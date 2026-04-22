Новини
Спорт »
Тенис »
Анди Мъри: Новак Джокович може да спечели титла от Големия шлем

Анди Мъри: Новак Джокович може да спечели титла от Големия шлем

22 Април, 2026 16:30 376 0

  • анди мъри-
  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Трудността е, че на неговата възраст, ако играеш твърде много тенис, рискуваш да се контузиш и да не си във форма за турнирите от Големия шлем

Анди Мъри: Новак Джокович може да спечели титла от Големия шлем - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият номер едно в света британец Анди Мъри сподели мнението си дали сърбинът Новак Джокович може да спечели 25-ия си турнир от Големия шлем.

„Мисля, че да. Трудността е, че на неговата възраст, ако играеш твърде много тенис, рискуваш да се контузиш и да не си във форма за турнирите от Големия шлем. Но ако не се състезаваш достатъчно често, тялото ти няма да е достатъчно здраво, за да се справи със седем мача за две седмици. Това е и много физически взискателно“, цитира думите на Мъри Sky Sports.

Той добави, че Джокович все още има потенциал за титла, особено като се имат предвид резултатите му на Откритото първенство на Австралия, където победи испанеца Карлос Алкарас през 2025 г. и италианеца Яник Синер този сезон.

38-годишният Джокович държи рекорда за най-много титли от Големия шлем на сингъл, както при мъжете, така и при жените, заедно с Маргарет Корт (24). Сърбинът е спечелил 101 купи в кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове