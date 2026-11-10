Никола Цолов остава в битката за място във Формула 1 през 2027 г. Българският пилот вече направи дебюта си в официална сесия от състезателен уикенд, но Racing Bulls все още не е взел решение за състава си през следващия сезон.

Цолов кара за отбора в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико на 30 октомври. Той завърши 12-и, като беше с 0,126 секунди по-бавен от Арвид Линдблад. Това беше първата му поява с актуален болид от Формула 1 в състезателен уикенд, след като през август направи тест с автомобил на Racing Bulls на „Имола“.

Резултатът в Мексико не означава автоматично състезателен дебют. За сезон 2027 Racing Bulls трябва да избере двама пилоти измежду настоящите си състезатели Лиам Лоусън и Линдблад и Цолов. „Три не могат да се поберат в две места“, заяви шефът на отбора Алан Пърман, който допълни, че решението ще бъде взето „през следващите седмици“.

Какво работи в полза на Цолов

19-годишният българин има силен аргумент в лицето на представянето си във Формула 2. В първия си пълен сезон той е втори в класирането с 200 точки, шест победи и девет подиума. Лидер е Рафаел Камара със 207 точки, а Алекс Дън следва с 189. Последният кръг от сезона е предвиден за Катар на 27-29 ноември, след което шампионатът завършва в Абу Даби на 4-6 декември.

Цолов е част от Red Bull Junior Team, а през юли Пърман го определи като „следващия на опашката“ за повишение към Racing Bulls. Това изявление не беше гаранция за договор, но показа, че българинът е сред реално разглежданите кандидати за място в отбора.

Защо решението остава отворено

Лоусън усложни избора с представянето си през сезона. Новозеландецът е девети във временното класиране на Формула 1, спечелил е точки в 15 от първите 20 състезания и завърши седми в Гран при на Сао Пауло. Линдблад е 11-и и също има стабилен дебютен сезон, което оставя и двамата настоящи пилоти в позиция да запазят местата си.

„Основният фактор е скоростта, но не гледаме само това. Нужен ни е и опит, с който да сравняваме младия талант“, каза Пърман. Той подчерта, че Racing Bulls оценява не само моментното представяне, а и потенциала на пилотите за бъдещето.

Следващият важен момент за Цолов е финалната част от сезона във Формула 2 и битката за титлата. Междувременно Формула 1 продължава с Гран при на Лас Вегас на 19-21 ноември. Към момента няма потвърждение, че българинът ще участва в нова официална сесия или че е получил състезателен договор за 2027 г.

Източници: formula1.com