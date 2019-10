Двуличният Хендерсън бе разкрит (СНИМКА)

Футболистът на английския национален отбор и Ливърпул Джордан Хендерсън предизвика сериозни полемики на Острова и в Европа с двуличната си позиция за расизма.

След расисткия скандал на Англия - България халфът заяви: “Очевидно не бях никак доволен от ситуацията. Много е разочароващо, че такова нещо се случва през 2019-а година. Отвратително е. Бях бесен. Това не трябваше да се случва и нещо трябваше да се направи. Мисля, че момчетата бяха невероятни. Оставихме футболът да говори. На почивката решихме в съблекалнята, че искаме да излезем и да ги накараме да страдат, да причиним страдание и на техния отбор. Говорихме и преценихме, че трябва да останем, защото ако бяхме решили да напуснем терена и да спрем мача, те щяха да спечелят мача. Това без съмнение ни направи по-силни. Останахме единни, както трябваше. Ако само един играч не бе поискал да продължим, просто щяхме да спрем да играем.”

Хендерсън публикува и пост в Туитър, чрез който демонстрира подкрепата си в борбата срещу расизма.

Феновете на Манчестър Юнайтед обаче му напомниха, че не той е човекът, който трябва да говори за този световен проблем, тъй като през 2011 г. е демонстрирал истинската си позиция спрямо расизма.

На 15 октомври 2011 г. Ливърпул и Манчестър Юнайтед играят на “Анфийлд”, а звездата на мърсисайдци Луис Суарес на няколко пъти нарича Патрис Евра “негро”.

На 20 декември ФА наказва уругваеца за 8 мача и го глобява с 40 000 паунда. На следващия ден ухиленият Хендерсън и съотборниците му излизат на загрявката преди поредния си двубой с фланелки в подкрепа на Луис Суарес.

Justice for Suarez tshirts are okay though? https://t.co/lIpqfHF56m pic.twitter.com/2tUUAgUhyk