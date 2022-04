Джокович едва се справи със световния №50 на родна земя

Новак Джокович постигна много трудна победа с 2:1 над Ласло Джере на Serbia Open в столицата на западната ни съседка.

„Джоко“ отстъпи с внушителното 2:6 в първия сет, допускайки пробив още при първия си сервис.

Във втората част лидерът в световната ранглиста бе на прага да напусне състезанието безславно, след като загуби своето подаване при 3:3, но веднага след това изравни, за да може в крайна сметка до доведе сета до тайбрек и успех с 8:6.

Третият гейм бе не по-малко интригуващ, като отново видяхме неубедително начало и за двамата тенисисти, а в края все пак Джокович спечели с нов тайбрек и 7:6(7).

Новак сега ще мери сили на 1/4-финалите срещу Миомир Кецманович, който нямаше същите проблеми в мача си с Джон Милман, побеждавайки го с 2:0.

WHAT A MATCH!🤩



The 🌍 No. 1 battles past Laslo Djere 2-6 7-6 (4) 7-6 (4)!@DjokerNole | @SerbiaOpen2022 | #SerbiaOpen pic.twitter.com/IBuPKdYX5W