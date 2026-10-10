Манчестър Сити пак се продва?

Собствениците на Манчестър Сити от Абу Даби може да преразгледат намерението си да запазят клуба и да обсъдят евентуална продажба, съобщава Financial Times. Информацията идва на фона на решението на независима комисия на Висшата лига по делото за финансови нарушения, срещу което Манчестър Сити вече подаде жалба.

Според източник, близък до клуба, първоначалната позиция на собствениците е била да останат начело независимо от изхода на делото. Реакцията на привържениците обаче се оказала по-нееднозначна, отколкото те са очаквали. Именно отношението на феновете е сред причините да бъде поставен под въпрос досегашният план за бъдещето на клуба.

Бърнстейн: Това вече е катастрофа

Бившият председател на Манчестър Сити Дейвид Бърнстейн, който напусна поста през 2003 г., също постави под въпрос дали собствениците ще продължат да подкрепят клуба.

„Трябва да си зададем въпроса, ще искат ли собствениците да продължат? Преди това беше отлична реклама за тях, но сега се превърна в катастрофа“, заяви Бърнстейн.

Той не посочва конкретен срок или процедура, свързани с евентуална продажба. Financial Times също не съобщава за започнали преговори с потенциален купувач. Към момента няма официално потвърждение от Манчестър Сити или от групата, свързана с Абу Даби, че клубът е поставен за продажба.

Противоречие с досегашната позиция

Публикацията поставя под съмнение досегашните публични сигнали от ръководството. През юни председателят на Манчестър Сити Халдун ал-Мубарак заяви, че шейх Мансур няма намерение да продава клуба. Тогава беше посочено и че City Football Group, която включва 11 клуба, е оценявана на най-малко 10 милиарда долара.

Манчестър Сити беше придобит от група, свързана с Абу Даби, през 2008 г. Оттогава клубът се превърна във водеща сила в английския футбол, но собствеността му попадна под засилен натиск след решението на независимата комисия за нарушения на финансовите правила. Клубът отхвърля обвиненията и обжалва решението.

Въпросите за инвестициите на ОАЕ

Случаят вече има отражение и извън футбола. Поставят се въпроси дали евентуална промяна в собствеността би засегнала инвестициите на Обединените арабски емирства във Великобритания. Представители на британските власти обаче не очакват мащабни последици.

Британски държавен служител е определил собствениците на Манчестър Сити като „сериозни хора, които разбират нашата политическа система“. Представител на друг клуб от Висшата лига е коментирал отношенията между Великобритания и ОАЕ с думите: „В крайна сметка, момчета, трябва да поддържате добри отношения с татко“.

Засега продажбата на Манчестър Сити остава възможен сценарий, а не взето решение. Следващият ключов етап е обжалването на решението на независимата комисия, което може да определи както санкциите за клуба, така и позицията на неговите собственици.

Източници: gong.bg, apnews.com, independent.co.uk