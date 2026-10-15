Карлос Насар: Аз съм върховният хищник в щангите! Отивам в Китай за титлата

Олимпийският шампион, трикратен световен и четирикратен европейски първенец Карлос Насар заминава за Световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо с ясна цел – да спечели поредната си голяма титла. Българският ас призна, че последният месец е бил изключително труден за него заради здравословен проблем, но увери, че вече се чувства напълно възстановен и готов за битка.

Спортист №1 на България коментира и сериозното напрежение около Българската федерация по вдигане на тежести. Преди дни бившият президент Стефан Ботев обяви организацията във фалит, а след това Асен Златев, признат от съда за нов ръководител, започна действия по възстановяването на нормалната работа.

„Имах инцидент, дори ми се спука вената. Сега обаче съм здрав като бик. Аз съм върховният хищник във вдигането на тежести и останалите трябва да мислят за конкуренцията“, заяви Насар преди отпътуването си за Китай.

Той подчерта, че основната му задача е да стигне до световната титла, без да поема излишни рискове. Българинът е категоричен, че при необходимост е готов да атакува и световен рекорд, ако това се окаже решаващо за първото място.

„Първата ми цел е да стана шампион. Не искам да се оплаквам, но последните 30 дни бяха много трудни. Ако ми е необходим световен рекорд, за да спечеля титлата, ще го направя. В противен случай няма да рискувам. Благодаря на спонсорите си за подкрепата“, добави той.

Големият български шампион не скри възмущението си от обявения фалит на федерацията и подчерта, че подобно решение е можело да има сериозни последствия за всички национални състезатели.

„Не съм аз човекът, който е фалирал федерацията. Това е много грозна постъпка. Не знам как на Стефан Ботев му е дало сърце да го направи. Това не е лична фирма, която можеш просто да обявиш във фалит“, коментира Насар.

По думите му, ако не беше намерено решение и не беше вписан нов президент, българските щангисти е можело да бъдат принудени да участват под неутрален флаг. Това би означавало при спечелена титла да не звучи българският химн, а състезателите да се окажат и без необходимото финансиране и заплати.

Насар отбеляза, че възнагражденията във вдигането на тежести не са начин спортистите да натрупат огромни богатства, но са важна част от тяхната сигурност и възможността им да продължат да се състезават на високо ниво.

Той изрази недоумение от действията на Ботев, когото въпреки критиките продължава да признава като голям шампион в спорта.

„Мислех си, че не познавам човек, който би постъпил по този начин. Ако го видя, ще го поздравя, защото Стефан Ботев е голям шампион във вдигането на тежести. Сигурен съм, че и той има какво да ми каже, а аз мога да му кажа нещата в очите“, заяви българският състезател.

В същото време Насар благодари на Асен Златев за проявените качества и отношението му към ситуацията. Според щангиста именно достойното поведение на новия ръководител е от значение в момент, когато федерацията преминава през сериозни сътресения.

Карлос Насар обясни, че лично той не е останал без необходимата подкрепа благодарение на своите спонсори и на помощта от Министерството на младежта и спорта. Въпреки това проблемите около федерацията са създали сериозни затруднения за целия български отбор.

„Аз не съм имал липси, защото спонсорите ми помогнаха. Министерството на младежта и спорта също подкрепи мен и останалите. Но изпитваме големи трудности заради ситуацията във федерацията. Вярвам, че ще се справим, макар че последните четири години изобщо не са лесни за нас“, посочи той.

Шампионът заяви, че винаги се стреми да прави най-доброто за българския спорт, но съжалява, че действията на отделни хора могат да навредят на цялата система. Насар разкри и че има множество предложения от чужбина, но за него България остава най-важна.

„Винаги се опитвам да правя каквото мога за спорта. Не разбирам защо отделни хора го съсипват. Имам много оферти от чужбина, но няма нищо по-мило за мен от България. Отивам за нищо по-малко от титлата“, завърши той.

Световното първенство в Нинбо започва на 27 октомври и ще продължи до 8 ноември. Освен Карлос Насар България ще бъде представена от Дениз Данев, Иван Димов, Ангел Русев, Христо Христов и Бояна Костадинова.

Въпреки проблемите, които нарушиха подготовката му, роденият в Париж Насар ще се бори за златото в категория до 95 килограма. Амбицията му е да затвърди мястото си сред водещите имена в световните щанги и отново да донесе голям успех на България.