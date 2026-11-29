Арсенал посреща Манчестър Сити в пряк сблъсък между лидера и третия във Висшата лига. Лондончани влизат в мача с 28 точки от 11 срещи, докато шампионът от миналия сезон има 22 точки. При победа Арсенал ще увеличи преднината си пред Сити до девет точки.

Двубоят на „Емирейтс“ е от 16:30 часа местно време. Преди срещата Манчестър Сити е на трето място, изравнен по точки с втория Брайтън, но с по-лоша голова разлика. Арсенал е спечелил девет от първите си 11 мача, записал е едно равенство и една загуба.

Сити загуби инерция след силния старт

Манчестър Сити започна сезона със седем поредни победи, но след това формата на отбора се влоши. Тимът на Енцо Мареска има само една точка в последните си четири шампионатни срещи. В последния си мач Сити завърши 1:1 като гост на Фулъм.

Арсенал също не успя да спечели последната си среща в първенството, след като направи 2:2 при гостуването си на Нюкасъл. Тимът на Микел Артета обаче е без загуба в пет последователни мача във Висшата лига. През август Арсенал вече победи Манчестър Сити с 3:0 в мача за „Къмюнити Шийлд“.

Артета: През ноември е твърде рано

Микел Артета определи домакинските мачове срещу преките конкуренти като важни за борбата за титлата, но призова срещата да не бъде представяна като окончателен тест за сезона.

„Когато играем у дома срещу големи отбори, това става решаващо в борбата за титлата. Знаем колко важни са тези мачове и каква разлика могат да направят. Но очевидно е ноември и знаем колко много футбол остава“, заяви Артета.

Мениджърът на Арсенал има и кадрова въпросителна. Вратарят Давид Рая получи контузия в лявата ръка при равенството с Нюкасъл и пропусна равенството 1:1 с Борусия Дортмунд в Шампионската лига. Артета не потвърди, че испанецът ще бъде готов за срещата със Сити.

Следващият пряк двубой е през януари

Резултатът на „Емирейтс“ няма да сложи математически край на битката за титлата, тъй като след този кръг ще останат 26 мача. Той обаче може да промени разликата между двата отбора и психологическата позиция преди втората среща. Реваншът между Манчестър Сити и Арсенал е насрочен за 30 януари 2027 г. на „Етихад“.

Победа на Сити ще съкрати изоставането му до три точки и ще върне отбора в непосредствена близост до лидера. Успех за Арсенал би дал на шампионите девет точки аванс пред един от основните им конкуренти още преди средата на сезона.

Източници: thenationalnews.com, arenasport.bg, fourfourtwo.com