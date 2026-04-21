Новак Джокович увери феновете: Ще се завърна за "Ролан Гарос"

21 Април, 2026 17:46 581 2

Сърбинът все още не е взел окончателно решение дали ще участва на Мастърса в Рим

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович обяви категорично, че ще бъде готов за участие на престижния турнир тенис "Ролан Гарос" тази година. Въпреки неотдавнашната травма в дясното рамо, която го извади от няколко ключови състезания, сърбинът е решен да се завърне на корта в Париж.

След като пропусна "Мастърс" турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид заради контузията, 38-годишният балканец се фокусира върху възстановяването си. През 2026 г. Джокович се появи само на два големи турнира – Откритото първенство на Австралия, където достигна до финал, и "Мастърс" в Индиън Уелс, където отпадна на осминафиналната фаза.

Трикратният шампион на "Ролан Гарос" (2016, 2021, 2023) все още не е взел окончателно решение дали ще участва в "Мастърс" турнира на клей в Рим, който ще се проведе между 6 и 17 май. Въпреки това, Джокович подчерта, че основната му цел е да бъде във върхова форма за френския турнир от Големия шлем, който стартира на 24 май и ще продължи до 7 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да участва само на четрите турнира

    2 1 Отговор
    АО,Ролан гарос,Уимбълдън, ЮС опън
    И да прекратява с тениса

    17:59 21.04.2026

  • 2 Чао чао

    2 1 Отговор
    Кога и Гришо впрегне магарето на Хаскийои

    18:05 21.04.2026

