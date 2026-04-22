Световният №1 сподели за уникална ситуация

22 Април, 2026 17:30 910 1

Италианецът, който пристига в испанската столица след четири поредни титли от сериите Мастърс 1000, има шанса да стане първият тенисист в историята с пет последователни трофея от тази категория

Световният номер 1 Яник Синер призна, че ситуацията на турнира в Мадрид е „съвсем уникална“ поради отсъствието на големите му съперници Карлос Алкарас и Новак Джокович. Италианецът, който пристига в испанската столица след четири поредни титли от сериите Мастърс 1000, има шанса да стане първият тенисист в историята с пет последователни трофея от тази категория.

Алкарас пропуска надпреварата заради контузия в китката, докато Джокович също е извън строя поради травма, за която липсват подробности. Въпреки статута си на абсолютен фаворит, Синер остава предпазлив: „Пътят до финала е много дълъг и там всичко може да се случи. В същото време винаги карам ден за ден, като пред мен има много предизвикателства, започвайки още от първия ми мач“.

Италианецът ще стартира кампанията си срещу квалификант – Бенжамен Бонзи или Титуан Дроге. Макар да имаше съмнения за участието му заради натрупана умора, Синер изглежда напълно възстановен и готов за игра. „Чувствам се доста добре. Планът е да играя и да се състезавам възможно най-добре. В съзнанието си имам и предизвикателството Ролан Гарос, където ще се опитам да пристигна в оптимална форма“, сподели топ поставеният в схемата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ма ДУРО

    0 3 Отговор
    Имам ДВА крачола. От левия - в десния !
    Въпросното талианче няма ли да посвети бъдещата си победа на избирането на онзи на Общата с категоричната победа ?
    И той като него /е, на местно ниво/ е номер едно

    17:55 22.04.2026

