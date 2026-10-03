Елена Рибакина сензационно отпадна още на старта в Пекин

Елена Рибакина приключи участието си още в първия кръг на турнира в Пекин от сериите „WTA 1000“.

Казахстанката допусна обрат срещу 118-ата в световната ранглиста Алина Чараева, която представя Армения. Чараева се наложи с 3:6, 6:4, 6:3 и поднесе една от изненадите в надпреварата.

Рибакина спечели първия сет след изключително оспорвана битка. В него двете тенисистки си размениха общо пет пробива, преди казахстанката да затвори частта при 6:3.

В следващите два сета обаче Чараева подобри значително играта си. По-добрата ѝ концентрация и по-стабилният сервис ѝ позволиха да обърне мача и да отстрани една от претендентките за титлата.

Във втория кръг Чараева ще се изправи срещу британката Сонай Картал.