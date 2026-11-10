Шампионът Левски иска да се раздели с Камдем

Шампионът Левски е готов да се раздели с десния защитник Оливер Камдем още през зимния трансферен прозорец. Това съобщава Africafoot, според който клубът не е започнал разговори с камерунския национал за продължаване на договора му, който изтича през юни 2027 г.

Според информацията представителите на Камдем вече търсят нов отбор за футболиста. Интерес към него има от клубове в Турция и Португалия, но към момента няма конкретна оферта. Africafoot посочва, че защитникът е оценяван на 1,3 милиона евро от Transfermarkt, но тази оценка не е равнозначна на отправено предложение.

Камдем загуби мястото си след контузия

24-годишният футболист получи контузия на коляното в средата на юли и отсъства почти три месеца. Той се завърна на терена на 10 октомври при победата на Левски с 2:0 срещу Черно море във Варна.

След това Камдем изигра пълни 90 минути при успеха с 2:0 срещу Спартак Плевен за Купата на България и започна като титуляр при равенството 1:1 с Арда в Кърджали. В последните два шампионатни мача на „сините“ срещу Дунав и ЦСКА той не попадна в групата.

Данните за игровото му време през сезона се различават според източника. Africafoot посочва 128 минути, докато Paragrafa пише за пет участия във всички турнири. И двата източника отбелязват, че защитникът има ограничено присъствие в състава след възстановяването си.

Национал на Камерун

Камдем премина в Левски от Локомотив Пловдив през зимата на 2025 г. и досега е записал 46 мача, един гол и четири асистенции за столичния клуб.

Въпреки проблемите с игровото време защитникът е включен в състава от 28 футболисти на Камерун за квалификациите за Купата на африканските нации срещу Намибия на 12 и 16 ноември. Потенциалното му напускане на Левски ще зависи от намирането на конкретен клуб и от договорка между страните.

Източници: africafoot.com, paragrafa.com