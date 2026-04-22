Световният №1 сподели за уникална ситуация

Световният номер 1 Яник Синер призна, че ситуацията на турнира в Мадрид е „съвсем уникална“ поради отсъствието на големите му съперници Карлос Алкарас и Новак Джокович. Италианецът, който пристига в испанската столица след четири поредни титли от сериите Мастърс 1000, има шанса да стане първият тенисист в историята с пет последователни трофея от тази категория.

Алкарас пропуска надпреварата заради контузия в китката, докато Джокович също е извън строя поради травма, за която липсват подробности. Въпреки статута си на абсолютен фаворит, Синер остава предпазлив: „Пътят до финала е много дълъг и там всичко може да се случи. В същото време винаги карам ден за ден, като пред мен има много предизвикателства, започвайки още от първия ми мач“.

Италианецът ще стартира кампанията си срещу квалификант – Бенжамен Бонзи или Титуан Дроге. Макар да имаше съмнения за участието му заради натрупана умора, Синер изглежда напълно възстановен и готов за игра. „Чувствам се доста добре. Планът е да играя и да се състезавам възможно най-добре. В съзнанието си имам и предизвикателството Ролан Гарос, където ще се опитам да пристигна в оптимална форма“, сподели топ поставеният в схемата.