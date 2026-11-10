Цветелин Чунчуков се сбогува със Спартак Варна: Усетих, че вече не съм желан

Цветелин Чунчуков публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което се сбогува със Спартак Варна. Нападателят официално се раздели с „соколите“, след като по-рано беше отстранен от първия състав заедно с доскорошния капитан на тима Ангел Грънчов.

Двамата футболисти попаднаха извън плановете на отбора след тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА 1948 на 30 октомври. Като причина за решението тогава бяха посочени установени нарушения на вътрешния правилник на клуба. Първоначално санкцията трябваше да остане в сила до края на есенния полусезон или до последващо решение, но впоследствие ръководството обяви раздялата с двамата играчи.

След емоционалното послание на Грънчов, който заяви, че може да бъде обвиняван в много неща, но не и в предателство, Чунчуков също разказа за преживяното през периода си във Варна.

Нападателят припомни трудния момент, в който е пристигнал в клуба, и усилията на отбора да запази мястото си в елита въпреки ограничените финансови възможности.

„Дойде моментът за една трудна, но неизбежна крачка. С оглед на изминалите месеци раздялата със Спартак Варна беше въпрос на време.

Когато пристигнах в клуба, отборът се намираше в изключително тежка ситуация, но не се поколебах и дадох всичко от себе си. Направихме, може да се каже, невъзможното и с почти никакъв бюджет успяхме да спасим отбора от изпадане.

Изградихме невероятен колектив. Борбата рамо до рамо и всичко, през което преминахме заедно, създадоха истински приятелства. Енергията на феновете и подкрепата им ми даваха сили в най-трудните моменти. Именно заради атмосферата, момчетата и привържениците реших да остана и през следващия сезон.

С идването на новото ръководство обаче усетих, че вече не съм желан. Въпреки това при всяка своя поява на терена давах всичко от себе си и се надявам това да е било видяно от всеки, който обича клуба.

Благодаря на момчетата, на щаба и на всички, с които споделихме този път“, написа Чунчуков.

С думите си нападателят сложи край на престоя си при „соколите“, като изрази признателност към съотборниците, треньорския щаб и феновете на Спартак Варна.