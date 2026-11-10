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Ще получи ли шанс Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през сезон 2027?

Ще получи ли шанс Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през сезон 2027?

10 Ноември, 2026 22:21 441 1

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  • анкета

Бъдещето на българския пилот все още е неизвестно

Ще получи ли шанс Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през сезон 2027? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните седмици има доста спекулации и новини около бъдещето на пилота Никола Цолов. Те са свързани най-вече с това, дали младият талант ще получи шанс да се състезава в шампионата на Формула 1 през следващия сезон - 2027.

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  • 1 Гошо

    0 0 Отговор
    Не е на необходимото ниво за там все още.

    22:33 10.11.2026

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