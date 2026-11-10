Ще получи ли шанс Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през сезон 2027?

В последните седмици има доста спекулации и новини около бъдещето на пилота Никола Цолов. Те са свързани най-вече с това, дали младият талант ще получи шанс да се състезава в шампионата на Формула 1 през следващия сезон - 2027.

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Никола Цолов остава в битката за място във Формула 1

Рейсинг Булс отложи избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Никола Цолов впечатли при дебюта си във Формула 1