Моуриньо изгледа мача срещу Специя от автобуса

Треньорът на Рома Жозе Моуриньо изгледа мача от 27-ия кръг на Серия А срещу Специя (1:0) от автобуса на римския клуб.

Специалистът проследи срещата заедно със спортния директор на римския клуб Тиаго Пинто.

Моуриньо беше наказан за два мача в Серия А заради "сериозни обвинения към рефера" в мача от 26-ия кръг срещу Верона (2:2).

След 27 кръга на Серия А Рома има 44 точки и е на шесто място в класирането.

Jose Mourinho watches Roma from 'jail' on the team bus https://t.co/LZU6idOH4C