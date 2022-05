Двукратният европейски клубен шампион Нотингам се завърна във Висшата лига след победа с 1:0 над Хъдърсфийлд.

Леви Колуил си отбеляза автогол в 43-ата минута във финалния плейоф на „Уембли“ и това бе достатъчно за „червените“, които за първи път от 1999 година ще играят в английския елит.

Началните минути не предложиха интересни положения, въпреки динамиката в играта. Играчите на Форест опитаха няколко удара от дистанция, но неуспешни.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Carlos Corberán makes 2️⃣ changes for this afternoon’s @SkyBetChamp Play-Off Final at Wembley!



Great to see Sorba Thomas return to the starting XI this afternoon, whilst Matty Pearson is among the substitutes 👏#htafc | @SportsBrokerHQ pic.twitter.com/qc67HNhvlZ