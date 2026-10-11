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Луис Енрике след 3:1: Резултатът е почти съвършен

Луис Енрике след 3:1: Резултатът е почти съвършен

11 Октомври, 2026 06:43 2 144 0

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  • шампионска лига

Треньорът на Пари Сен Жермен отдаде признание на Льо Ман и насочи вниманието към гостуването на Манчестър Сити в Шампионската лига

Луис Енрике след 3:1: Резултатът е почти съвършен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике определи като „почти съвършен“ резултата от победата с 3:1 срещу Льо Ман в Лига 1. Испанецът остана доволен от представянето на своите футболисти, но подчерта, че мачът не е бил лесен.

„Допуснахме попадение и това направи задачата ни по-сложна, но знаехме, че ни чакат трудности. Смятам, че отборът прояви истинска смелост“, заяви Луис Енрике.

Наставникът посочи, че Пари Сен Жермен е успял да контролира срещата въпреки съпротивата на домакините. Той отдаде признание на Льо Ман за начина, по който тимът е играл, и определи съперника като храбър.

„Успяхме да контролираме срещата, което съвсем не беше лесно, тъй като Льо Ман демонстрира изключителна храброст и заслужава признание“, допълни треньорът.

Фокусът се измества към Манчестър Сити

Луис Енрике подчерта значението на спечелените три точки в преследването на лидерската позиция в класирането. След успеха в Лига 1 Пари Сен Жермен отново насочва вниманието си към Шампионската лига.

Пред френския тим предстои гостуване на Манчестър Сити. Испанският специалист очаква тежък двубой срещу английския съперник, но заяви, че отборът му е подготвен.

„Гостуването срещу английски съперник със сигурност ще бъде трудно, но сме напълно готови“, каза Луис Енрике.

Треньорът определи Шампионската лига като специален турнир и заяви, че в Пари Сен Жермен се наслаждават на подобни сблъсъци. Sportal цитира думите му след победата над Льо Ман.

Източници: sportal.bg


Франция
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