Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец отново надви Левски - този път с цената на полуфинал за купата

Лудогорец отново надви Левски - този път с цената на полуфинал за купата

11 Февруари, 2026 20:09 1 079 26

  • лудогорец -
  • турнира -
  • sesame купа на българия-
  • левски -
  • разград-
  • кайо видал

Разградчани надделяха с 1:0

Лудогорец отново надви Левски - този път с цената на полуфинал за купата - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец се класира на полуфиналите в турнира за Купа на България, след като победи Левски с 1:0 в напрегнат 1/4-финален сблъсък в Разград. Единственото попадение реализира Кайо Видал още в 7-ата минута. Мачът беше интересен и предложи любопитни моменти, но не и много голове. В края на срещата "сините" се опитаха да изрвавнят, но не успяха да го направят.

Мачът започна ударно за гостите от София. Още във 2-ата минута Левски организира светкавична контраатака, при която топката стигна до Оливер Камдем. Десният халф-бек стреля опасно, но вратарят на шампионите Хендрик Бонман внимаваше и направи добро спасяване, избивайки в ъглов удар.

Лудогорец нанесе своя удар в 7-ата минута. Сон центрира отлично в наказателното поле, където Кайо Видал изпревари Камдем и стреля хитро между краката му. Вратарят Мартин Луков закъсня с реакцията си и топката влезе в долния десен ъгъл за 1:0.

Домакините за втори път вкараха топката във вратата в 19-ата минута, когато Квадво Дуа реализира останал сам срещу вратаря след пас на Дуарте. Радостта им обаче бе кратка – страничният съдия маркира засада, която бе потвърдена от ВАР, и резултатът остана непроменен.

Левски опита да върне интригата в 36-ата минута. При добра атака централният защитник Кристиан Димитров се оказа на върха на нападението и стреля, но Диниш Алмейда с решителен шпагат изчисти в корнер, предотвратявайки сигурен гол.

Левски опита да натисне веднага след почивката, като в 50-ата минута Евертон Бала тества Хендрик Бонман с удар отдалеч, но стражът на домакините улови сигурно.

В 51-ата минута пред вратата на гостите настана хаос. Кайо Видал центрира, а вратарят на "сините" Мартин Луков излезе крайно неразчетено, опитвайки неуспешно да боксира с една ръка. Топката стигна до Винисиус Ногейра, който бе изненадан, но все пак успя да я насочи с глава към опразнената врата. Герой за Левски в тази ситуация бе Майкон, който с решителна намеса изчисти топката малко пред голлинията, предотвратявайки сигурен гол.

Натискът на Лудогорец продължи. В 57-ата минута Кайо Видал отново проби по десния фланг и сервира топката на Квадво Дуа. Нападателят бе оставен напълно непокрит на идеална позиция, но стреля разочароващо над напречната греда. Малко след това Луков се реваншира за грешката си, спасявайки опасен удар от фаул на Винисиус.

Най-красивият момент за полувремето дойде в 64-ата минута. Евертон Бала центрира остро в наказателното поле на "орлите", където Мазир Сула отклони леко топката от непосредствена близост. Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман обаче демонстрира феноменален инстинкт и с една ръка успя да избие над гредата в корнер, запазвайки крехкия аванс на своя тим.

Постепенно Левски опита да наложи натиск спрямо "орлите".

В 80-ата минута късметът покри Левски при изключително куриозна ситуация. Ивайло Чочев върна топката от аутлинията към Ерик Маркус, чийто удар рикошира последователно в Алдаир и в крака на съотборника му Руан Круз. Топката заблуди вратаря Мартин Луков и тръгна застрашително към вратата, но за щастие на гостите премина на сантиметри покрай десния страничен стълб в аут.

Последните 15 минути преминаха под знака на напрежението, като вратарят на домакините Хендрик Бонман бе подложен на обстрел с различни предмети от сектора с гостуващи фенове, което накъса ритъма на игра.

В заключителните секунди Левски опита всичко, за да стигне до продължения. В 93-ата минута Мазир Сула стреля към вратата, но ударът му бе блокиран от сгъстената защита на разградчани. Така Лудогорец удържа преднината си и продължава напред към полуфиналите.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ 1:0
1:0 Кайо Видал 7`

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман – 17. Сон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 27. Винисиус Ногейра (78' - 77. Ерик Маркус) – 30. Педро Нареси (К) (67' - 26. Филип Калоч) – 99. Станислав Иванов (46' - 3. Антон Недялков), 23. Дерой Дуарте, 14. Петър Станич (78' - 12. Руан Круз), 11. Кайо Видал – 9. Квадво Дуа (67' - 18. Ивайло Чочев)

Старши треньор: Пер-Матиас Хьогмо

ЛЕВСКИ: 78. Мартин Луков – 71. Оливер Камдем (46' - 21. Алдаир), 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов (87` - 95. Карл Фабиен), 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин, 70. Георги Костадинов (46' - 22. Мазир Сула) – 99. Радослав Кирилов (58' - 11. Армстронг Око-Флекс), 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала – 12. Мустафа Сангаре (75' - 9. Хуан Переа)

Старши треньор: Хулио Веласкес


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Село Левски карловско

    25 3 Отговор
    Флекса вкара ли ,че нямаме ток на село.На полуфинал ли сме вече Лескари

    Коментиран от #5

    20:12 11.02.2026

  • 2 Нищо ново

    19 2 Отговор
    за тимчето на Лафчис - с малко, но както винаги...

    20:13 11.02.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    17 3 Отговор
    браво на Лудогорец!

    20:17 11.02.2026

  • 4 Кога говоря пиша

    8 4 Отговор
    ИСТИНИ тук Някои ме обиждат клетви правят но всичко писано от мен излиза на яве. Ето две калъфки разпрани вече има танас и ВЕЛАСКАС. И ако позная и че и шампиони не станат. Тук и там пишещи като разни левскари, 1914ски да си намажат скити и при шиш ТУУПА и Наско Веласко у бездната. Да не забравя после и фалит ще има ако мажуретката час по скоро не даде безвъзмездно акциите на някой ЛЕВСКАР С ПАРИ УМЕН И СЪВЕСТЕН ЧОВЕК. И ВСИЧКО ТОВА ПИСАЛ СЪМ И ПИША СЪС МЪКА. ЗАЩОТО СЪМ ИСТИНСКИЯТ ЛЕВСКАР СТАР.

    20:22 11.02.2026

  • 5 Вземи си

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Село Левски карловско":

    комплект на батерии парксайд с две батерии , много е удобен не ти трябва ток за флексо

    20:22 11.02.2026

  • 6 Спецназ

    11 3 Отговор
    Аз не вярвам на всякакви гадатели предсказващи
    титла за Левски.

    Има 3 ФАКТОРА:

    1.Лудогорец пак ще ги бият в директния мач.

    2. Лудогорец до края ще имат от съдиите поне 10 дузпи и червени за противниците.

    3. Левски няма да издържат чисто физически с тези продажби на играчи.

    20:22 11.02.2026

  • 7 Иначе купата е наша

    9 2 Отговор
    Годой и Питас не прощават , а и за първенството ще ви тормозим сини , зелени , жълти смърфове и льольовци

    20:23 11.02.2026

  • 8 София

    14 0 Отговор
    Очаквам и в неделя издънка на Герена

    20:33 11.02.2026

  • 9 1914-ти

    8 0 Отговор
    Кажи нещо.
    Да не си си забравил репертуала ?

    20:37 11.02.2026

  • 10 Бат Венци

    11 0 Отговор
    Лески ги бие Иртиш и миртиш

    20:38 11.02.2026

  • 11 Световна конспирация

    10 1 Отговор
    Боримиров,пиши декларацияяяяя

    Коментиран от #22

    20:40 11.02.2026

  • 12 Домус

    2 10 Отговор
    Оранжави припоците, не се радвайте и при вас ще дойде Волен Чинков.

    Коментиран от #14, #15, #17

    20:46 11.02.2026

  • 13 Въгларово

    8 3 Отговор
    Онзи Кандем си беше за втори жълт картон,но ,като се знае какъв рев ще започне,няма червен картон!

    20:49 11.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Локо Сф1956

    2 8 Отговор
    Домусчиев и съдията да се засрамят. В 85 минута при две последователни нарушения от играчи на Лудогорец, второто 100 % дузпа , съдията си затвори очите. Едно време Литекс ставаше шампиони благодарение на парите на собственика ........ Срам и позор.....

    Коментиран от #19, #20, #21

    20:54 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Боримиров

    9 1 Отговор
    Играли сме добро,али смо немали шанса

    20:56 11.02.2026

  • 19 Декларацияяяя

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Локо Сф1956":

    Мм у у уха хахаха

    20:58 11.02.2026

  • 20 Дузпите за Левски

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Локо Сф1956":

    Винаги са над 120 процента, даже и да няма съприкосновение...

    21:00 11.02.2026

  • 21 ,,Битият

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Локо Сф1956":

    Бит".....! Гол тупан Подуене!

    21:01 11.02.2026

  • 22 Радио Витоша

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Световна конспирация":

    Боримиров ще се оплаче на УЕФА,че Лудогорец редовно ги прегазва.Има световна конспирация срещу сините балерини.

    21:09 11.02.2026

  • 23 Дали продават

    6 2 Отговор
    дъждобрани с емблема във фенското магазинче на мучащите ? Че го дават дъждовно следващите седмици , да се заредят амфетаджиите

    21:22 11.02.2026

  • 24 Иначе козирката

    7 2 Отговор
    ще е готова малко ,след най-модерният стадион на балканите в Борисовата. След 7-8 години :)

    21:25 11.02.2026

  • 25 Герен

    5 1 Отговор
    Ситуацията ни става грамофон свири майка плаче !
    Били сме лепи але сме се окакали !

    21:33 11.02.2026

  • 26 Ник

    3 0 Отговор
    Втората калъфка е вече факт. До средата на Март виждам как ще грозните и третата калъфка, а до края на Април Веласкес си е заминал.

    21:45 11.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове