Левски стартира компенсациите за феновете с пакетни билети за Лига Европа

Левски стартира процедурата по компенсиране на привържениците, закупили пакетни билети за мачовете от основната фаза на Лига Европа.

Клубът пое ангажимент да върне част от сумата на феновете с пакетни пропуски, след като ръководството намали цените на билетите за оставащите три европейски домакинства. Решението дойде след недоволството на привържениците от първоначално обявените цени.

За целта клубът създаде специална платформа, чрез която всеки закупил пакетен билет ще може да заяви и получи своята компенсация.

Сумите варират според закупения пакет и са между 15 и 66 евро.

От Левски уточняват, че процедурата вече е активна и призовават всички засегнати фенове да се възползват от нея в посочения срок.