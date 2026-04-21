Новак Джокович увери феновете: Ще се завърна за "Ролан Гарос"

Новак Джокович обяви категорично, че ще бъде готов за участие на престижния турнир тенис "Ролан Гарос" тази година. Въпреки неотдавнашната травма в дясното рамо, която го извади от няколко ключови състезания, сърбинът е решен да се завърне на корта в Париж.

След като пропусна "Мастърс" турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид заради контузията, 38-годишният балканец се фокусира върху възстановяването си. През 2026 г. Джокович се появи само на два големи турнира – Откритото първенство на Австралия, където достигна до финал, и "Мастърс" в Индиън Уелс, където отпадна на осминафиналната фаза.

Трикратният шампион на "Ролан Гарос" (2016, 2021, 2023) все още не е взел окончателно решение дали ще участва в "Мастърс" турнира на клей в Рим, който ще се проведе между 6 и 17 май. Въпреки това, Джокович подчерта, че основната му цел е да бъде във върхова форма за френския турнир от Големия шлем, който стартира на 24 май и ще продължи до 7 юни.