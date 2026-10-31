Никола Цолов впечатли при дебюта си във Формула 1

Никола Цолов направи първото си участие в официална сесия от Формула 1 и завърши 12-и в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити. Българският пилот кара за Рейсинг Булс на мястото на титулярния състезател Лиам Лоусън.

Цолов записа време от 1:19.604 минути и направи 29 обиколки на пистата. Той остана на 1.476 секунди от най-бързия в тренировката Шарл Льоклер. Неговият съотборник Арвид Линдблад завърши десети с 1:19.478 минути, което остави разлика от 0.126 секунди между двамата пилоти на Рейсинг Булс.

След сесията Цолов определи дебюта си като специален момент и подчерта, че е успял да избегне излишното напрежение.

„Днес беше изключително специален ден за мен и нещо, за което мечтая още откакто започнах да се състезавам. Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна“, каза Цолов.

Българският пилот заяви, че екипът му е помогнал да се чувства възможно най-комфортно в първата си официална сесия. Той описа болида като много различен от машините, които е карал досега, но допълни, че сравнително бързо е намерил добро темпо.

„Изпълнихме всички задачи, които си бяхме поставили за тази сесия, и очаквам с нетърпение всяка следваща възможност да продължа да се подобрявам“, каза още Цолов.

Участието в Мексико Сити е важно за амбициите на Цолов за титулярно място във Формула 1. Рейсинг Булс все още не е обявил състава си за сезон 2027, а шефът на отбора Алън Пърмейн вече е посочил българина като кандидат.

Цолов ще прекара остатъка от състезателния уикенд с отбора, за да натрупа допълнителен опит и да се запознае по-подробно с работата на екипа. След първата си тренировка той заяви, че очаква с интерес всяка следваща възможност да се развива в болида на Рейсинг Булс.