Моуриньо отново критичен към своите играчи

Наставникът на Рома Жозе Моуриньо бе критичен към представянето на своите играчи в първия мач с Витес от осминафиналите в Лигата на конференциите. "Вълците" спечелиха с 1:0 като гост, но Специалния отправи поредните си забележки, особено за играта през първото полувреме.

"Признавам, не заслужавахме да водим с 1:0 на полувремето. Не направихме нищо, за да отбележим този гол и извадихме късмет. През втората част се представихме доста по-добре. В защита контролирахме нещата добре. Това бе труден мач", заяви Моуриньо.

"Когато нямаш креативен халф, трябва да опитваш различни варианти. Верету и Оливейра не контролираха нещата в средата на терена, но през второто полувреме нещата бяха различни. Не казвам, че Кристанте е по-добър играч от Верету, а казвам, че днес му се получи по-добре“, продължи той.

„На Верету му бе трудно да елиминира прекия си пазач, същото се отнасяше и за Мейтланд-Найлс. Карсдорп се справи по-добре. През второто полувреме в нито един момент не се притесних, че може да получим гол, докато на полувремето бях повече от доволен, че се прибрахме с преднина от 1:0", каза още португалецът.

"Още от първия ден се опитваме да изградим нещо. В момента имаме повече стабилност, а за това помага, че имаме и почти пълен състав за пръв път от много време. Вече сме по-стабилни, имаме повече решения на терена, разбираме се по-добре. Дори в трудни моменти като днес, тимът реагира добре", завърши Специалния.

