Рейсинг Булс отложи избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Рейсинг Булс все още не е взел решение за пилотския си състав през 2027 година. Тимът избира между настоящия си пилот Лиам Лоусън и българския състезател от Формула 2 Никола Цолов, като окончателното решение се очаква най-рано около състезателния уикенд в Лас Вегас.

Шефът на отбора Алън Пърмейн заяви, че разбира напрежението около забавянето, но отхвърли идеята, че Рейсинг Булс прибързва с избора.

„Опитваме се да подходим научно и прецизно, а това отнема време. Разглеждаме и оценяваме всички фактори, а времето работи за нас. Не бързаме и съм убеден, че ще вземем най-правилното решение“, заяви Пърмейн.

Рейсинг Булс се движи към най-доброто представяне в историята си и в момента е близо до рекордното пето място в шампионата при конструкторите. Лоусън има важна роля за резултатите на тима, а съотборникът му Арвид Линдблад прави силен дебютен сезон.

Опитът срещу дългосрочния потенциал

Изборът е усложнен и от ролята на Рейсинг Булс в системата на Ред Бул. Сателитният отбор трябва едновременно да постига резултати на пистата и да подготвя пилоти за бъдещо повишение в основния тим.

Така Лоусън предлага опит и сигурност в краткосрочен план, докато Цолов е разглеждан като кандидат с потенциал за развитие в структурата на Ред Бул. Българинът може да се превърне в конкурент на Линдблад за място в първия отбор в бъдеще.

Пърмейн посочи, че водещият критерий остава скоростта, но подчерта, че отборът не може да мисли единствено за непосредствените резултати.

„Водещият критерий винаги е чистата скорост и представянето. Но ние не съществуваме единствено за да се състезаваме на момента – целта ни е да изграждаме бъдещи таланти. Това обаче не означава непрекъсната смяна на пилоти само заради идеята. Нужен е и достатъчно опит като отправна точка“, каза той.

Алън Пърмейн допълни, че на 6 ноември е удължил договора си с Рейсинг Булс. Според него официалното съобщение за пилотския състав ще бъде направено през следващите седмици, но процесът по избора все още не е приключил.

Източник: sportal.bg