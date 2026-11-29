Борнемут победи Фулъм с 2:1 като гост в 12-ия кръг на Висшата лига и записа 11-а поредна победа във всички турнири. Маркъс Тавърниър даде преднина на гостите, Родриго Мунис изравни от дузпа, а Джъстин Клуйверт вкара решаващия гол през второто полувреме.

Тавърниър откри резултата в 21-ата минута след грешка в защитата на Фулъм. Домакините отговориха бързо и седем минути по-късно Мунис реализира наказателен удар за 1:1.

Борнемут възстанови аванса си в 62-ата минута. Джъстин Клуйверт получи подаване от Алекс Скот и завърши атаката с удар, който отново изведе гостите напред.

В края Борнемут остана с човек по-малко, след като Клуйверт получи втори жълт картон в шестата минута на добавеното време. Фулъм не успя да използва численото си преимущество и допусна втора загуба в последните си три мача.

Борнемут продължава изкачването

Успехът изкачи Борнемут до петото място с 21 точки. Отборът беше спечелил десет поредни срещи преди гостуването в Лондон, включително мача срещу Селта в Лига Европа, и продължи серията си до 11 двубоя.

Фулъм остана 17-и с 11 точки. Тимът на домакините беше в серия от три мача без загуба в първенството, включително равенството 1:1 с Манчестър Сити, но не успя да вземе точка срещу намиращия се във форма Борнемут.

Двата състава се срещнаха на „Крейвън Котидж“ и през май 2026 г., когато Борнемут спечели с 1:0. След онзи мач тогавашният треньор на отбора Андони Ираола заяви: „Изиграхме много добро първо полувреме 11 срещу 11“. Новият успех потвърди тенденцията Борнемут да се представя успешно срещу Фулъм в последните им двубои.

Източници: skysports.com, premierleague.com, whathifi.com