ата минута Евертон Бала тества Хендрик Бонман с удар отдалеч, но стражът на домакините улови сигурно.

В 51-ата минута пред вратата на гостите настана хаос. Кайо Видал центрира, а вратарят на "сините" Мартин Луков излезе крайно неразчетено, опитвайки неуспешно да боксира с една ръка. Топката стигна до Винисиус Ногейра, който бе изненадан, но все пак успя да я насочи с глава към опразнената врата. Герой за Левски в тази ситуация бе Майкон, който с решителна намеса изчисти топката малко пред голлинията, предотвратявайки сигурен гол.

Натискът на Лудогорец продължи. В 57-ата минута Кайо Видал отново проби по десния фланг и сервира топката на Квадво Дуа. Нападателят бе оставен напълно непокрит на идеална позиция, но стреля разочароващо над напречната греда. Малко след това Луков се реваншира за грешката си, спасявайки опасен удар от фаул на Винисиус.

Най-красивият момент за полувремето дойде в 64-ата минута. Евертон Бала центрира остро в наказателното поле на "орлите", където Мазир Сула отклони леко топката от непосредствена близост. Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман обаче демонстрира феноменален инстинкт и с една ръка успя да избие над гредата в корнер, запазвайки крехкия аванс на своя тим.

Постепенно Левски опита да наложи натиск спрямо "орлите".

В 80-ата минута късметът покри Левски при изключително куриозна ситуация. Ивайло Чочев върна топката от аутлинията към Ерик Маркус, чийто удар рикошира последователно в Алдаир и в крака на съотборника му Руан Круз. Топката заблуди вратаря Мартин Луков и тръгна застрашително към вратата, но за щастие на гостите премина на сантиметри покрай десния страничен стълб в аут.

Последните 15 минути преминаха под знака на напрежението, като вратарят на домакините Хендрик Бонман бе подложен на обстрел с различни предмети от сектора с гостуващи фенове, което накъса ритъма на игра.

В заключителните секунди Левски опита всичко, за да стигне до продължения. В 93-ата минута Мазир Сула стреля към вратата, но ударът му бе блокиран от сгъстената защита на разградчани. Така Лудогорец удържа преднината си и продължава напред към полуфиналите.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ 1:0

1:0 Кайо Видал 7`

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 27. Винисиус Ногейра (78' - 77. Ерик Маркус) – 30. Педро Нареси (К) (67' - 26. Филип Калоч) – 99. Станислав Иванов (46' - 3. Антон Недялков), 23. Дерой Дуарте, 14. Петър Станич (78' - 12. Руан Круз), 11. Кайо Видал – 9. Квадво Дуа (67' - 18. Ивайло Чочев)

Старши треньор: Пер-Матиас Хьогмо

ЛЕВСКИ: 78. Мартин Луков – 71. Оливер Камдем (46' - 21. Алдаир), 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов (87` - 95. Карл Фабиен), 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин, 70. Георги Костадинов (46' - 22. Мазир Сула) – 99. Радослав Кирилов (58' - 11. Армстронг Око-Флекс), 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала – 12. Мустафа Сангаре (75' - 9. Хуан Переа)

Старши треньор: Хулио Веласкес