Френски отбор спечели женската Шампионска лига

Френският Лион победи с 3:1 Барселона (Испания) на финала на женската Шампионска лига по футбол. Срещата се игра в Торино. Отборът на Лион печели женската Шампионска лига за осми път в историята си, като още в 6-ата минута срещата получи посоката си на развитие с гола на Амандин Анри. До 33-ата минута французойките вкараха още два гола и напрактика си решиха мача. Ада Хегерберг в 23-ата минута удвои преднината им, а след още 10 се разписа и Катарина Макарио.

Миналогодишната носителка на наградата Златна топка в женския футбол Алешия Путеяс върна един гол за Барселона в 41-ата минута. Лион реално нямаше кой знае каква конкуренция през целия сезон, след като оглави своята група В на турнира с актив от 15 точки от 18 възможни. След това в два мача бяха отстранени Байерн (Мюнхен) и Пари Сен Жермен.

Не по-малко убедителни до финала бяха и момичетата от Барселона, които за цялата си кампания инкасираха само две загуби. Първата чак във втория полуфинал срещу Волфсбург (0:2), което не им попречи да стигнат до финала, а втората – днес. Предишните спечелени Шампионски лиги за Лион бяха през 2011, 2012, както и от 2016-а до 2019-а година, през 2020-а и сега.

🏆 What a moment for @OLfeminin as they bring the curtain down on an incredible #UWCL season with their eighth triumph in the competition!@UWCL | #UWCLfinal pic.twitter.com/HDrqgeN6HB