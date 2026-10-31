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Никола Цолов впечатли при дебюта си във Формула 1

Никола Цолов впечатли при дебюта си във Формула 1

31 Октомври, 2026 16:48 853 12

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  • рейсинг булс-
  • гран при на мексико-
  • арвид линдблад

Българският пилот завърши 12-и в първата тренировка за Гран при на Мексико Сити и остана на 0.126 секунди от съотборника си Арвид Линдблад

Никола Цолов впечатли при дебюта си във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов направи първото си участие в официална сесия от Формула 1 и завърши 12-и в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико Сити. Българският пилот кара за Рейсинг Булс на мястото на титулярния състезател Лиам Лоусън.

Цолов записа време от 1:19.604 минути и направи 29 обиколки на пистата. Той остана на 1.476 секунди от най-бързия в тренировката Шарл Льоклер. Неговият съотборник Арвид Линдблад завърши десети с 1:19.478 минути, което остави разлика от 0.126 секунди между двамата пилоти на Рейсинг Булс.

След сесията Цолов определи дебюта си като специален момент и подчерта, че е успял да избегне излишното напрежение.

„Днес беше изключително специален ден за мен и нещо, за което мечтая още откакто започнах да се състезавам. Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна“, каза Цолов.

Българският пилот заяви, че екипът му е помогнал да се чувства възможно най-комфортно в първата си официална сесия. Той описа болида като много различен от машините, които е карал досега, но допълни, че сравнително бързо е намерил добро темпо.

„Изпълнихме всички задачи, които си бяхме поставили за тази сесия, и очаквам с нетърпение всяка следваща възможност да продължа да се подобрявам“, каза още Цолов.

Участието в Мексико Сити е важно за амбициите на Цолов за титулярно място във Формула 1. Рейсинг Булс все още не е обявил състава си за сезон 2027, а шефът на отбора Алън Пърмейн вече е посочил българина като кандидат.

Цолов ще прекара остатъка от състезателния уикенд с отбора, за да натрупа допълнителен опит и да се запознае по-подробно с работата на екипа. След първата си тренировка той заяви, че очаква с интерес всяка следваща възможност да се развива в болида на Рейсинг Булс.


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубаво, ома

    0 9 Отговор
    За 12-ти няма точки.

    16:51 31.10.2026

  • 2 12-ти

    0 8 Отговор
    От 12?

    16:53 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Впечатлен

    0 0 Отговор
    Много статии и все 12. Колко са били състезателите?

    17:18 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    3 0 Отговор
    Е на всички които плюят по това момче , да кажа тепърва бъдещето е пред него да се развива , и все пак се чува името на България в позитивна светлина , освен да му пожелаем бъдещи успехи и да прославя България 🇧🇬👍

    17:24 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    0 0 Отговор
    Откаде да се класираш в дъното впечатлява

    17:34 31.10.2026

  • 12 Рамбо

    0 0 Отговор
    Има качества, но в тоя спорт е важно да може да си осигури и спонсори. Тук Цолов трудно ще се пребори с конкурентите за 2те места. Затова и не вярвам да му дадат догодина шанс за Ф1, дано не съм прав

    17:42 31.10.2026

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